Объединяя соседей и друзей: «Третий Трест» подводит итоги 2018 года

Квартирный вопрос по-прежнему волнует уфимцев. Но если раньше вопрос стоял только в том, где подешевле купить жилье, то теперь жителей нашего города волнует и инфраструктура. Кому хочется жить в доме без нормальной детской площадки или парковки? Именно поэтому при выборе квартиры уфимцы уделяют особое внимание окружению дома.

Хочется возвращаться домой

Если родителям негде погулять с детьми, поблизости нет детского сада, а в школу надо ездить на автобусе - то в чем смысл покупать в таком районе квартиру? Напротив, если застройщик не просто отчитался о введении квадратных метров, а создал в новом микрорайоне комфортные условия для жизни, то желающих поселиться в новом жилом комплексе будет все больше.

Не все компании стремятся восполнить эти пробелы в разрастающемся городе. В Уфе, по крайней мере, таких совсем немного.

- Наши специалисты провели исследование, согласно которому большинство жителей города воспринимают новостройки только как место «для ночлега». Соседи неохотно общаются между собой и практически ничего не знают друг о друге. Во многом из-за этого и возникают бытовые конфликты, - рассказывает руководитель PR направления «Третий Трест» Подтеребкова Мария.

По словам застройщика, исправлять ситуацию необходимо прямо сейчас, пока дети в этих новых кварталах еще маленькие. Иначе, когда они вырастут, будут воспринимать такое поведение как норму.

- Мы решили, что пора претворить в жизнь проекты, которые помогут нашим жильцам стать если не одной дружной семьей, то хотя бы хорошими соседями и добрыми друзьями. Так родились проекты, в которых, помимо привычных четырех стен и крыши, мы создали новые общественные пространства. Они помогут нашим жителям раскрыть свои таланты, способности, реализовывать свои запросы и интересы прямо рядом с домом. Так родилась программа «Лоялити ACTIVE», - продолжает Мария.

Дети и их родители остались в восторге от кинотеатра под открытым небом

Праздник для всех

В рамках этой программы в прошлом году ГК «Третий Трест» построили в микрорайоне «Яркий» футбольные и волейбольные поля, площадку для игры в городки, благоустроили набережную реки Демы с пляжем и зоной отдыха.

- Мы считаем, что жители новых кварталов Уфы должны хотеть возвращаться в свой дом и двор, где можно отдохнуть от городской суеты. Сейчас мы строим эко-парк «Сосны», аналогов которому практически нет. Там уже открылся роллердром, волейбольная площадка, футбольные поля, установлена хоккейная коробка, - отмечает Мария Подтеребкова.

Игровые площадки и зоны отдыха в микрорайоне «Яркий» уже стали излюбленным местом отдыха новоселов. Например, в прошлом году застройщик собственными силами собрал самых активных жителей и провел соревнования по волейболу, устроил праздник красок для детей и их родителей, организовал кинотеатр под открытым небом. Все мероприятия прошли в рамках «Лоялити ACTIVE».

- Приятно было видеть, что жильцы остались довольны организованными нами праздниками. Более того, после этого новоселы самостоятельно собрали сборную микрорайона по волейболу и заявились на городские соревнования! Соседей объединило общее хобби, что может быть лучше? - говорит руководитель PR направления «Третий Трест».

Молодые, активные и инициативные жители «Яркого» также нашли поддержку у застройщика.

- Гораздо интереснее жить в том районе, где люди друг друга знают и между собой общаются. Здесь таким связующим звеном наш застройщик и выступает. Например, обращаемся в «Трест» с инициативой: «Ребята, давайте сделаем Новый год!». Они нам отвечают, что могут сделать то-то, жители делают то-то, управляющая компания наряжает елку. Так, в сотрудничестве друг с другом мы организуем прекрасные праздники, - рассказывает жительница «Яркого» Ирина Михалева.

Яркой жизнью живут не только новоселы «Яркого». Жительница эко-парка «Сосны» Альбина Гарипова с ностальгией вспоминает прошедшее лето.

- Летом проходили очень интересные детские праздники, мы все вместе смотрели на улице вечерами фильмы. Даже моя дочка, которой всего два с половиной года, не хотела уходить домой, несмотря на прохладу и позднее время. Приезжали аниматоры, было весело, и не только детям, но и взрослым.Конечно, большую роль в этом играют те мероприятия, которые проводит «Третий Трест», они нас объединяют, - говорит она.

На открытие набережной в «Ярком» пришли сотни людей

Научить и просветить

Красочные мероприятия, веселые праздники, сплоченные соседи - это все прекрасно. Но, к сожалению, в современном мире хватает и негативной стороны жизни: обманутые дольщики, долгострои, бетонные коробки в чистом поле. Как выбрать жилье так, чтобы потом не пожалеть об этом? Вопрос актуальный. Здесь стоит отметить, что «Третий Трест» запустил проект, который призван помочь всем желающим научиться выбирать.

- Жители Уфы постоянно сомневаются при выборе новой квартиры. А вдруг соседи шумные? Или школа далеко будет? А что, если ипотеку не одобрят? Или дом, где они себе жилье присмотрели, долгостроем окажется? Вот для таких взыскательных и щепетильных уфимцев мы открыли проект «Лоялити School», - рассказывает Мария.

По ее словам, «Лоялити School» - это своеобразная школа будущего новосела. Там любой желающий может узнать о подводных камнях, которые могут подстерегать его при выборе жилого комплекса, изучить рынок недвижимости и сделать правильный выбор. Проект рассказывает о всех сторонах «квартирного вопроса» - это и финансы, и социальная активность застройщика, и возможности «налогового вычета» при покупке жилья, тонкости ипотечного кредитования.

- За всю историю «Треста» у нас никогда не было обманутых дольщиков, ни одной двойной сделки. Вот мы и решили поделиться с горожанами своим опытом о том, как избежать этих проблем. В этом, в том числе, задача проекта «Лоялити School», - отмечает руководитель PR направления «Третий Трест».

На сегодняшний день «Третий Трест» продолжает строительство восьми жилых комплексов, где помимо самих многоэтажек будут игровые площадки, футбольные поля, благоустроенные скверы. По словам Марии Подтеребковой, эти объекты - непременное условие для новых микрорайонов.

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Планы на будущее

- В прошлом году мы ввели в эксплуатацию 66 625 квадратных метров жилья. На сегодняшний день продолжается строительство жилых комплексов «Яркий», «Сосны», «Республика», «Смарт - Плаза» и «Арт - Плаза», «Авиатор» и «Эдисон». Началась подготовка к строительству комплекса «Шервуд». Практически в каждом из них появятся игровые площадки и объекты инфраструктуры. В этом году мы вместе с жителями «Яркого» ждем открытия новенькой школы на тысячу учеников. Там же начнется строительство садика, ведь микрорайон продолжает расширяться, - говорит она. В 2019 году начнем строить еще 81 423 квадратных метра, в процессе строительства уже 215 551.

В новом году в том же «Ярком» отпразднуют новоселье жильцы двух кварталов - Сидней и Нью-Йорк, начнется строительство квартала Рио. Сотни семей заселятся в новые дома в эко-парке «Сосны».

- Как и раньше, мы планируем благоустройство территорий новых кварталов. В следующем году, например, ждем сдачи второй очереди набережной в «Ярком». Кроме того, в 2019 году стартуют новые проекты. Например, «Третий Трест» начнет строительство жилого комплекса «Империал» в самом центре Уфы, на пересечении Аксакова, Гоголя и Пушкина, - делится планами Мария.