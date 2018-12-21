К 2030 году в Уфе могут появиться восемь новых автомобильных мостов

До 2030 года в Уфе могут построить как минимум восемь новых автомобильных мостов.

Известно, что столица Башкирии активно развивается. В пределах Уфимской агломерации (город и окрестности – прим.ред) появляются новые жилые и промышленные зоны. Соответственно, возрастают и требования к инфраструктуре.

С той частью, которая приносит прибыль, проблем нет. Какие-никакие рабочие места и новые квартиры появляются постоянно. Другое дело – вещи, от которых владельцам нет прямой выгоды. Например, дорожная сеть города. Для Уфы, растянутой с севера на юг, этот вопрос особенно важный.

Минувшей зимой столица столкнулась с серьезным вызовом. Уменьшенный вдвое старый мост через реку Белую ежедневно создавал проблемы для тысяч жителей пригорода и Демского района столицы. С потеплением власти наспех отремонтировали мост и частично разрешили проблему. Но городу нужно больше.

С приходом новой власти в Уфе все чаще начали говорить о новой стратегии развития города. Назвали ее соответствующим образом «Стратегия развития Уфы и Уфимской агломерации до 2030 года». Было много речей о привлечении новых инвестиций, увеличении социально-экономического положения и основных категориях горожан.

В документе подробно описывается, как может измениться дорожная инфраструктура башкирской столицы за ближайшие 10 лет. Мы решили составить список наиболее интересных изменений.

1. МОСТ ЧЕРЕЗ БЕЛУЮ В РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДКИ

Логично, что для загруженного по будням центра города недостаточно одного въезда со стороны аэропорта. Если рядом с Нижегородкой появится альтернативный въезд в центр города, то это позволит жителям Затона и Демы быстрее добираться до места работы и учебы. В документе указано, что транспортной коридор начнется от Демы, продолжится рядом с деревней Романовка, и закончится на противоположном берегу реки. Строителям предстоит потрудиться – обустроить подъем на сложной местности. Помимо самого моста, здесь же планируют построить как минимум три автомобильные развязки.

2.МОСТ В СТВОРЕ УЛИЦЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ

Этот проект соединит северную часть города с Ленинским районом, а если быть точнее – с новостройками в Затоне. Предполагается, что улица Интернациональная продолжится как минимум двумя мостами через Белую. Тем самым, она закончится развязкой с трассой М-5. Помимо самого моста, здесь появится развязка и путепровод через железнодорожные пути.

3.МОСТ ИЗ ЗАТОНА В СТОРОНУ ПРОМЗОНЫ

Этот мост сможет помочь автомобилистам добираться из Ленинского района прямо в уфимскую промзону, где расположены все крупные предприятия Уфы. Вероятно, такой мост построят для того, что бы водители тяжелых автомобилей могли доезжать до заводов не через оживленные столичные улицы. Строители пока не определились, где конкретно будет располагаться мост и автомобильная развязка.

4.ВОСТОЧНЫЙ ВЫЕЗД ИЗ УФЫ

Об этом проекте бывший мэр Уфы Ирек Ялалов говорил давно. Его, пожалуй, можно назвать одним из самых масштабных. Предполагается, что улица города Галле продолжится ниже, чем она идет сейчас. В итоге она пересечет проспект Салавата Юлаева через имеющийся путепровод и скроется в тоннеле, через который выйдет к набережной реки Уфимки. Через водную преграду автомобилисты смогут проехать по новому мосту. Далее дорога продолжится в сторону востока. Таким образом, водители получат важную артерию, напрямую соединяющую трассы М-5 и М-7. Организаторы стройки намекнули, что проезд по такой роскоши будет платным.

5. ВОСТОЧНЫЙ ОБХОД УФЫ

Этот проект не стоит путать с уже упомянутым Восточным выездом. Начнется он с выезда из Инорса, в который сейчас можно попасть только со стороны улицы Сельской Богородской. Этому микрорайону определенно нужен еще один путь для въезда или выезда. По планам градостроителей, жилую зону соединят с противоположным берегом реки Уфимки двумя мостами. Затем магистраль продолжится в сторону трассы М-5.

6. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ БЕЛУЮ К КУЗНЕЦОВСКОМУ ЗАТОНУ

Этот микрорайон привлекает жителей столицы географическим положением – недалеко от центра города, и в тоже время вдали от шумных улиц. Жилье в Кузнецовском затоне строится быстро, поэтому и населения там достаточно. Соответственно, возникает необходимость в широких и просторных дорогах. Вот только единственная здесь крупная улица Сочинская явно не подходит под это описание. Поэтому власти решили построить альтернативный въезд в микрорайон. Начнется он с развязки на трассе «Уфа-Аэропорт» в районе торгового центра «Мега». Дальше дорога перерастет в мост, который и соединит развивающийся микрорайон со скоростной магистралью.