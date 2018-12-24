23-летняя жительница Башкирии, потерявшая мужа и двухмесячного сына, борется за свою жизнь

Жизнь 23-летней Бадретдиновой Эльвины из Дюртюлей разделилась на «до» и «после» 15 декабря. В этот день она, ее муж и их двухмесячный сын попали в аварию с участием трех машин. На скользкой дороге столкнулись ВАЗ-2111 Бадретдиновых, «семерка» и «Пежо». Удар был такой силы, что все, кто находился в «одиннацатой», кроме Эльвины, погибли. Спасатели извлекли из искореженного металла тело двухмесячного сына Эльвины, сестры ее мужа и ее семимесячную дочь. Супруга Эльвины вместе с ней увезли в больницу, но там он скончался от сильных травм и кровотечения. Сама пострадавшая была несколько дней в коме, в Дюртюлинской районной больнице ей сделали операцию по удалению селезенки.

На фото Эльвина и ее погибший муж

19 декабря девушку перевели в 21-ую больницу, ее мать, вынуждена ездить из Дюртюлей в Уфу, чтобы ухаживать за дочерью. На сегодняшний день Эльвина в тяжёлом но стабильном состоянии, у нее отказали почки, поэтому подключили аппарат Гемодиализа. Она не может двигаться и самостоятельно дышать из-за переломанных рёбер и повреждений легких.

- Я каждый день сижу у палаты дочери, - шепотом говорит Рагида, мать Эльвины. – Врачи пока ничего не говорят, надеемся на лучшее.

Если вы хотите помочь Эльвине, то сделать это можно переводом средств на карту Сбербанка России. Номер карты 4276060025903397, она привязана на имя Мухаметвалиевой Рагиды Рауфовны.

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Напомним, эта страшная авария, в которой в общей сложности погибли пять человек, произошла вечером на автодороге Суккулово-Атсуярово. 24-летний водитель "одиннадцатой" столкнулся со встречной "семеркой", за рулем которого был 49-летний местный житель. После чего с ней совершает столкновение попутно движущаяся автомашина «Пежо», под управлением 22-летнего жителя Уфимского района.

В результате ДТП скончались водители ВАЗ-2111 и ВАЗ-2107, а также 3 пассажира одиннадцатой модели, 25-летняя женщина, двухмесячный мальчик и семимесячная девочка. Госпитализировали 23-летную пассажирку ВАЗ-2111 и 54-летнего пассажира ВАЗ-2107.

"Комсомольская правда" приносит искренние соболезнования родным погибших.