Радий Хабиров: Татарстан говорит «Мы сможем», но «Мы сможем лучше»

В последний раз я видел столько волнующихся чиновников 13 октября. В ту субботу Радия Хабирова представили политическому истеблишменту Башкирии.

Вчера же врио главы региона зачитывал послание курултаю. Для наших чиновников это что-то вроде бала выпускников: на других посмотреть, себя показать. Мэры и главы районов, депутаты и министры в костюмах разной степени важности толпились в зале Конгресс-холла «Торатау».

Кстати, вот вам и первый месседж Хабирова. Юридически невозможно переименовать конгресс-холл за одну неделю, но на всех приглашениях красовалось новое название «Торатау». Глава явно хотел подчеркнуть свою первую победу на посту - спасение одноименного шихана от промышленной разработки. Жаль только о перспективах другого шихана, Куштау, Хабиров в своем послании ничего не сказал. Видимо, его судьба решена окончательно.

«РАЗДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА НИКОГДА НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВОДИЛО»

Ровно в десять часов утра Радий Хабиров вышел на сцену. Врио главы региона сходу заявил о том, что уйдет от «казенного стиля» и будет говорить не для депутатов, а для всего четырехмиллионного населения Башкирии.

- Я хочу поговорить сегодня об объединении сил. В этом зале сегодня присутствует первый президент республики Муртаза Рахимов. Я испытываю к нему глубочайшее уважение. Хочу также поблагодарить Рустэма Хамитова – саммиты ШОС и БРИКС, узнаваемость республики в мире, все это ваша заслуга, - неожиданно начал Хабиров.

На церемонии присутствовал Муртаза РахимовФото: Анатолий ЖДАНОВ

Впрочем, от теплых и немного пафосных слов глава тут же перешел к уже привычным жестким заявлениям. В первую очередь, досталось чиновникам, которые засиделись на своих постах.

- Считаю, что главы районов не должны сидеть на своих местах более, чем два срока подряд. Я считаю, что каждый руководитель должен стать «местным Рудольфом Джулиани» (бывший мэр Нью-Йорка, Прим.Ред.). Каждый должен знать теорию разбитых окон и не допускать этих разбитых окон. Нельзя допустить, чтобы наши дети ходили в школы в кромешной темноте, чтобы в домах было холодно и трудно жить. Кому-то это может показаться мелким, но жители республики ждут решения именно таких проблем. Нам надо сделать генеральную уборку в нашем общем доме, - подчеркнул Хабиров.

Глава региона напомнил, что главной «фишкой» новой власти уже стало рейтингование всех и вся. Тех, чей рейтинг будет низким, будут с должности снимать.

Что такое теория разбитых окон?

Ее разработал и активно применял экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Согласно теории, если хулиган видит уже разбитое окно, то он наверняка разобьет и соседнее. Если человек увидел бумажку на земле, он наверняка тоже выбросит мусор прямо под ноги. Если владелец кафе увидит, что в соседнем кафе грязные стены, он не будет чистить свои стены. Проще говоря, чтобы в городе было чисто и хорошо, надо добиваться того, чтобы людям было просто стыдно мусорить или делать свою работу плохо.

По мнению Хабирова, теория разбитых окон поможет городам Башкирии избавится от простых проблемФото: Евгения ГУСЕВА

«ПОЛОВИНА БОЛЬНИЦ ТРЕБУЮТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»

Вторую часть выступления Хабиров посвятил медицине. Начал с представления лучших врачей и медсестер республики, а затем перешел к одной из самых серьезных проблем, которая выкашивает целые села в Башкирии.

- Я говорю об алкоголе. Поручаю особо следить за продажей водки и других напитков несовершеннолетним. Необходимо решить эту проблему. Алкоголь приводит к убийствам, пожарам, суицидам, разрушает целые семьи, - заявил врио главы.

Особое внимание Хабиров уделили теме больниц и поликлиник.

- Нам нужно около 1300 врачей. В следующем году 125 врачей, узких специалистов, решивших переехать в район, получат по одному миллиону рублей. Главы районов, не ждите, проявляйте активность, можете хоть петь и танцевать для них, лишь бы они остались, - резко отрезал глава Башкирии. – Нельзя забывать о том, что нам нужно ремонтировать фельдшерские пункты, половина больниц требуют капитального ремонта. Мы будем оценивать власти районов по этим показателям.

«МНОГИЕ МУЖЧИНЫ УЕЗЖАЮТ НА СЕВЕР»

Остался недоволен Хабиров и ситуацией с трудовой миграцией.

