Детские садики в Башкирии становятся уютнее и безопаснее

С чего начинается простое человеческое счастье? Со счастливой детской улыбки и задорного смеха. А чтобы этот простой рецепт работал, нужна забота о малышах и их родителях. В Башкирии с этим все хорошо, во многом благодаря помощи нефтяников.

Несколько дней назад, в канун нового года, в Илишевском районе республики открылась новая поликлиника с одним из самых современных акушерских и детских отделений, в Ермекеево – ФОК с бассейном. Сегодня же для малышей после реконструкции распахнул двери большой детский садик в селе Юмагузино Кугарчинского района. Все три объекта построены в рамках соглашения о сотрудничестве между компанией «Роснефть» и правительством Башкирии.

«РАНЬШЕ МЫ СТАВИЛИ ВЕДРА, А ТЕПЕРЬ У НАС ТЕПЛО, УЮТНО И 17 ВИДЕОКАМЕР»

Детский сад села Юмагузино был построен в 1988 году, во время строительства знаменитого Юмагузинского водохранилища. Тяжелые 90-е дали о себе знать и уже в наше время кирпичное здание представляло собой жалкое зрелище.

- С потолков буквально лился дождь, - вспоминает заведующая Гульназ Латыпова. – В каждой группе стояли ведра. Линолеум был обшарпанным, отопление не спасало. Температура воздуха в помещениях падала до 10 градусов. Как в таких условиях можно заниматься? А ведь мы – единственный садик, принимаем до 250 детей из близлежащих сел. Не знаю, как бы мы справились, если бы не помощь нефтяников.

Нефтяники выделили району 65,2 млн рублей и вот уже сегодня от старого здания остались только стены. Фактически, детский сад был полностью перестроен и теперь его не узнать.

- Вы только посмотрите, - продолжает Латыпова. - Раньше у нас была горизонтальная крыша, а теперь – шатровая, да еще и очень надежная. Никаких больше ведер! Убрали до корня все полы, постелили новые. У нас и стены новые, и вся проводка, и отопление, и плитка. По сути, это новое здание!

И выглядит это зданием, честно признаемся, удивительно.

- Такие комнаты в садиках мы раньше только по телевизору в западных сериалах видели, - улыбается педагог Нина Макарова. – Тут же нам и новый спортзал сделали, теплый. Дети буквально уговаривают меня «Нина Васильевна, давайте на физкультуру!». Очень уж ребятки в восторге.

Не забыли строители и о безопасности. Ремонт позволил провести по всей территории систему пожаротушения и видеонаблюдения – 17 камер, благодаря которым родители могут не переживать за своих детишек.

«НА ЭТОМ МЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ»

Новым ремонтом остались довольны и молодые мамы, для которых социальная инфраструктура – это не просто слова, а необходимая потребность.

- Когда-то в этот детский сад ходила я сама, - рассказывает жительница Юмагузино Лейсан Язгарова. – А теперь сюда ходит мой Аскарик. Изменения неописуемые. И это поднимает нам настроение, нашу уверенность в будущем.

К слову о будущем. «Башнефть», дочернее общество «Роснефти» непосредственно занимающееся реализацией благотворительной программы в республике, даже и не думает останавливаться на достигнутом и планирует заниматься строительством садиков и школ в районах Башкирии и дальше.

- Детский садик «Солнышко» - один из множества социальных объектов, которые открываются каждый год при нашей поддержке, - рассказывает Рушан Саитов, директор по взаимодействию с органами государственной власти ПАО АНК «Башнефть». - Дети получили комфортные условия, тепло, уют и все необходимое, чтобы расти активными и здоровыми. В целом, направление «Образование» в благотворительной программе «Башнефти» - одно из приоритетных. С 2016 года наша компания направила около 900 млн. руб на ремонт, реконструкцию и строительство десятков учреждений образования по всему Башкортостану.