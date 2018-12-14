В Уфе злостным неплательщикам отключают газ

По уровню газификации и потребления газа Республика Башкортостан входит в десятку крупнейших регионов РФ. Люди давно привыкли к этому природному богатству - газ для отопления домов и приготовления пищи поступает к нам по трубопроводу. В свое время это полностью изменило уровень жизни и быт человека. Только вот культура потребления природного источника у некоторых продолжает хромать. Ни для кого не секрет, что газ берется не из воздуха, и перед тем как он попадает к потребителям, топливо проходит долгий путь - начиная от добычи, транспортировки, переработки, хранения и заканчивая непосредственно распределением и поставкой. Деятельность по поставке газа строго регулируется государством, оно же устанавливает цены на газ. Газ - это такой же товар, как например, хлеб в магазине, и платить за его потребление - наша обязанность. Если абонент не передает показания газового счетчика в срок, и не производит по ним оплату, начисление за потребленный газ производят по нормативам. А сроки такие: до 10 числа каждого месяца, следующего за расчетным. В функции ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» входит обеспечение газоснабжения всех категорий абонентов и осуществление учета потребления газа. На предприятии имеются диспетчерские службы, в которые в автоматическом режиме на компьютеры поступает вся информация: распределение «голубого топлива» по газораспределительной сети, его расход, история начислений, дата проверки, замечания и объемы потребления. Основанием для приостановки поставки газа является неоплата за ресурс в течение двух месяцев подряд. Если образуется задолженность, неплательщик получает уведомление о необходимости погашения долгов. Если абонент игнорирует предупреждения, газовики вынуждены отключить его от системы газоснабжения. В случае если неплательщик и после этого не оплачивает свои долги, сумму задолженности приходится взыскивать через суд, а также с привлечением службы судебных приставов. Тогда абонент несет еще и дополнительные расходы за несвоевременное исполнение судебного решения.

«Идем людям навстречу!»

«Газпром межрегионгаз Уфа» - социально ориентированная компания и старается идти на крайние меры только тогда, когда исчерпаны все «мирные» пути решения вопроса, и дает достаточный срок, чтобы абонент одумался и рассчитался. Компания не ставит перед собой задачу - любой ценой отключать абонентов от услуг. Наоборот, она заинтересована поставлять топливо клиентам в необходимом объеме. Поэтому сначала специалисты пытаются «достучаться» до абонента и понять, по какой причине он не оплачивает услуги. Ведь бывают разные ситуации в жизни, к примеру, трудное материальное положение, потеря кормильца и т. д. Ресурсники стараются идти людям навстречу и в некоторых случаях предоставляют рассрочку платежей. Не потому что закон, а потому что «по-человечески». К сожалению, некоторые клиенты игнорируют все усилия компании и зачастую просто не выходят на связь. Один из таких «молчунов» не платил за газ длительное время, его долг перед газовиками перевалил за 360 тысяч рублей! Помимо этого, он несколько лет не впускал в квартиру специалистов для проверки технического состояния газового оборудования, что само по себе представляет опасность для других жителей. Этих нарушений стало достаточно, чтобы отключить абонента от системы газоснабжения. К счастью, после этого он быстро одумался и погасил долги.

Скупой платит дважды

Справедливости ради стоит сказать, что большинство потребителей природного газа все же добросовестно выполняют свои обязательства перед поставщиками ресурса. Однако все еще есть отдельная категория потребителей, для которых соблюдение дисциплины потребления газа и обязательств не является основополагающим. Дебиторская задолженность населения за поставленный сетевой газ по Уфе и Уфимскому району на начало ноября 2018 года составила более 235 млн. рублей. Против таких злостных неплательщиков поставщики газа вынуждены принимать достаточно жесткие меры.

- Только за период с января по октябрь 2018 гола по Уфе и Уфимскому району мы произвели 1595 отключений абонентов, имеющих задолженность за поставленный сетевой газ, - говорит начальник службы по работе с населением по Уфимскому региону Лилия Набиуллина. - Для прекращения газоснабжения решение суда нам не требуется. А ведь должен действовать «принцип добросовестности». Мы даем ресурс - газ, без предоплаты и столько, сколько нужно, а абоненты, со своей стороны, должны вести правильный учет газопотребления и своевременно его оплачивать. Компания «Газпром межрегионгаз Уфа» регулярно проводит мероприятия, направленные на снижение просроченной дебиторской задолженности среди физических лиц. Это и обзвоны, и отправка уведомлений, а также рейды по квартирам и домам должников. Нам, журналистам, всегда интересно пробовать себя в новых профессиях, увидеть все своими глазами, поэтому мы обратились в «Газпром межрегионгаз Уфа» с инициативой поучаствовать в плановом рейде по задолжникам с сотрудниками компании. И нам дали такую возможность.

