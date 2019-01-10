Уфимская танцовщица променяла светскую жизнь на барак ради спасения бездомных собак

Корпоративы, яркие костюмы, мейк-ап и звезды первой величины. Прошлая жизнь уфимской танцовщицы Влады Жаркой соответствовала ее фамилии. Но три года назад все перевернулось. Вот уже несколько лет она скитается из одного места в другое вместе с 60 собаками. Сейчас девушка и ее четвероногие друзья живут в заброшенном садовом домике без света, отопления, воды. Влада спит на сене, а вместо одеяла ее греют мохнатые друзья.

БАРБОСЫ ВМЕСТО БРЮЛИКОВ

В «прошлой жизни» у Жаркой была просторная квартира в зеленом микрорайоне, неподалеку от исторического центра Уфы. Не жена олигарха, конечно, но жила в достатке. Заработала все собственным трудом, вернее, танцами. Владу часто приглашали на концерты и выступления в дорогие клубы.

Раньше Влада была популярной танцовщицей

Тратить деньги на шмотки и брюлики девушка не хотела, у нее было другое увлечение. Как-то на глазах Влады сотрудники городских служб расстреляли бездомного пса. Тогда-то девушка и решила посвятить себя спасению собак. Пристроить в добрые руки удавалось далеко не всех. Кто-то отказался от Барбоса, у кого-то проявилась аллергия. Вот и набралось в квартире Влады шесть псов.

Картина непривычная. Хороший дом, красиво одетая девушка и вдруг … целая стая собак дома. Соседи стали строчить жалобы в полицию и прокуратуру.

Малышня гуляет по дворуФото: Рустем АХУНОВ

- Меня буквально засыпали штрафами, - вспоминает Влада – За шум, за неправильный выгул, за якобы запах, хотя такого не было. Я уже боялась выйти из дома. Вышел из дома – и уже попал под все нарушения. Началась настоящая травля, и я решила, что так больше продолжаться не может, и мне нужно переехать с собаками в частный дом, продав квартиру. Перед продажей нужно было сделать косметический ремонт, и на время ремонта я решила снять дом за городом, чтобы поскорее сбежать от соседей. Тут-то все и началось.

СПАСАЛА СОБАК ОТ ОТСТРЕЛА

Влада не скрывала, что обменяла квартиру рядом с центром на дом ради собак. Но тогда это не выглядело чем-то необычным. Тогда еще доходы позволяли снять хороший коттедж.

Некоторые собаки живут в вольерах, а некоторые - дома.Фото: Рустем АХУНОВ

- Платить нужно было 30 тысяч рублей в месяц, 40 тысяч – в отопительный сезон, - рассказывает девушка. – С шестью собаками я могла себе это позволить.

Но с каждым месяцем собак становилось все больше. В Уфе есть только один собачий приют, который давно переполнен. Коммунальщики, понимая это, просто отстреливали бездомных животных. Влада узнавала, в какой районе города планируется отстрел и мгновенно ехала туда, опережая «Спецавтохозяйство» (так называется служба по отлову собак). Спасенных животных девушка перевозила к себе. Денег на корм, клетки и загоны стало не хватить, но Влада решила пожертвовать другим.

- Так вышло, что один из платежей я не смогла вовремя совершить, задержала оплату на две недели. Договор с хозяином мы не составляли, у него была связка ключей от дома, и он в любое время мог зайти к нам, - продолжает Влада. – В один прекрасный день он просто пришел и выгнал на улицу. Все мои вещи, личные, теплая одежда осталось внутри.

Чтобы прокормить животных и заплатить долг мужчине, Влада по уши залезла в другие долги, обратилась в микрозаймы. Через пару недель девушка рассчиталась за аренду, но денег на спасение животных от отстрела уже не хватало. Девушка продолжала отслеживать жалобы на сайтах и ездить по точкам возможных «спецопераций» против собак. «Барбосов», которые временно ютились на участке отца, стало уже 60.

Влада решилась на отчаянный шаг – продать квартиру, переехать в дешевое жилье, а на вырученные деньги создать настоящий приют.

В этом доме нет ни отопления, ни светы, ни воды.Фото: Рустем АХУНОВ

«ХОТЕЛА СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО, А МЕНЯ ОБМАНУЛИ»

Казалось бы, на этом добрая история должна была закончиться. Оставшихся после выплаты долгов и строительства мини-приюта денег хватало на маленький, но нормальный частный домик. Про девушку наверняка бы сняли сюжет на местном телевидении, какой-нибудь чиновник вручил бы грамоту.

Но, увы, поговорка «не делай добра – не получишь зла» оказалась реальной.

- Я решила, что куплю дом в ипотеку, начну снова работать. Но у меня была подпорчена кредитная история из-за той истории с арендой, и мне пришлось обратиться за помощью к другим людям. Одна женщина уверяла, что поможет получить ипотеку, но для этого нужно было заплатить «энную» сумму. Денег-то я ей отдала, и довольно много, только ипотеку мне так и не одобрили, а она пропала – оказалась аферисткой, - говорит Влада.

Бывшая светская львица лишилась денег, недвижимости, золото пришлось сдать в ломбард, чтобы выжить, но все 60 собак всегда оставались сытыми.

ТЕПЕРЬ ЖИВЕТ В ХАЛУПЕ НА ОТШИБЕ

Сейчас Влада и все ее животные ютятся в заброшенном доме на отшибе. Хозяин дома умер и девушка живет здесь бесплатно. За все это время у нее собралось уже 60 собак, многие живут во дворе в вольерах, некоторые – в доме, самые маленькие свободно разгуливают по территории. Все они привиты от бешенства, с этим ей помогает знакомый ветеринар.

У собак есть все – еда, вольеры, место, где побегать. Влада же спит на сене вместе со своими собаками, которые согревают ее в холод. Девушка не перестает спасать других животных от отстрела - совсем недавно нашла даже породистого маламута.

Среди собак Влады есть и породистые. Например, это маламут.Фото: Рустем АХУНОВ

Помогают Владе друзья и неравнодушные люди: привозят еду для собак, подстилки, недавно привезли дрова, чтобы было чем топить печку, ведь на улице совсем холодно.

О своей прошлой жизни девушка не вспоминает и о переменах в жизни не жалеет, разве что только о том, что ее обманули. Но вот вновь становиться светской львицей Влада не хочет. Она удалилась из соцсетей, стерла из памяти телефона все фотографии и потребовала сделать то же самое своим подругам. Нам удалось найти лишь старую афишу на сайте одного из клубов.

Владе помогают неравнодушные людиФото: Рустем АХУНОВ

- Мы не изгои, хоть и живем вдали от всех. Это и к лучшему, ведь наше существование лишь приносит людям несчастье и беспокойство. Когда люди слышат обо мне, удивляются, как же так можно жить. А я говорю, что можно, - говорит Влада. – Хотелось бы мне вернуться в прошлую жизнь? Нет. А зачем?

Если вы хотите помочь Владе или выбрать себе четвероногого друга, свяжитесь с ней по телефону 8 (917) 456-07-67.

Список необходимого: мясные обрезки, субпродукты, сухой корм, сено, дрова, чистящие средства, миски, ошейники, поводки.