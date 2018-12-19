Новогодние праздники 2018-2019 в Уфе: программа мероприятий, куда сходить

Уже совсем скоро столица Башкирии вместе со всем миром будет встречать Новый Год 2019. В этот раз трудящихся и учащихся ждут 10-дневные новогодние каникулы. Эти дни можно, конечно, провести дома перед телевизором, поглощая салаты, а можно отправиться на вечеринку, в театр или посетить уличные празднества. «Комсомолка» расскажет вам, как провести новогодние праздники 2018-2019 в Уфе, куда сходить и что посмотреть.

Главные городские гуляния в ночь на 1 января традиционно пройдут на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром (пр. Октября, 79). Эстрадно-развлекательная программа начнется в 22.00 и продлится до 2 часов ночи. А в завершение праздника на площади им. Ленина состоится новогодний фейерверк.

Парад Дедов Морозов и новогодние концерты

Несмотря на то, что до Нового года еще две недели, уже в конце декабря будет дан старт развлекательным мероприятиям.

С 24 по 31 декабря в Уфе состоится новогодний фестиваль «Вьюговей – 2019». Фестиваль представляет собой конкурс среди районных администраций, но рядовым горожанам не стоит проходить мимо – здесь будет на что посмотреть. Например, в рамках фестиваля 25 декабря на площади им. Ленина пройдет традиционный Парад Дедов Морозов. Шествие обещает быть грандиозным: зрители увидят около 400 участников, в самых разных, и даже необычных, образах. Прийти стоит не только ради них: в программе также выступления группы барабанщиц и мажореток «Держава» и духового оркестра ГДК. Начало в 16.30.

Вот такой парад Дедов Морозов был в Екатеринбурге. Чем удивят в Уфе?Фото: Алексей БУЛАТОВ

А если гулять по морозным улицам уже надоело, отправляйтесь в театр! 29 и 30 декабря в Башкирском государственном театре оперы и балета состоится Новогодний Гала-концерт, в программе – шедевры оперной и балетной классики: фрагменты из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» Петра Чайковского, фрагменты из опер «Кармен» Жоржа Бизе, «Травиата» Джузеппе Верди, и другие музыкальные сюрпризы от ведущих солистов театра.

30 декабря театр приглашает на спектакль «Морозко» в исполнении учащихся Башкирского хореографического колледжа им. Рудольфа Нуреева. Зритель увидит знакомую историю Настеньки, Марфуши, злой Мачехи и Мороза Иваныча на языке танца.

Сказка и Новый год - едва ли не синонимы. Фото: администрация города Уфа

Если вы решили отложить театральные представления на первые дни января, а в качестве предновогоднего аперитива повеселиться на вечеринке – отправляйтесь в ресторан «Максимилианс». Здесь 30 декабря будет концерт от резидентов заведения «Федор Шукшин и ансамбль». Гости клуба смогут вдоволь поностальгировать и потанцевать под любимые хиты 80-х, 90-х и 2000-х.

Также предновогодние вечеринки пройдут во многих барах, клубах и ресторанах столицы.

Опера и дискотеки в стиле 90-х

В первые дни нового, 2019-го, года можно, наконец покинуть домашнее застолье и примкнуть к ночным тусовкам. С 1 по 5 января в ресторане «Максимилианс» пройдут «Похмельные вечеринки» с вкусными закусками, веселыми играми и конкурсами, перетекающие в дискотеки «Дыхание ночи», за вертушками обещают лучших диджеев Уфы и России.

5 января в РК «Огни Уфы» («Колизео») состоится ежегодная «Большая Рождественская Дискотека 80-х -90-х». Танцевальное и световое шоу, конкурсы, подарки, а главное - музыка, объединяющая не одно поколение.

Танцевать до упаду - один из основных пунктов программы"максимум"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но пора вспомнить и о культурной составляющей праздника. Когда идти в оперу, если не в новогодние каникулы!

4 января Башкирский государственный театр оперы и балета презентует оперетту «Сильва». Это история о звезде варьете Сильве Вареску, которая влюблена в молодого аристократа Эдвина. Но ее избранник мало того, что иного социального статуса, так еще и помолвлен с графиней. Хочется страстей, ярких эмоций? Добро пожаловать на представление!

А 5, 6 и 8 января Башкирский государственный театр оперы и балета приглашает уфимцев и гостей столицы на балет «Щелкунчик». Дирижер-постановщик - народный артист Республики Башкортостан, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Валерий Платонов.

Если душенька требует еще классики, то можно посетить Русский драматический театр Башкортостана, где 8 января покажут музыкальный спектакль «Метель» по произведению А.С. Пушкина. Это совместный проект Государственного академического русского драматического театра РБ и Национального симфонического оркестра РБ.

А в канун Старого Нового года, 12 января, отправляйтесь в ГКЗ «Башкортостан», чтобы посмотреть комедию Дарио Фо «ИТАЛИАНО АМОРЕ и маленькие недоразумения» с любимым звездным актерским составом: Наталья Бочкарева, Александр Носик, Мария Голубкина, Евгений Воскресенский, Владимир Жуков, Татьяна Сомова, Артем Бибилюров.

Опера "Сильва". Фото: Башкирский государственный театр оперы и балета

Куда пойти с ребенком

Все мы любим Новый год, но особенно трепетно к этому празднику относятся дети. И зимние каникулы словно предназначены для того, чтобы провести время с любимым чадом. Куда пойти с ребенком, чтобы Новый год 2019 надолго запомнился ему?

Первым делом поговорим о традиционных праздничных утренниках. В детсадах они начались 18 декабря, в школах – с 25 декабря. Кроме того, праздники пройдут в психологических, образовательных и досуговых центрах столицы. Например, 19 декабря в центре «Журавушка» состоится праздничное мероприятие для детей сирот, обучающихся в колледжах; 18 и 20 декабря в центре «Саторис» пройдут новогодние утренники для дошкольников (6-7 лет), а 25 декабря в центре «Семья» состоится новогодний утренник «Здравствуй, Новый год!» для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Но одними утренниками, как говорится, сыт не будешь. Чтобы зарядить ребенка праздничным настроем, а заодно приложить его неуемную энергию в нужное русло, можно отвести малыша на мастер-классы. Например, в Демском районе уже работает Мастерская Деда Мороза, которая разместилась в Центре «Развитие» (ул. Дагестанская, д. 31/1). Здесь дети своими руками создают объемные снежинки, елочки, открытки и украшения. Мастерская работает до 21 декабря ежедневно с 10.00 до 12.00 часов. Кроме того, творческая мастерская «Изготовление подарков» будет работать в Социальном приюте для детей и подростков 23 декабря с 10.00. Где еще можно смастерить что-то к празднику своими руками, а также повеселиться на утреннике, смотрите здесь. Более подробная программа здесь.

Но и это далеко не все! В ГКЗ «Башкортостан» каждый день, начиная с 20 декабря и по 7 января будет проходить новогоднее представление «Новый год наоборот». Веселые клоуны, мастер-классы, аквагрим, флешмоб вокруг елки, новогодние фотозоны, 3D проекция – все это обещают гостям организаторы праздника. Время уточняйте в ГКЗ «Башкортостан».

Фото: театр "Нур"

А еще можно сходить всей семьей в театр.

28 декабря и 2 января в театре «Нур» будут показывать спектакль «Дед Мороз настоящий?!» режиссера Ильдара Валеева про ребят Ильшата и Гульшат, которые поспорили существует ли настоящий Дед Мороз, а чтобы узнать это наверняка, отправились на полные приключениями поиски волшебника.

2-4 января Башкирский государственный театр оперы и балета приглашает взрослых и детей на музыкальную сказку «Летучий корабль». Эта история про невероятные приключения принцессы Забавы, Вани-трубочиста, Бабок-Ёжек, Царя, Водяного, Полкана , история о стремлении к мечте...

Фото: администрация города Уфа

Башкирский театр драмы им. Мажита Гафури приглашает на добрую сказку «Mouse story» («Мышиная история»), показы пройдут 2 и 8 января. Это сказка про семью серых мышей, которые обитают в одной уютной сыроварне. Но однажды в сыроварне появляются новые жильцы, с приходом которых безмятежная жизнь в сыроварне заканчивается, и начинается самая настоящая мышиная возня.

Также в программе театра спектакль «Буратино-Remake», старая добрая история про деревянного мальчишку, но в новом видении. Посмотреть можно с 22 декабря по 7 января.

А до 8 января вы можете успеть попасть на представление у Новогодней елки в Башкирском театре кукол и спектакль по пьесе С. Алферовой и Н. Нижегородцевой «Волшебные приключения игрушек». Начало спектакля в 11, 14 и 17 часов. Дети до 3 лет – бесплатно.