Первое «боевое крещение»

Ранним утром приезжаем в Единый центр обслуживания населения «Газпром межрегионгаз Уфа», что по ул. 40 лет Октября, 14 . В таких центрах население получает весь комплекс услуг, касающихся эксплуатации, сервисного обслуживания газового оборудования и сетей, оплаты за газ и многое другое.

Мы же, получив задание, отправляемся в свой первый трудовой путь, в который нас повели мастер участка Антон Зубов и мастер газовой службы Марсель Имамутдинов.

Черниковка, район стареньких двухэтажек. Здесь нам предстоит обойти минимум 10 квартир. Идем по первому адресу Пекинская, 16. На наш стук в дверь квартиры никто не отзывается. Быть может, хозяева на работе, быть может, увидев в глазок сотрудников в фирменных спецовках «Газпром межрегионгаз Уфа», решили «затихориться». Ничего не поделаешь - идем дальше. В следующей квартире на наш стук отзывается детский голос: «А взрослых нет дома!». Эта квартира также ставиться в очередь на следующий обход - отключение проводится только в присутствии совершеннолетних. Идем в дом по адресу Пекинская, 12. Вновь стучим, а в ответ тишина. Тут подоспела соседка и пояснила, что хозяева на работе и возвращаются обычно только поздно вечером.

- Проверка газового оборудования, откройте, пожалуйста, - стучимся в следующую квартиру.

На мое удивление дверь распахнулась, и хозяин беспрепятственно впустил нас внутрь квартиры. Правда, оказалось, что это вовсе не собственник квартиры, а его сын. Мужчина клятвенно пообещал, что завтра же произведет оплату долга. - У нас дом сгорел, мать в больницу попала, сложная ситуация, - вздыхает мужчина. - Прошу вас, не ставьте заглушку - долг у нас небольшой - 4 тысячи, завтра же оплатим. Сотрудники газовой службы решают пойти на уступки и отложить отключение. Я в очередной раз убедилась, что «Газпром межрегионгаз Уфа» действительно не на словах, а на деле старается войти в положение своих клиентов. Едва я успела обрадоваться относительно спокойному рабочему дню, как поняла, что поторопилась. На особо буйного гражданина мы нарвались в одном из следующих домов. На протяжении очень долгого времени жильцы игнорировали квитанции на оплату газа, в результате чего у них скопился довольно большой долг - 16 тысяч рублей. Уже не раз им посылали уведомления погасить долги, но и их они просто-напросто «не заметили». Поэтому сегодня было принято решение принудительно отключить этого абонента от системы газоснабжения. Мужчина начал угрожать, ругаться и размахивать руками. Несмотря на это, мои напарники хладнокровно ставят заглушку. Уж лучше было оплатить свои долги, чем дожидаться такой нервотрепки…- подумала я.

- В месяц мы проводим примерно 10-15 таких отключений газоснабжения. Работа с должниками - далеко не основная наша работа, а скорее вынужденная, - говорит Марсель. - Всякое бывает - и угрожают, и ругаются. Случай был, что во время установки заглушки на сотрудников выливали кипяток…

Во многих квартирах, в которые мы наведались после, жильцов не оказалось дома. Все наши попытки достучаться до хозяев не увенчались успехом. Понятное дело, днем многие на работе, а, значит, в эти дома сотрудникам еще придется вернуться и, возможно, не раз. Обходы совершаются даже в субботу, когда есть вероятность застать абонентов дома.

Наша служба и опасна, и трудна…

Нашим следующим пунктом назначения стал коттеджный поселок Нагаево, где свыше половины абонентов, как правило, владельцы домов с большой площадью. Казалось бы, добротные дома, чувствуется благосостояние жильцов, однако и здесь абонентами допускаются нарушения дисциплины платежей за газ. Здесь нам предстоит обойти не менее 15-20 частных домов - проверить счетчики, сроки их поверки, снять показания прибора учета газа, опломбировать или посмотреть целостность пломб и т.д. А кое-где предстояло разобраться с неплательщиками, вручив им уведомления о необходимости погашения дебиторской задолженности за поставленный газ. В поселке мы присоединились к контролеру газового хозяйства ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Рашиде Хасановой. Эта милая женщина настоящий «передовик» своей профессии и за 13 лет своей работы сталкивалась с такими эксцессами, от которых лично у меня едва не пропало желание попробовать себя в новом амплуа. Нередко с контролерами случаются опасные ситуации, которые могли стоить им жизни! - Не раз бывало откровенно страшно, - говорит Рашида Кашвеевна. - Однажды мы пришли на отключение, и хозяйка дома пыталась меня … поджечь! Уже вытащила банку керосина! Хорошо, ребята со мной были, если бы не они, боюсь представить, что могло бы случиться. Часто бывают случаи, когда хозяева спускают на нас собак. А однажды жилец забаррикадировал двери квартиры и отказывался меня выпускать. Такие вот издержки профессии. Действительно, работа сложная, хотя бы потому, что приходится работать с самыми разными людьми - разных возрастов, образа жизни, взглядов, характера. Это сегодня мы отправились на рейд целой делегацией, а ведь обычно контролеры работают поодиночке. И не всегда попадаются люди, реагирующие на проверки адекватно. Что, например, может сделать хрупкая женщина против здорового агрессивно настроенного мужчины? А ведь львиная доля сотрудников-контролеров именно представительницы слабого пола.

