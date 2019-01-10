Денег «Салавату Юлаеву» дадут, но руководство будет новым

Вечером 9 декабря по социальным сетям поползли слухи. Сразу несколько журналистов написали, что власти Башкирии планируют снизить финансовую поддержку профессионального футбола и хоккея. Мол, слишком много мы тратим на «Салават Юлаев».

ФИНАНСИРОВАНИЕ СОХРАНИТСЯ

На следующий день, 10 декабря, все точки над «i» расставил глава республики. Радий Хабиров встретился с главным тренером «Салавата» Николаем Цулыгиным и капитаном Григорием Паниным.

- Обозначаю позицию. «Салават Юлаев» - наше все. Наша ответственность, чтобы клуб, основанный в 60-е годы, клуб боевитый, со славными традициями – развивался. Да, конечно, есть вопрос, насколько необходим профессиональный спорт регионам. Но мой опыт как управленческий, так и спортивный, говорит, что там, где есть спорт высоких достижений, там где тысячи ребят смотрят на Умарка и Слая – массовый спорт развивается в разы эффективнее, - написал по итогам встречи Хабиров.

РУКОВОДСТВО КЛУБА СМЕНИЛОСЬ

В тот же день свой пост покинул генеральный директор «Салавата» Тагир Ибрагимов.

Исполнять обязанности генерального директора назначили Александра Курносова, бывшего исполнительного директора клуба. Ранее он курировал практические вопросы – от работы касс до отдела продаж.

По данным «Чемпионат.ком», новым спортивным директором команды станет известный тренер Василий Чижов. Курировать клуб со стороны властей Башкирии будет правая рука Хабирова – первый заместитель руководителя администрации главы.

"Салават" на встрече представляли главный тренер и капитан

РЕЧЬ ИДЕТ НЕ О СПОНСОРСТВЕ, А О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Источник, знакомый с ситуацией пояснил, что благотворительная программа «Башнефти», которая включает в себя поддержку спорта, является частью сотрудничества с Башкирией и ее совершенно неправильно отождествлять со спонсорством как по форме, так и по содержанию.

Всеми благотворительными средствами республика распоряжается по своему усмотрению для решения текущих задач. Очевидно, что какая-то часть этих денег направляется властями на финансирование «Салавата Юлаева», а не самой «Башнефтью».