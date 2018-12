В Уфе на шоу Элвина Грея пришло больше зрителей, чем на концерты Тимати и Ольги Бузовой вместе взятых

Заслуженный артист Башкортостана Радик Юльякшин, выступающий под сценическим именем Элвин Грей, земляков не забывает - и по республике ездит с концертами регулярно, и в Уфе часто поклонников радует.

В уходящем году 29-летний артист только в башкирской столице дал пять аншлаговых концертов, собрав в общей сложности более шести тысяч зрителей, да еще и выступал на главной площади города в День России. Но концерт в «Уфа-Арене» в минувшие выходные, стал совершенно особенным не только для многочисленной армии фанатов Радика, но и для самого артиста.

КАССЫ РАБОТАЛИ ДО ВОСЬМИ ВЕЧЕРА

Как признался сам Радик, собрать самую большую площадку в родной Уфе было для него очень важно, ведь недоброжелатели, которых у него, как и у любого популярного артиста, хватает, очень надеялись, что он не сможет повторить свой прошлогодний успех. Напомним, в декабре 2017 года Радик Юльякшин стал первым национальным исполнителем, сумевшим в одиночку собрать восьмитысячный ледовый дворец «Уфа-Арена». И вот через год любимец публики не только повторил, но и превзошел свой собственный рекорд: услышать и увидеть «Elvin Grey 3D Show» в живую захотели восемь с половиной тысяч зрителей.

Собрать столько зрителей на самой большой площадке Уфы до Радика Юльякшина не удавалось ни одному артисту национальной эстрады. Фото: Марат МУЛЮКОВ

Тимати, выступивший на этой же площадке в конце ноября, не смог собрать и половины зала, а Ольга Бузова нынешней осенью и вовсе была вынуждена перенести концерт в полуторатысячный «Колизео». А вот на презентацию лейбла «Elvin Grey» фанаты съехались в Уфу не только со всей Башкирии, но и из соседних регионов - были зрители из Челябинска, Самары, Омска и других городов.

Кассы в «Уфа-Арене» не закрывались аж до восьми вечера - так много оказалось желающих приобрести билеты в последний момент. Кстати, примерно в это время герой вечера и появился на сцене - а до него зрителям было предложено послушать уфимских исполнителей, имена которых, за исключением популярного башкирского мультиинструменталиста Загира Зайнетдинова, открывшего шоу, большинству зрителей были неизвестны.

- Начало очень затянули, мы устали ждать Радика! - жаловались потом фанаты артиста, обсуждая концерт в соцсетях. - Инструментального шоу Зайнетдина было бы достаточно для разогрева.

СТАРЫЕ И НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Хотя Радик приехал на площадку аж за шесть (!) часов до начала концерта, на сцене он появился, когда публика уже начала терять терпение и был встречен оглушительным ревом трибун и забитого под завязку танцпола. В фан-зоне над толпой раскачивались плакаты и воздушные шары, на одном из них в виде большого красного сердца, красовалась надпись: «Радик, мы с тобой!»

Радик Юльякшин готов поддержать молодых башкирских артистов. На фото он со своим "клоном" Ямилем Баймурзиным, выступающим под сценическим именем Ямай Малай. Фото: Марат МУЛЮКОВ

- Наконец-то, я добрался до своей родной республики! Спасибо, Уфа! - закричал артист в микрофон и сразу предложил зрителям. - Не стесняйтесь, друзья, сегодня можно все: если вы знаете слова песен, подпевайте. Хотите танцевать, танцуйте! Главное не стесняться. Ну что, Уфа, покайфуем?

Кроме уфимских артистов в концерте принимали участие друзья Радика - казахский артист Бабек Мамедрзаев, покоривший публику еще на прошлогоднем концерте в «Уфа-Арене», и краснодарский музыкант, автор популярных хитов «Бродяга» и «Пошел налево» Эльбрус Джанмирзоев.

Песня «Пошел налево», разумеется, была исполнена дуэтом с главным героем вечера. Вообще, дуэтов в этот вечер у Радика было немало, в том числе с начинающими исполнителями, теми самыми, которых он собирает под крыло своего лейбла. Публике было представлено два новичка, оказавшихся практически клонами Элвина Грея - Ямиль Баймурзин, известный как Ябай Малай - «простой парень» в переводе с башкирского языка, и Вильдан Шамсутдинов, выступающий под именем Вилли.

ГОСТЬ ИЗ МОСКВЫ

Накануне концерта «простой парень» даже перекрасил волосы, превратившись в платинового блондина, - и стал еще больше походить на своего старшего товарища - Радик тоже сменил прическу и теперь его голову украшают белые дреды. Не обошлось и без сюрпризов - на сцену вдруг выскочил московский гость, звезда сериала «Универ» Стас Ярушин.

Появление звезды сериала " Универ" Стаса Ярушина на сцене " Уфа-Арены" стало сюрпризом для зрителей. Фото: Марат МУЛЮКОВ

- Я смотрю со стороны и мне тоже хочется крикнуть: «Привет, Уфа!», - заявил Стас и, обратившись к Радику, добавил. - Я, конечно, понимаю, что это твое шоу, но дай покайфовать чуть-чуть! А прежде, чем исполнить пару своих песен, Стас сообшил, что у него у самого в этот вечер концерт в Уфе, но он смог выкроить время и на «Уфа-Арену».

- Меня Радик пригласил спеть, потому что ему надо переодеться, - пошутил Стас, а когда герой вечера вернулся на сцену, заявил, что тот стал похож на Валерия Леонтьева. Действительно, молодой башкирский певец, похоже, решил пойти по стопам мэтра российской эстрады, известного пристрастием к экстравагантым нарядам - костюмы Радика были один необычнее другого.

К примеру, на спине одного из них красовалась интригующая надпись: «do the die to save humanity, or to increase your vanity?» (готов умереть за человечество или увеличить свое тщеславие?). Впрочем, особо разглядывать наряды кумира фанатам было некогда - они отрывались по полной программе под любимые хиты.

- Зур рахмат, Уфа! Спасибо большое! Я даже не могу подобрать слова, какие вы все добрые, веселые, настоящие люди! - благодарил артист фанатов. Один из них, кстати, забрался на сцену и, не без помощи Радика, сделал предложение любимой девушке.

Герой вечера - Радик Юльякшин помог фанату сделать предложение любимой девушке. Фото: Марат МУЛЮКОВ

Концерт шел почти три с половиной часа, но и этого фанатам показалось мало.

«Три с половиной часа пролетели как одно мгновение», «Спасибо за праздник души, это было что-то нереальное», «С нетерпением ждем следующий», - делятся впечатлениям зрители в соцсетях. Сам артист тоже остался доволен уфимским концертом - самым масштабным в году, как, впрочем, и казанским, где его выступление прошло с неменьшим успехом.

«Два самых масштабных концерта в двух столицах. Это останется в истории. Мы сделали это вместе! Продолжаем курс», - написал на днях артист в Инстаграм и выложил афишу ближайших концертов: с 12 по 24 декабря у него запланировано еще двенадцать концертов в Татарстане. На встрече с журналистам накануне уфимского концерта неутомимый певец признался, что впервые в жизни в Новый Год будет работать. Правда, потом устроит себе каникулы - отправится в Тайланд, где проведет целый месяц. Но и там, оказывается, не намерен проводить все время на пляже : немного отдохнет, а потом запишет новый клип.