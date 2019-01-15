2019-01-16T11:14:54+03:00
Происшествия

«У дочери разбито все лицо и треснул череп»: стали известны подробности массовой аварии на трассе в Башкирии

Погибла супружеская пара, еще целая семья с маленькими детьми находится в больнице
Инга НОВИЦКАЯ
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Вся семья с серьезными травмами находится в туймазинской центральной больницеВся семья с серьезными травмами находится в туймазинской центральной больнице
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Страшная авария произошла 12 января в Туймазинском районе республики. Около шести часов вечера на 49 километре автодороги БелебейТуймазыБакалы столкнулись сразу три автомобиля. По предварительной версии 58-летний водитель «Лады Калины» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хендай Солярисом». От страшного удара иномарку развернуло, и в этот момент в нее влетела «Тойота Королла», после чего оба автомобиля скатились в кювет.

Страшная авария унесла жизнь пожилой супружеской пары из Туймазов

Страшная авария унесла жизнь пожилой супружеской пары из Туймазов

Столкновение было настолько сильным, что от отечественной «легковушки» осталась лишь груда искореженного металла, а водитель – 58-летний туймазинец – и его 57-летняя супруга скончались на месте происшествия. 29-летний водитель «Тойоты Короллы» сейчас находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Семью с двумя девочками из «Соляриса» с тяжелыми травмами и многочисленными переломами доставили в центральную туймазинскую больницу.

Многие очевидцы аварии отмечают, что водитель «Калины», скорее всего не превышал скорость. Все дело в огромной колее на дороге, которая давно требовала ремонта.

- На этом месте колея в асфальте приличная, даже летом на скорости там некомфортно ездить, - утверждает Дмитрий Ш.

От "Лады Калины" осталась груда искореженного металла

От "Лады Калины" осталась груда искореженного металла

- Колея там вообще страшная. Один раз ехала на скорости 50 км в час, так тоже выкинуло на «встречку», хорошо, что других машин не было. Ремонта дороги там не было, наверное, со времен динозавров, - возмущается Лиана Б.

- У «Калины» спидометр так и остался на отметке в 50 километров, - констатирует Вета А.

ЕХАЛИ В ГОСТИ К ТЕЩЕ

В тот роковой день семья Якуповых из села Субхангулово решила навестить свою родственницу, живущую в Кандрах. Поездку планировали давно, и с нетерпением ожидали выходных, чтобы отправиться в путь.

- Мы поехали к теще. Все было нормально, как на середине пути перед нами неожиданно вылетела «Калина», - рассказывает 40-летний отец семейства Венер Якупов. – Похоже, что машина попала в колею на дороге, поэтому ее развернуло и выкинуло на «встречку». Сам момент аварии помню смутно, помню лишь мощный удар и ощущение панического страха за семью.

Автомобиль Якуповых после двойного столкновения вылетел в кювет

Автомобиль Якуповых после двойного столкновения вылетел в кювет

Все пассажиры «Соляриса» получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице. У 39-летней Гузель, сидевшей на переднем сиденье, сломана рука, а ремень безопасности так сильно врезался в живот, что кишечник лопнул в пяти местах. Женщине сделали экстренную операцию и вывели колостому наружу. Сейчас врачи ждут, пока ее состояние стабилизируется, чтобы потом восстанавливать кишечник буквально по кусочкам.

- Сейчас жена находится в сознании. Ее утром вместе с младшей дочерью перевели в палату, - говорит Венер.

У младшей дочери Якуповых, шестилетней Милены сломаны обе ноги. Но состояние девочки не внушает врачам опасений, поэтому ее перевели из реанимации в палату.

- Дочка должна была осенью пойти в первый класс, - вздыхает Венер. – Хочется верить, что она поправится, и все с ней будет хорошо.

Матери и младшей дочери ничего не угрожает, а состояние старшей, по-прежнему, крайне тяжелое

Матери и младшей дочери ничего не угрожает, а состояние старшей, по-прежнему, крайне тяжелое

СТАРШАЯ ДОЧЬ СЕЙЧАС В КОМЕ

Самые тяжелые травмы при столкновении получила старшая дочь Якуповых, 13-летняя Диана. Через 3 недели у девочки должен быть день рождения, и она готовилась к празднику: планировала список гостей, загадывала подарки. Сейчас Диана находится в реанимации, в состоянии медикаментозной комы, и врачи опасаются делать какие-либо прогнозы.

- Дочка сильно ударилась головой, и у нее разбито все лицо. Но самое страшное, что треснул череп, а осколок задел оболочку мозга, - сокрушается отец Дианы. - Вчера приезжали нейрохирурги из Уфы, сделали операцию и убрали осколок, но пошло серьезное воспаление. Сейчас дочь находится в коме. Врачи ждут, пока ее состояние стабилизируется, чтобы перевезти ее в Уфу для дальнейшего лечения.

У самого Венера сломана правая нога, а на левой – переломаны все пальцы, также есть трещина в позвоночнике, так что мужчине предстоит несколько операций и длительная реабилитация. На множество рваных ран и ушибов мужчина даже не обращает внимание.

- Сейчас самое главное, чтобы Диана выкарабкалась. Но она у меня сильная, я верю, что она пойдет на поправку, - уверен Венер.

Всем членам семьи Якуповых требуется длительное и дорогостоящее лечение, а также реабилитация, поэтому знакомые и родственники обратились за помощью к неравнодушным жителям Башкирии. Если вы хотите помочь маленьким девочкам поскорее прийти в себя, в их родителям встать на ноги, просьба обращаться по номеру 8(927)3053475 (номер привязан к банковской карте на имя Венера Валерьевича Я.)

ИСТОЧНИК KP.RU

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