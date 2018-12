Новогодние концерты 2018-2019 в Уфе: афиша, билеты, расписание

Лучшие номера, любимые исполнители, самые красочные шоу – все это зрители ожидают увидеть на новогодних концертах. Эти мероприятия – кульминация всех предыдущих выступлений. Такие концерты дают и популярные артисты, и оркестры классической музыки, и небольшие инди-группы. «Комсомолка» подготовила для вас полный список новогодних концертов 2018-2019 в Уфе, а вам осталось поторопиться за билетами.

ДЛЯ МЕЛОМАНОВ

Ценителям классической музыки есть, из чего выбирать. На предновогодней неделе концерты дадут и Национальный симфонический оркестр, и труппа Башкирского театра оперы и балета.

«Новый год в кругу друзей» - так называется праздничная программа НСО, которую он представит в концертном зале «Башкортостан». В этот вечер слушателей ждет всероссийская премьера - Концерт для кларнета с оркестром № 2 современного испанского композитора Оскара Наварро. Солировать будет известный музыкант, заслуженный артист Башкирии Артур Назиуллин.

Прозвучат на концерте и произведения Римского-Корсакова: «Испанское каприччио» (ор. 34) и сюита «Шехеразада» (ор. 35). Дирижировать новогодней программой будет приглашённый дирижёр Государственного академического Большого театра России Дмитрий Крюков.

Дата: 27 декабря, начало в 19.00

Цена билетов 300-800 рублей.

В Оперном театре два раза подряд дадут Новогодний гала-концерт. Любителей балетной классики порадуют фрагментами из «Лебединого озера» и «Щелкунчика» Петра Чайковского и «Корсара» Адольф Адана. Для поклонников оперы прозвучат партии из «Травиаты» и «Риголетто» Джузеппе Верди, а также из оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Не останутся в стороне и оперетты. В этот вечер слушателям предложат фрагменты из «Летучей мыши» Иоганна Штрауса и «Веселой вдовы» Франца Легара.

Однако организаторы обещают и пару сюрпризов от артистов, хора и оркестра. Билеты, к слову, почти все распроданы, так что стоит поспешить.

Дата: 29 и 30 декабря, начало в 19.00

Цена билетов: 400-1500 рублей

УХОДИМ В ОТРЫВ

Для тех, кто считает, что на новогоднем концерте нужно плясать, а не сидеть в кресле – вечеринка в Rock's cafe. Прямо в канун нового года уфимцев приглашают зажечь на танцполе с группами NEWMAN, LIGHT AGAIN и, конечно, с DEAD Morozz’ом и Рок Снегуркой. В этот вечер вести концерт будет Рустам Хакимов, а всем присутствующим обещают призы и подарки. Можно забронировать столик заранее и прийти до полуночи, если же этого не сделать, то попасть в кафе можно будет только после боя курантов.

Дата: 31 декабря, начало в 23.00

Цена билетов: 3000 рублей до полуночи и 1000 рублей после. В цену до полуночи входит новогодняя программа, меню по себестоимости и предзаказ на одного человека (закуски, порционные салаты, горячее, крепкий алкоголь и безалкогольные напитки).

Новый год в стиле русский рок предлагают встреть в «Огнях Уфы». Не сложно догадаться, что в этот вечер в Club XI будут звучать лучшие хиты отечественной рок-сцены. Вас ждут любимые песни групп «Король и Шут», «Кино», «Сплин», «Мумий Тролль», Би-2, «Агата Кристи», «Сектор Газа», «Алиса», ДДТ и других легенд. Исполнять их будут группы-участницы фестиваля: NU PROJECT, SEVERUS, ГЕРОИ & Friends (сборный состав групп ГЕРОИ и ЗЛОДЕИ + группа NU PROJECT).

Дата: 23 декабря, начало в 19.00

Цена билетов: 200 рублей (только на входе).

Оторваться по полной уфимцы смогут и в MusicHall27. В новогоднюю ночь здесь пройдет вечеринка и концерт, объединённые темой Music Idols – музыкальные идолы. Дресс-код артистический, а значит, нужно нарядиться в поп- или рок-звезду, в крайнем случае выглядеть, как музыкант. Разогревать гостей на концерте будут группа Magic Five и танцевальный коллектив May Be Dance Performance. Вести вечер будет Артур Айдакаев.

Дата: 31 декабря, начало в 20.00

Цена билетов: 5000 рублей (1000 из них – на программу, а остальные 4000 – депозит).

В баре «Steam Club» (ул. Менделеева, 205А) предлагают камерную новогоднюю вечеринку с живым звуком и открытым микрофоном. Заявиться в качестве выступающего на «Новогоднем Steam'нике» может каждый. Всем желающим дадут 10 минут на сцене.

- Послушаем музыку, льющуюся из самого сердца, и стихи, затрагивающие душу глубиной своих переживаний! – обещают организаторы концерта.

Дата: 29 декабря, начало в 20:00, 18+

Цена билетов: 100 рублей + покупка любого напитка в баре.

ДАНЬ ТРАДИЦИЯМ

Что может быть традиционнее, чем новогодний «Голубой огонек». Праздничный концерт с таким названием состоится в ВДНХ Экспо.

Провожать вместе со слушателями старый новый год будут более 40 артистов башкирской и татарской эстрады, в числе которых Алсу, Гульназ Асаева, Зайнетдин, Ильсия Бадретдинова, Анвар Нургалиев, Вильдан Яруллин, группа "Бахетле" и другие.

Этот концерт будет снимать телеканал "Туган Тел", чтобы показать его в новогоднюю ночь.

Дата: 24 декабря, начало в 19.00

Цена билетов: 1300-2500 рублей. Минимальная цена - это стоимость посещения концерта со своими напитками и едой, 2500 для тех, кто хочет накрытый стол.