- Просто нет работы, поэтому люди уезжают на вахту. Нам нужны новые рабочие места, причем с достойной зарплатой. Нужно возрождать предприятия, которые довели до банкротства. Я не могу пока привести ни одного хорошего примера, когда какая-то компания вышла из банкротства успешно. Мы потеряли МТС Зирганское, «Бельское речное пароходство», едва не потеряли «Издательство «Башкортостан» и «Башавтотранс». Любые попытки заработать миллиарды на банкротстве будут пресекаться, - отметил Хабиров.

Уезжают молодые жители Башкирии не только на север, но и в другие города. В первую очередь, в университеты Москвы и Петерубрга. Глава региона объявил о повышении в два раза «президентских» стипендий и грантов молодым ученым.

- А еще нам просто необходим межвузовский кампус. Уфа должна стать одним из самых привлекательных городов для студентов, - заключил Хабиров.

На территории Уфы может появиться студенческий кампусФото: Алексей БУЛАТОВ

Измениться должна и сама столица Башкирии. По мнению главы региона, за последние годы Уфа отстала от общих трендов развития городов, а поэтому ей просто необходимо преобразиться в лучшую сторону.

- Планы по строительству у нас очень большие, - продолжил Хабиров. - Мы должны сдать в следующем году поликлинику на Амантая, новый спортивный центр и многое другое. Поручаю до конца года главам муниципалитетов определиться с решением проблем недостроев и обманутых дольщиков.

КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ДЕТСКИЕ САДЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ВСЕ РОДИТЕЛИ

Обратил внимание Хабиров и на ситуацию с детскими садами. Глава региона заявил о том, что компенсацию за детские сады будут получать все родители, чьи дети посещают дошкольные учреждения, независимо от нуждаемости.

- По закону она положена семьям с доходом не выше двух прожиточных минимумов на члена семьи, — отметил Хабиров. — Я принял решение поддержать все семьи, в которых дети ходят в садики. Прошу Правительство запланировать средства на эти цели. В общей сложности нам понадобится миллиард. И мы такую возможность найдем. Для нас очень важно создать для малышей условия для развития и подготовки к школе.

Компенсацию за детские сады будут получать все родители

«МЫ НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА»

В очередной раз Хабиров обратил внимание на «дорожные войны». Количество погибших в ДТП растет с каждым годом.

- Необходимо организовать дежурство на аварийно-опасных участках, увеличить количество камер видеофиксации. Количество ДТП просто необходимо сокращать, - заявил врио главы.

Не остались в стороне и другие войны – автобусные.

- В первом же квартале следующего года у нас будет единая транспортная карта. Мы начнем замены автобусного парка, во всех крупных городах старые транспорт будет заменяться на новый и комфортабельный. Необходимо вывести из этого бизнеса криминал и наладить маршруты, - заключил Хабиров.

В Башкирии планируют внедрить московский опыт общественного транспортаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ПО ИНВЕСТИЦИЯМ МЫ ОТСТАЛИ»

А вот этот сигнал уже явно был направлен прошлым властям Башкирии.

- Мне есть с чем сравнивать, - начал Хабиров. – Во многих других регионах ситуация с инвестициями намного лучше. Бизнесмены и люди дела приезжают к нам как на экскурсию – приехали, посмотрели и уехали домой, не оставив здесь денег. Даже сейчас я не совсем понимаю, к кому и как надо обращаться, чтобы привести сюда инвестиции. Нам надо носить инвесторов на руках, а на первых порах, прошу за тавтологию, мы будем делать это в ручном режиме.

Глава республики предложил оценивать глав районов по рейтингу реальной работы с предпринимателями.

Еще один способ получить денег – «выбить» их федерального центра. Благо, повод есть. В рамках национальных проектов в регионы пойдут триллионы рублей. И республика имеет реальные шансы получить завидный кусок этого московского пирога.

А вот отвечать за это будут, в том числе, депутаты и сенаторы, избранные в Башкирии. До сегодняшнего дня их работу на родине никак не оценивали. Теперь их будут рейтинговать, как и глав районов и других чиновников.

Завершил же свое выступление Хабиров мотивационным спичем:

- Давайте перестанем чувствовать себя провинцией. Наши соседи говорят «Без булдарыбыз», «Мы сможем». Но я считаю, что мы сможем лучше – «Бе я шыра булдырабы !».

Каждый паренек и каждая девчушка из наших городов и районов должны знать и понимать, что они могут работать у нас, здесь, на Родиной. Давайте отбросим байство, высокомерие, бездушие к людям. Давайте шаг за шагом улучшать жизнь. Помните как за океаном? «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой», предвыборный лозунг Трампа – Прим.Ред.). Так вот, давайте «Make Bashkiria Great Again»