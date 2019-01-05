Семья из Башкирии с 16 детьми осталась без крова из-за пожара

Страшный пожар оставил без крыши над головой семью Потякиных с 16 детьми из поселка Бурибай, что в Хайбуллинском районе Башкирии.

Потякиных местные жители знают как добрых и отзывчивых людей. Семья воспитала четверых своих детей, а после этого решила помогать ребятам, попавшим в сложную ситуацию. Таким образом, на воспитании у Тамары Корчагиной и Александра Потякина оказались еще 12 ребят школьного возраста.

Ровно год назад, в январе 2018 года, Потякиных пригласили в Уфу на финал конкурса «Семья года». Награду им тогда вручала министр семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова. Было известно, что незадолго до нового 2018 года семья Потякиных переехала в новый и просторный дом, в котором, судя по всему, через год и произошел пожар.

Пожар тушили больше 5 часов

По данным МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 20 часов в минувшую пятницу, 4 января. Полностью потушить возгорание удалось только к 4 часам утра субботы. Пожарные тушили огонь в бревенчатом доме и пристрое из кирпича. Таким образом, пламя бушевало около 8 часов.

Жители Бурибая винят в случившемся местные власти, якобы, те не обновили в 4-тысячном поселке пожарную часть. Сельчане считают, что дом Потякиных можно было спасти, окажись пожарные на месте раньше.

- Позор руководству района! Сколько еще домов должно сгореть? Это не первый случай, когда пожарные приезжают, когда уже тушить нечего! И у них нет необходимого оборудования! А ведь у нас тут и горно-обогатительный комбинат. А если там пожар будет? – возмущается одна из сельчанок в социальной сети.

Сейчас Бурибаевский ГОК и все неравнодушные жители поселка начали собирать средства и вещи для погорельцев. Помощь семье Потякиных принимают в местном сельском доме культуры. Близкие семьи рассказали, что погорельцам необходима одежда для девочек 32-38 размера, для мальчиков 36 и 42, и мужская одежда 54 размера.