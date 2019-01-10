Учителя-репетиторы в Башкирии могут оказаться под запретом

С приходом новой «команды власти» в республику изменения начали сыпаться как из рога изобилия. В предвыборную пору чиновники первым делом взялись за социальную сферу - транспорт, льготы, здравоохранение и образование. С последним вышла забавная ситуация. Лозунг «Make Bashkiria great again» («Сделаем Башкирию снова великой» - Прим.Ред.) может обернуться убытками для преподавателей. Учителям хотят запретить давать дополнительные платные занятия.

ЗЛОЙ МИНИСТР

С инициативой выступил новый министр образования Башкирии Айбулат Хажин. Чиновник дал понять, что он не даст покоя учителям, зарабатывающим дополнительную копейку.

- Вообще, это нонсенс – ребенок учится в образовательной организации, а потом родители еще и репетиторов нанимают. У нас учителя за что получают зарплату? За реализацию образовательной программы, - начал чиновник.

Именно по этим критериям преподаватели и оценивают знания своих учеников. Соответственно, дополнительные занятия большинству учащихся не нужны. По крайней мере на бумаге.

- Начинаются инсинуации, когда детям специально недодают материал, понимая, что родители ребенка начнут искать нового поставщика знаний.

Уверенный в том, что в учебных заведениях дают достаточный объем знаний, Хажин предложил родителям, детям которых в школе предложили обратиться к репетитору, сообщать об этом напрямую в министерство и управление по контролю в сфере образования.

По словам Хажина, система образования Башкирии имеет хороший потенциал, который нужно развивать – как в сторону учителя, так и учащихся.

- Система стимулирования труда педагогов извращена. Учитель должен понимать, за что он получает дивиденды.

ЗАЧЕМ НУЖЕН РЕПЕТИТОР?

Ситуация на рынке дополнительных образовательных услуг сейчас действительно остается непонятной.

Во-первых, государство, по сути, никак не контролирует рынок индивидуальных репетиторов. Они освобождены от налогов до тех пор, пока не получат статус предпринимателя или не нанимают на работу служащих.

Во-вторых, зачастую услуги репетиторства настойчиво навязываются классными руководителями. Согласитесь, редкий родитель откажет учителю, предложившему «прокачать» чадо за умеренную сумму. В некоторых случаях помощь действительно необходима. Например, если ученик отсутствовал из-за болезни, или ему нужна подготовка перед выпускными экзаменами. Но ведь доходит до того, что частные уроки предлагают совсем маленьким ученикам – чему могут научить на индивидуальных занятиях пятиклассника?

Здесь возникает еще один вопрос. Неужели родителям самим не по силам объяснить ребенку вещи из весьма простой школьной программы? Возможно, что причина здесь кроется в банальной лени и желании спихнуть сложности на другого человека.

ЛЕНИВЫЕ РОДИТЕЛИ

Тем временем, рынок репетиторства в Уфе развивается довольно быстро. Объяснить ребенку банальные вещи из школьной программы может любой учитель или вовсе студент. Цены за такие услуги колеблется от предмета и времени года. Логично, что вузовский преподаватель высший математики запросит за свои услуги больше, чем учитель начальных классов. Стоимость одного академического часа занятий с уфимским репетитором начинается от 600 рублей. Верхнего порога не существует. Больше всего за свои знания берут гости из других стран, которые набирают группы учеников для обучения иностранным языкам. Здесь цены на индивидуальные занятия начинаются от 1,5 тысяч за час.

РЫНОК БОЛЬШОЙ

После выступления министра мы пообщались со школьными репетиторами. Выяснились любопытные цифры - оказалось, что прибыль от дополнительных занятий для учителя составляет порядка 30% доходов.

При средней зарплате начинающего специалиста в 25-30 тысяч это хорошая прибавка, которую можно получать без особых усилий. Вкупе с постоянно растущим спросом у обленившихся родителей это и создает условия, от которых учителям сложно отказаться. Например, прямо сейчас свои услуги по репетиторству готовы предложить порядка 400 специалистов. Умножив на среднюю цену занятий (600 рублей), получим представление о размерах рынка, который, напомним, никак не контролируется государством.

Вопрос в том, будут ли сами родители «раскачивать лодку» и обвинять учителей в навязывании образовательных услуг.