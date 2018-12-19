В Башкирии малый бизнес все активнее зарабатывает на госконтрактах

На днях в Уфе прошел Всероссийский форум для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни». Мероприятие широко освещает проекты по улучшению бизнес-климата на местах. Значительный интерес у гостей форума вызвал круглый стол, где обсуждались инструменты развития малого и среднего предпринимательства (далее МСП), в частности привлечение финансирования, господдержка, закупки у крупнейших заказчиков. В последние годы складывается положительная динамика - все больше представителей малого бизнеса участвует в госзакупках. Если в 2016 году объем закупок у МСП был 1,5 трлн. рублей, то к концу в 2018 года планируется достичь рубежа в 3 трлн. рублей! Безусловно, немалую роль в этом сыграло новое направление по предоставлению предпринимателям банковских гарантий по госконтрактам, запущенное несколько лет назад.

Госзаказом — по стереотипам

Существует стереотип, что участие в госзакупках – это сложно, долго, да и выиграть у крупных игроков рынка почти нереально. В беседе с «КП» начальник управления развития малого и среднего бизнеса Абсолют Банка Сергей Нечушкин развенчал эти мифы и показал, что госзакупки доступны любому предпринимателю. К слову, Абсолют Банк входит в число лидеров рынка госгарантий.

- Сергей Александрович, с чем связан рост госзаказов у МСП?

- В первую очередь, изменились требования заказчиков. Если раньше они объявляли конкурсы на многомиллиардные контракты, то понятно, что взяться за такой малому и среднему бизнесу почти невозможно. Теперь крупные суммы дробятся на несколько частей, несколько конкурсов. Бывает, что вместо одного предприятия можно привлечь 200-300 компаний! У МСП есть большие преимущества перед крупными - они более гибкие, могут более четко соответствовать требованиям, предъявляемым со стороны заказчика.

Во-вторых, значительно упрощаются процедуры получения банковских гарантий, в том числе и онлайн. Получить банковскую гарантию сейчас можно всего за 1 час, не выходя из офиса. Подскажу маленький лайфхак – чтобы снизить свои риски, «уменьшить головную боль», лучше заранее получить одобрение банковской гарантии по планируемым торгам. Тогда у вас будет больше времени и возможностей для согласования, предоставления или получения сведений. Чтобы когда будет объявлен конкурс, уже иметь готовое предложение от банка, и уже гарантировано войти в число претендентов на исполнение заказа.

- За счет чего мы фиксируем ежегодный рост рынка банковских гарантий?

- Прежде всего, за счет реализации госпрограмм, реализации новых проектов, строительства новых заводов, реализации программы по модернизации промышленности в РФ. Уфа по этой части также достаточно хорошо развивается - рынок банковских гарантий по госконтрактам здесь ежегодно растет на 5%, как и по всей стране.

- Как меняется оценка предприятий, участвующих в госзакупках?

- Если раньше банки смотрели в целом только на законодательные ограничения, объем выручки, персонала и т.д., то теперь мы применяем не только законодательные, но и понятийные критерии. Сейчас самое главное - это опыт успешного выполнения государственного контракта и уже во вторую очередь получение собственной прибыли, а не наоборот. Если компания уже участвовала в госконтрактах, то это облегчит участие в дальнейших контрактах. Потому что, безусловно, при выборе подрядчика оценивается его опыт. Мы видим сейчас, что предприятия, специально созданные при крупных корпорациях для участия в закупках, сегодня «вымываются» из рынка. Реальному бизнесу стало работать проще.

- Уфа и Башкортостан, есть ли региональная специфика в части обслуживания МСП в части банковских гарантий?

- Специфика Башкирии в том, что репутации здесь придают огромное значение и ценность. И если компания не сможет выполнить тот или иной контракт, подведет заказчиков, то впоследствии она рискует потерять весь свой бизнес в целом. Именно поэтому в Башкирии срывов контрактов меньше, чем в других регионах.