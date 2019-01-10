«Салават Юлаев» в овертайме одолел рижское «Динамо»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» одержали домашнюю победу над гостями из рижского «Динамо».

С самого утра день выдался для уфимской команды, мягко скажем, необычным. Во-первых, стало известно, что клуб покидает Тагир Ибрагимов, работавший генеральным директором команды. Должность бывший силовик получил во времена Рустэма Хамитова, поэтому отставку нельзя было назвать откровенным сюрпризом – новый глава республики устроил обновления почти во всех сферах, доступных его полномочиям.

Антон Бурдасов и Владимир Ткачев отличились заброшенными шайбамиФото: Рустем АХУНОВ

Во-вторых, в первой половине дня Хабиров пригласил Николая Цулыгина и Григория Панина на беседу. Позже он объявит, что во время разговора он принял ряд важных решений, в том числе касательно финансирования клуба. Хабиров объяснил, что республика в любом будет помогать профессиональному спорту. Хоккей в республике не забудут, и это радует.

Юха Метсола пропустил две шайбы за 17 секундФото: Рустем АХУНОВ

Уже через несколько часов подопечные Николая Цулыгина встретились на домашнем льду с гостями из Риги. Первая двадцатиминутка выдалась результативной. Первым шайбу в ворота Тимура Билялова на 9 минуте забил Линус Умарк. Уже через три минуты успех закрепил Владимир Ткачев. Показалось, что болельщикам можно расслабиться.

Григорий Панин отыграл встречу без удаленийФото: Рустем АХУНОВ

Но «Салават Юлаев» играет в «валидольный» хоккей. Поэтому в конце первого периода Юха Метсола пропустил сразу две шайбы с разницей в 17 секунд. Было видно, что гости всеми силами хотят попасть в плей-офф, пытаясь выгрызть очки у соперника. В раздевалку игроки уфимской команды уходили уже не такими веселыми. Второй и третий период голами не запомнились, хотя опасных моментов было достаточно у всех. В итоге игра затянулась до овертайма.

Нападающий Павел Шэн получил место в четвертом звенеФото: Рустем АХУНОВ

В дополнительное время победу команде принес Антон Бурдасов, получивший удачную передачу от Владимира Ткачева и Филипа Ларсена.

На послематчевой пресс-конференции Николай Цулыгин отметил, что кадровые изменения в руководстве команды никак не сказались на игре спортсменов.

- Мы выходили на игру – играть. То, что происходит на льду, для нас самое главное.

Не ответил молодой тренер и на вопрос о кредите доверии Радия Хабирова.

Уже завтра уфимский клуб примет еще одних гостей из Западного дивизиона – хоккейный клуб «Сочи». После этого домашних игр в сетке календаря клуба не будет до конца января.