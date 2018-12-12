Шиханы Торатау и Юрактау стали претендентами на звание памятника ЮНЕСКО

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил создать геологический парк «Торатау» и распорядился защитить горы на международном уровне.

Шиханы Юрактау и Торатау стали претендентами на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Документ о внесении гор в список опубликовал руководитель государственного «Башинформа» Ростислав Мурзагулов. Кроме того, на территории Стерлитамакского и Ишимбайского районов создадут полноценный геопарк. Статус позволит сохранить уникальную экосистему в безопасности.

Помимо этого, Радий Хабиров предложил увековечить название шихана, и переименовать существующее здание «Конгресс-холла» в «Конгресс-холл Торатау».

- Два месяца мы вели переговоры с правительством страны и БСК. Изначальная позиция содовой компании была такова – Куштау уже наша с 2017 года, мы получили все разрешения и лицензии на начало работ, в том числе согласовав их правительством республики и минпромторгом России. Поэтому Куштау мы точно освоим без дополнительных уступок в вашу сторону. Но Куштау нам недостаточно, там добывать дорого, и бюджет РБ получит меньше, если не отдать в разработку другие шиханы, - объяснил заместитель руководителя администрации главы республики Ринат Баширов.

Напомним, что в мае 2018 года история с разработкой шиханов попала на федеральный уровень. Глава минпромторга России Денис Мантуров назвал Башкирию проблемным регионом, в котором крупнейший в стране производитель соды не может получить разрешение на разработку месторождения.

Прошлый глава Башкирии Рустэм Хамитов, в свою очередь, заявлял, что не отдаст «сакральные» горы в разработку сырьевикам. Взамен БСК предложили разрабатывать Куштау. Естественно, что такие «разборки» с производителем стратегического ресурса не понравились федеральному центру.

Существует мнение, что именно этот инцидент стал ключевым фактором, из-за которого Хамитов лишился своего поста.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос о статусе шиханов Хабирову задали сразу же после прибытия в Уфу. Тогда глава региона тактично ушел от ответа, объяснив, что для решения вопроса ему нужно некоторое время. Мнение он выразил через два месяца.

- Торатау и Юрактау – достояние республики, и они сохранятся в первозданном виде. Коллегам из БСК мы это объяснили. В тоже время у нас есть понимание, что градообразующее предприятие должно жить и работать. Разрешительные документы на начало разработки Куштау выданы еще в 2017 году. Работы уже ведутся. Охранного статуса у этой горы нет, - объяснил Хабиров.

По словам Баширова, охранный статус ЮНЕСКО полностью исключит возможность хозяйственной деятельности на двух шиханов. Тем не менее, правительство поможет БСК продолжить деятельность по разработке оставшейся горы.

- Предприятие «Сода» для нас это порядка 10 миллиардов в год доходов в бюджет, на которые мы строим школы, поликлиники и благоустраиваем территории. Правительство согласилось не препятствовать осваивать Куштау, при условии, что БСК увеличит до 700 миллионов рублей компенсационный взнос на социально-экономическое развитие территорий, - подытожил чиновник.

ВЗГЛЯД С ШЕСТОГО ЭТАЖА

Такую позицию Хабирова действительно можно назвать решительной. Возможно, что летом Рустэм Хамитов попросту не обладал достаточным административным ресурсом, чтобы его «услышали» сырьевики.

Нынешний глава республики подтверждал, что разрешение на исследование Куштау в БСК получили еще в прошлом году. Соответственно, заслуга нынешних властей состоит в том, что они окончательно отдали Куштау в разработку, и юридически запретили использовать для этого Торатау и Юрактау. Неплохая основа к предстоящим в сентябре 2019 года выборам главы Башкирии.

МНЕНИЕ

ПОЛИТОЛОГ ДМИТИРИЙ КАЗАНЦЕВ

Намерения руководителя Башкирии Радия Хабирова придать особый охранный статус ЮНЕСКО, горам Тратау и Юрактау, являющихся памятниками природы говорит о последовательности Белого дома. Прошлые региональные власти, к сожалению, не подкрепили свои громкие заявления о защите гор-шиханов конкретными действиями, не было «завершенности» этой непростой истории.

Сегодня наконец-то появился «свет в конце тоннеля», так как найдено взаимопонимание республиканских властей и с БСК, и российским правительством. Теперь видны новые перспективы не только для сохранения башкирских гор-шиханов, но и продвижения уникальных природных комплексов далеко за пределами Башкирии.

Полагаю, что неожиданное решение, связано с федеральным опытом Хабирова, его общим видением ситуации, которое не ограничивается локальным масштабом. Поэтому первое лицо республики предпринимает все необходимые шаги по продвижению новых брендов Башкирии и внесения гор Тратау и Юрактау в число геопарков международного уровня.

В случае придания республиканским памятникам природы статуса объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, государство возьмет на себя определенные обязательства перед мировым сообществом, что станет гарантией непредвзятого отношения к этому вопросу, даже при возможных попытках вмешательства отдельных интересантов.

В нашей республике развит событийный конгрессный туризм, а столица Башкирии – Уфа за последние несколько лет закрепилась в числе наиболее привлекательных и популярных деловых центров страны. Соответственно переименование уфимского конресс-холла в честь культового природного объекта «Торатау» может существенно повысить узнаваемость региона и его достопримечательностей.