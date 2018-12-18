В аварии в Челябинской области разбился известный мотогонщик из Башкирии

В минувшее воскресенье, 16 декабря, в Саткинском районе Челябинской области произошла серьезная авария – на трассе М-5 Москва-Уфа-Челябинск столкнулись грузовик «Ман» и фургон «Фольцваген Крафтер». От сильного удара 54-летний водитель фургона погиб на месте, его пассажир был госпитализирован в ближайшую больницу.

Как рассказали в ГИБДД по Челябинской области, 32-летний водитель большегруза не справился с управлением в условиях снегопада и допустил занос полуприцепа, который выехал на полосу встречного движения.

Как удалось выяснить «Комсомолке», в фургоне ехали жители Башкирии – 31-летний Игорь Кононов, известный мотогонщик, и его отец, по совместительству тренер, который находился за рулем. В тот злополучный день отец, сын и команда возвращались в Башкирию с соревнований с города Каменск-Шахтинский. Там Игорь стал победителем полуфинала личного чемпионата России по мотогонкам на льду. В следующие выходные он с командой должен был ехать на выступления в Тольятти.

Из искореженного фургона достали тело тренера

Из искореженного фургона спасатели достали тело тренера, Александра Кононова, сам гонщик отделался переломом ноги.

Что касается предполагаемого виновника аварии, им оказался житель Аши. Мужчина трудится на Ашинском металлургическом заводе. У 32-летнего водителя трое детей, один из которых инвалид.

Погибшего похоронят сегодня, 18 декабря.

- Друзья, как вы знаете, у нас случилось горе. Спасибо всем вам за теплые слова и соболезнования. Я очень ценю каждое ваше сообщение, - написал Игорь на своей странице.

Игорь Кононов сначала потерял мать, теперь и отца

Справочно. Игорь Кононов – российский гонщик, выступающий в спидвее и мотогонках на льду за команду Мега Лада. Мастер спорта международного класса. Чемпион России и чемпион мира в командном зачёте по мотогонкам на льду, дважды вице-чемпион мира в личном зачёте. Женат, есть дочь. Мать спортсмена умерла несколько лет назад, теперь чемпион остался и без отца.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой.