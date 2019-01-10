«Нам так и сказали – Мы перепутали тела!» - уфимская вдова о врачах-патологоанатомах

В конце прошлого года жительница Уфы всерьез забеспокоилась о здоровье супруга. Альмира Валиянова заметила «нехороший кашель» у мужа и уговорила его обратиться в больницу. Не откладывая в долгий ящик, мужчина отправился сначала в поликлинику, а затем и вовсе оказался на больничной койке в Уфе. Поначалу родным заявили, что он болен туберкулезом.

Как рассказала женщина в беседе с «Комсомольской правдой – Уфа», именно со дня госпитализации их жизнь превратилась в кошмар.

«ХОТЕЛА, ЧТОБЫ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРОВЕЛ ДОМА»

- Положили его в туберкулезную больницу, он туда сам пришел, своими ногами. В итоге туберкулез не подтвердился, но врачи продолжали его лечить именно от этого диагноза. Ему становилось все хуже и хуже, и 11 декабря он умер в больнице. После вскрытия нам сказали, что причина смерти – сердечно-легочная недостаточность, - со слезами на глазах вспоминает Альмира Валиянова.

По словам безутешной вдовы, забрать тело покойного самостоятельно им не разрешили. Сотрудники уфимского морга на Сагита Агиша заявили, что у них особый режим, а у мужчины, хоть и не подтвержденный, но мог быть туберкулез. Из этих соображений медики связали семью Валияновых с неким сотрудником ритуального агентства, который и должен был привезти усопшего домой.

- Его завернули в саван и закрыли лицо. Нам еще сказали, чтобы маску не снимали, опасно это. Перед похоронами нам его привезли на отпевание. Я хотела, чтобы последний день супруг переночевал дома. Мы устроили прощание по мусульманским обычаям и уже собирались его похоронить, как вдруг около трех часов дня мне позвонили. Спросили «Вы не похоронили его еще»? Я отвечаю – нет. Тогда сотрудники морга сказали: "Мы перепутали тела", - с ужасом вспоминает женщина.

ПОДМЕНА

От неожиданной новости женщине стало дурно. Близко к сердцу эту историю восприняла и ее родная сестра, у которой от переживаний подскочило давление.

Как выяснилось, в доме у Валияновых «переночевал» совершенно чужой человек. Более того, родные усопшего едва не похоронили его – злосчастный звонок раздался буквально за час до похоронной церемонии.

- После звонка сразу же привезли тело моего супруга. Сын с другом проверили, это действительно был он. В морге нам по телефону только сказали: «Извините, мы перепутали», и все. И больше никаких извинений не было. Я все это рассказываю для того, чтобы люди были бдительны. Чтобы никто в такую историю больше не попал, - говорит Альмира Валиянова.

Человек, с которым вдова покойного заключала договор на ритуальные услуги, при личной встрече в ней пояснил, что роковая ошибка – дело рук патологоанатомов спецморга Уфы. К нему самому у женщины нет претензий.

СКАЗАНО

Как только о ситуации стало известно жителя Башкирии, в республиканском минздраве тут же заверили: все виновные уже наказаны.

- 12 декабря 2018 года персоналом патологоанатомического отделения одной из больниц родственникам умершего был выдан труп другого человека. На следующий день данный факт был обнаружен заведующим отделением. Тела были заменены. Родственникам умершего были принесены извинения. Лица, ответственные за данную работу, привлечены к дисциплинарной ответственности и лишены стимулирующих выплат, - заявили в пресс-службе минздрава корреспондентам РЕН ТВ.