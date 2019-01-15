«У дочери разбито все лицо и треснул череп»: стали известны подробности массовой аварии на трассе в Башкирии

Страшная авария произошла 12 января в Туймазинском районе республики. Около шести часов вечера на 49 километре автодороги Белебей – Туймазы – Бакалы столкнулись сразу три автомобиля. По предварительной версии 58-летний водитель «Лады Калины» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хендай Солярисом». От страшного удара иномарку развернуло, и в этот момент в нее влетела «Тойота Королла», после чего оба автомобиля скатились в кювет.

Страшная авария унесла жизнь пожилой супружеской пары из Туймазов

Столкновение было настолько сильным, что от отечественной «легковушки» осталась лишь груда искореженного металла, а водитель – 58-летний туймазинец – и его 57-летняя супруга скончались на месте происшествия. 29-летний водитель «Тойоты Короллы» сейчас находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Семью с двумя девочками из «Соляриса» с тяжелыми травмами и многочисленными переломами доставили в центральную туймазинскую больницу.

Многие очевидцы аварии отмечают, что водитель «Калины», скорее всего не превышал скорость. Все дело в огромной колее на дороге, которая давно требовала ремонта.

- На этом месте колея в асфальте приличная, даже летом на скорости там некомфортно ездить, - утверждает Дмитрий Ш.

От "Лады Калины" осталась груда искореженного металла

- Колея там вообще страшная. Один раз ехала на скорости 50 км в час, так тоже выкинуло на «встречку», хорошо, что других машин не было. Ремонта дороги там не было, наверное, со времен динозавров, - возмущается Лиана Б.

- У «Калины» спидометр так и остался на отметке в 50 километров, - констатирует Вета А.

ЕХАЛИ В ГОСТИ К ТЕЩЕ

В тот роковой день семья Якуповых из села Субхангулово решила навестить свою родственницу, живущую в Кандрах. Поездку планировали давно, и с нетерпением ожидали выходных, чтобы отправиться в путь.

- Мы поехали к теще. Все было нормально, как на середине пути перед нами неожиданно вылетела «Калина», - рассказывает 40-летний отец семейства Венер Якупов. – Похоже, что машина попала в колею на дороге, поэтому ее развернуло и выкинуло на «встречку». Сам момент аварии помню смутно, помню лишь мощный удар и ощущение панического страха за семью.

Автомобиль Якуповых после двойного столкновения вылетел в кювет

Все пассажиры «Соляриса» получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице. У 39-летней Гузель, сидевшей на переднем сиденье, сломана рука, а ремень безопасности так сильно врезался в живот, что кишечник лопнул в пяти местах. Женщине сделали экстренную операцию и вывели колостому наружу. Сейчас врачи ждут, пока ее состояние стабилизируется, чтобы потом восстанавливать кишечник буквально по кусочкам.

- Сейчас жена находится в сознании. Ее утром вместе с младшей дочерью перевели в палату, - говорит Венер.

У младшей дочери Якуповых, шестилетней Милены сломаны обе ноги. Но состояние девочки не внушает врачам опасений, поэтому ее перевели из реанимации в палату.

- Дочка должна была осенью пойти в первый класс, - вздыхает Венер. – Хочется верить, что она поправится, и все с ней будет хорошо.

Матери и младшей дочери ничего не угрожает, а состояние старшей, по-прежнему, крайне тяжелое

СТАРШАЯ ДОЧЬ СЕЙЧАС В КОМЕ

Самые тяжелые травмы при столкновении получила старшая дочь Якуповых, 13-летняя Диана. Через 3 недели у девочки должен быть день рождения, и она готовилась к празднику: планировала список гостей, загадывала подарки. Сейчас Диана находится в реанимации, в состоянии медикаментозной комы, и врачи опасаются делать какие-либо прогнозы.

- Дочка сильно ударилась головой, и у нее разбито все лицо. Но самое страшное, что треснул череп, а осколок задел оболочку мозга, - сокрушается отец Дианы. - Вчера приезжали нейрохирурги из Уфы, сделали операцию и убрали осколок, но пошло серьезное воспаление. Сейчас дочь находится в коме. Врачи ждут, пока ее состояние стабилизируется, чтобы перевезти ее в Уфу для дальнейшего лечения.

У самого Венера сломана правая нога, а на левой – переломаны все пальцы, также есть трещина в позвоночнике, так что мужчине предстоит несколько операций и длительная реабилитация. На множество рваных ран и ушибов мужчина даже не обращает внимание.

- Сейчас самое главное, чтобы Диана выкарабкалась. Но она у меня сильная, я верю, что она пойдет на поправку, - уверен Венер.

Всем членам семьи Якуповых требуется длительное и дорогостоящее лечение, а также реабилитация, поэтому знакомые и родственники обратились за помощью к неравнодушным жителям Башкирии. Если вы хотите помочь маленьким девочкам поскорее прийти в себя, в их родителям встать на ноги, просьба обращаться по номеру 8(927)3053475 (номер привязан к банковской карте на имя Венера Валерьевича Я.)