Получил газ - оплати!

Порой неплательщики пытаются скрыться за высоким забором. Этим абонентам газ может быть отключен, в том числе с помощью раскопок. Газ перекрывается непосредственно на трубопроводе в земле. К таким мерам компания прибегает, когда должник не допускает в жилой дом для отключения. И высокий забор здесь не поможет - работы проводятся за пределами земельного участка собственника. К слову, вызов спецтехники - удовольствие не из дешевых, одно такое отключение обходится в кругленькую сумму - не менее 50 тысяч рублей, примерно столько же будет стоить подключение. Причем впоследствии эти расходы лягут на плечи абонента-должника, по вине которого приходится идти на столь крайние меры. Нетрудно сделать вывод, что платить за газ вовремя намного выгоднее, чем копить долги! По закону, контролеры имеют право посещать абонентов не реже одного раза в полгода. В том случае, если жильцы не пускают контролеров, они имеют право приостановить подачу газа, так как не знают, как именно они потребляют ресурс. Вдруг там незаконная врезка?

- Добросовестным абонентам скрывать нечего, поэтому они обычно понимают, что мы лишь выполняем свою работу, - говорит Рашида Кашвеевна. - Мы уважаем своих клиентов и надеемся на взаимность с их стороны, но, увы, случаи бывают разные…

Где-то во дворе залаял пес. После рассказов «коллег» мне стало, мягко говоря, страшно. Нет, такая работа не по мне!

К концу рабочего дня в роли контролера ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» мы были уставшие, замерзшие и выжаты, как лимон. Порой, открывая дверь сотрудникам ресурсоснабжающих организаций, мы испытываем раздражение. Но нужно понимать, что у них такая же работа, как и у нас с вами. И труд этот отнюдь не из легких. А ведь арифметика проста - получил газ - оплати!

Как платят за газ, если обнаружится несанкционированное подключение или вмешательство в прибор учета газа:

1) В случае незаконного подключения абонентов к газопроводу плату доначисляют в соответствии с п. 62 «Правил предоставления коммунальных услуг…» от 06.05.2011 №354 (далее правила №354). Считаются объемы потребления так: мощность незаконного оборудования умножается на его круглосуточную работу с даты незаконного подключения, указанной в акте. Если дату установить невозможно, то с того дня, когда исполнитель проводил предыдущую проверку, но не более чем за 3 месяца, предшествующие месяцу, когда незаконное подключение обнаружили. Если невозможно определить мощность оборудования – плату начисляют исходя из объема, определенного по нормативу потребления газа с применением повышающего коэффициента 10. При этом, если в квартире или доме никто не живет, то объем потребления рассчитывают с учетом количества собственников такого помещения.

2) При неисправности счетчика газа и повреждении на нем пломб: доначисляют исходя из норматива потребления газа за период со дня проведения последней проверки до дня, следующего за восстановлением пломб, в том числе установки пломбы на месте, где прибор учета газа после ремонта присоединяется к газопроводу, но не более чем за 6 месяцев (согласно пункту 28 Постановления «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» №549).

3) При обнаружении повреждения целостности прибора учета, наличия не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин, неплотного прилегания стекла индикатора.

При отсутствии установленных на счетчике заводом-изготовителем или организацией, проводившей проверку пломб и устройств, препятствующих вмешательству в работу прибора учета, и наличии повреждений, свидетельствующих о вмешательстве в его работу: производить расчет за потребленный газ согласно п. 81 Правил №354, при обнаружении в ходе проверки указанных нарушений за период, начиная с даты опломбировки прибора учета, и не ранее чем с даты проведения Обществом предыдущей проверки и не более чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10.

КСТАТИ

Получать извещения на оплату газа можно на электронную почту.

Чтобы подписаться на рассылку, достаточно заполнить заявление - образец имеется на обратной стороне счета-извещения, или же обратиться на абонентский участок ООО «Газпром межрегионгаз Уфа». Наличие паспорта при визите в абонентский участок обязательно.