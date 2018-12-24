Закроются ли контактные зоопарки Уфы после принятия закона о защите животных

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли Закон о защите животных. Зоозащитники ждали его несколько лет, но вот владельцам контактных зоопарков он вряд ли понравится. Под запретом могут оказаться кафе с кошками и даже енотные. А все из-за того, что по новому закону нельзя допускать физический контакт между посетителями и животными.

«Комсомолка» решила поинтересоваться у уфимских заведений, изменилась ли их жизнь после принятия закона, или же дети вместе с родителями могут по-прежнему крутить в руках цыплят и прижимать к себе енотов?

ТАК ВСЕ ЖЕ, МОЖНО ТРОГАТЬ ЖИВОТНЫХ ИЛИ НЕЛЬЗЯ?

Пункт про контакт с животными в законопроекте не совсем понятен и в некоторых подпунктах противоречит сам себе.

Первый пункт гласит: в России не допускается любая деятельность, главная цель которой – физический контакт с животным.

Второй пункт говорит о том, что «показушные» шоу устраивать все-таки можно. Для этого нужно обеспечить животного укромным местом, где оно сможет спрятаться от зрителей. То есть, в любой момент зверек может убежать в свой домик подальше от людских глаз.

Третий пункт разрешает проводить массовые мероприятия с животными только если оно содержится в специальном месте. Каким должно быть место, и что оно должно из себя представлять, не уточняется.

Пока владельцы заведений и усом не пошевелили – точно также можно прийти в контактный зоопарк и потискать животных.Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Все организации, работающие с животными, должны будут пройти лицензию и доказать, что питомцы содержится в комфортных условиях. Сделать это они обязаны до 1 января 2022 года. Но пока владельцы заведений и усом не пошевелили – точно также можно прийти в контактный зоопарк и потискать животных.

«Обнимашки»:

- У нас ничего не изменилось, нам никто не звонил и ни о чем не предупреждал. Проверок никаких не было и не ожидается. Пока мы работаем в обычном режиме, можно прийти пообщаться с животными, покормить их, - любезно ответила администратор. – В скором времени, если это будет необходимо наш контактный зоопарк может превратиться в обычный, то есть также можно будет посетить нас, но потрогать зверят и покормить с рук уже не выйдет.

«Лапушка»

- Мы работаем в обычном режиме, закон никак не повлиял на работу зоопарка. Хочу отметить, что у нас общение посетителя и животного проходит очень деликатно – мы следим, чтобы никто не душил и не мучал зверят. Животные счастливы, и контакт с человеком им не доставляет неудобств.

Наверняка каждый уфимец слышал о необычном уфимском заведении – енотной, что расположена в Черниковке. Каждый желающий может сюда прийти и провести время с очаровательными енотами – фотографироваться с ними, таскать их на руках и кормить. И даже здесь ничего не изменилось.

В заведении отметили, что они работают в привычном режиме и изменения их не коснулись.

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