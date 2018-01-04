Мать погибшей от опасной инфекции девочки из Башкирии рассказала о последних часах жизни дочери

Стали известны подробности гибели восьмилетней девочки из Янаула, скончавшейся второго января от острой менингококковой инфекции. Мама Карины (имя изменено – ред.) рассказала о последних часах жизни дочери, и о том, что болезнь развилась моментально.

«УШЕЛ РЕБЕНОК, А С НИМ И СМЫСЛ ЖИЗНИ»

- Моего самого любимого в мире человечка не стало за 20 часов. Температура, сыпь, пункция, кома, смерть… Моя девочка сгорела за 20 часов на моих глазах, врачи делали все возможное. Все бегали, старались, реанимировали, но в 1.05 сердце моей дочери остановилось, - написала мама девочки у себя на странице в социальных сетях. – Еще 15 минут мой муж пытался ее оживить слезами, истериками поцелуями… Но тело коченело и синело на глазах. Ушел ребенок, а вместе с ним и смысл жизни.

Женщина поблагодарила всех неравнодушных, друзей и близких, кто, не побоявшись инфекции, пришел попрощаться с девочкой. Всех, кто оказал материальную и моральную поддержку, кто нашел добрые слова в адрес семьи, а не угрозы и оскорбления.

- Берегите своих детей, будьте рядом каждую секунду и минуту, пожалуйста.... – добавила убитая горем мать девочки.

Напомним, что малышка заболела 1 января: у нее резко повысилась температура, девочка стала жаловаться на слабость. Ребенка немедленно госпитализировали в центральную районную больницу, где врачи приложили все усилия, чтобы ее спасти, но 2 января Карина умерла, так и не приходя в сознание.

Фото: соцсети

- Хорошо знала Кариночку, раньше жили в одном подъезде с ее семьей. Добрая, отзывчивая. Умненькая девочка. Она была долгожданным ребенком для своих родителей, разница со старшим братом у них 10 лет. До сих пор не верится, что девочки больше нет. Терпения и сил родителям, - рассказала знакомая семьи Айгуль Ю.

ПОВОДА ДЛЯ ПАНИКИ НЕТ

Главврач янаульской больницы Ришат Хакимов провел экстренное совещание по эпидемиологической ситуации в районе, тем более что среди населения стала нарастать паника. Жители возмущались, что руководство района замалчивают истинное положение дел, боялись отпускать своих детей на улицу, чтобы те не заразились.

Однако республиканский Минздрав утверждает: поводов для паники нет, ситуация находится под контролем.

- В настоящее время проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. Врачи осмотрели одноклассников погибшей девочки, а также родных и близких, которые были в контакте с заболевшим ребенком. Семь контактных детей с признаками вирусной инфекции госпитализированы в Янаульскую центральную районную больницу. Остальные контактные в течение 10 дней будут находиться под наблюдением медиков, - сообщили в ведомстве.

Всем лицам, контактировавшим с больным ребенком, были назначены антибактериальные и противовирусные препараты, а также дополнительно вводится специфический иммуноглобулин. Сообщается, что все дети с признаками инфекции сейчас чувствуют себя удовлетворительно – у них спала температура, но врачи продолжают пристально следить за их состоянием.

Фото: Рустем АХУНОВ

ЭТО ВАЖНО ПОМНИТЬ

Врачи предупреждают: стоит знать и помнить первые симптомы грозного заболевания. Высокая не сбивающаяся лекарствами температура, озноб, головная боль, ломота в мышцах, геморрагическая сыпь – все это поводы срочно обратиться за медицинской помощью. Помните, что самолечением заниматься нельзя, малейшее промедление может стоить жизни.

Для профилактики заболевания (как и любых вирусных и бактериальных) стоит почаще проветривать помещение и делать влажную уборку, стараться избегать мест массового скопления людей. Обратитесь к врачу, чтобы тот выписал противовирусные препараты, которые используются не только для лечения, но и для профилактики заболеваний.