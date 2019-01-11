2019-01-11T21:54:25+03:00
Спорт

Уфимское дежавю: Бурдасов вновь забил в овертайме

«Салават Юлаев» одержал победы в четырех играх подряд
Рустем АХУНОВ
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«Салават Юлаев» побеждает четвертый раз подряд«Салават Юлаев» побеждает четвертый раз подрядФото: Рустем АХУНОВ
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«Салават Юлаев» на домашнем льду одержал победу в овертайме над «Сочи».

Выиграть в последней игре домашней серии стало для подопечных Николая Цулыгина делом принципа. За минувшую неделю жители республики получили максимальную дозу хоккея – целых четыре матча за шесть дней. Понятное дело, что к концу такого спринта спортсмены начали уставать – как физически, так и морально.

Состав на матч с «Сочи» получился любопытным. Цулыгин решил дать передохнуть финскому вратарю, отыгравшему две прошлые игры – основным голкипером стал Иван Федотов. Место Филипа Ларсена в первой пятерке занял Юрий Сергиенко, недавно присоединившийся к клубу. Место Максима нападающего Рыбина занял Вячеслав Солодухин.

Иван Федотов пропустил две шайбы за 23 секунды Фото: Рустем АХУНОВ

Иван Федотов пропустил две шайбы за 23 секундыФото: Рустем АХУНОВ

ДУБЛЬ АРЗАМАСЦЕВА

Счет встречи открыл Петр Хохряков, поразивший ворота гостей уже на 3 минуте встречи. Закрепил преимущество Захар Арзамасцев, успешно реализовавший большинство. В конце второго периода с передачи Кадейкина забил Солодухин, буквально втиснув шайбу в пустой угол ворот. Уже после этого проснулись гости, которые дважды поразили ворота Федотова. Через 10 минут Арзамасцев вновь реализовал численное преимущество - умудрился забить с синей линии.

Антону Бурдасову не дают покоя лавры Артема Дзюбы Фото: Рустем АХУНОВ

Антону Бурдасову не дают покоя лавры Артема ДзюбыФото: Рустем АХУНОВ

После этого началась какая-то магия. Федотов, похоже, решил повторить рекорд своего финского коллеги. Голкипер за 23 секунды пропустил две шайбы. Счет сравнялся, а игра перешла в овертайм.

Удивительно, но и здесь «юлаевцы» умудрились забить в большинстве. Антон Бурдасов повторил свой бросок из прошлой игры, поставив жирную и победную точку в новогодней серии домашних игр.

Ближе к овертайму игра стала агрессивней Фото: Рустем АХУНОВ

Ближе к овертайму игра стала агрессивнейФото: Рустем АХУНОВ

ЕСТЬ УСТАЛОСТЬ

На пресс-конференции Николай Цулыгин отметил, что его команда успешно начала два первых периода. Затем, по словам тренера, проявилась усталость.

- Скорее всего, из-за того, что играем вторую игру подряд и пятую за восемь дней, не хватило сил.

Гости до последнего не хотели отдавать победу Фото: Рустем АХУНОВ

Гости до последнего не хотели отдавать победуФото: Рустем АХУНОВ

Отдохнуть уфимским хоккеистом действительно нужно. Уже в это воскресенье начинается выездная серия игр. Противники не самые топовые, но ожидать от «Сибири», «Авангарда» и «Барыса» можно всякого. На десерт у подопечных Цулыгина останутся две выездные игры с китайским «Куньлунь Ред Стар» и одна с «Амуром». Восточным клубам будет чего вспомнить.

В Уфу большой хоккей вернется только 29 января – тогда «юлаевцы» встретятся с «Йокеритом».

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