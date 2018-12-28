2018-12-28T10:00:32+03:00
Происшествия

Корпоратив уфимских коммунистов закончился дракой из-за дамы

Один из участников вечерники предложил уединиться чужой жене
Рустем АХУНОВ
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Депутата из Башкирии обвинили в приставаниях к помощницеДепутата из Башкирии обвинили в приставаниях к помощнице
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Депутата Курултая Башкирии обвиняют в приставаниях к своей помощнице.

Началась неприятная история с того, что башкирские правопреемники КПСС устроили новогодний корпоратив в одном из уфимских ресторанов. Отдыхали, судя по всему, весело – со спиртным и песнями.

Впрочем, ничего криминального в начале этой истории нет – все же мы люди, и хотим отдохнуть на праздник. Вот только закончилась вечерника стычкой депутата Курултая Башкирии Рустама Хафизова и одним из уфимских общественников Яном Двинским. Гражданская супруга последнего, к слову, трудится помощником депутата.

- Жена пришла домой в слезах. Выяснилось, что депутат изрядно выпил, и настойчиво предлагал моей супруге продолжить праздновать в гостинице, параллельно уговаривая бросить меня. К счастью, встреча в отеле так и не состоялась, а решил поговорить с законодателем по-мужски, - цитирует Двинского портал «Sobkor02».

Также на сайте появилось видео «разговора» Двинского с Хафизовым. На нем народный избранник предлагает мужчине думать, перед тем как бросаться на человека с кулаками. Сам Двинский заявил, что о факте домогательствах на празднике знает вся партия.

Остается неизвестным, какое продолжение получит конфликт. Теоретически, защитника чести своей супруги могут привлечь к административной ответственности за нападение.

Башкирского депутата обвинили в приставаниях к помощнице.

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