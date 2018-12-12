2018-12-11T16:04:11+03:00
Общество

Башкирия переходит на цифровое телевидение

Некоторые жители республики могут остаться без любимых передач
Рустем АХУНОВ
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Уже к лету 2019 года в Башкирии пропадет аналоговое телевидениеУже к лету 2019 года в Башкирии пропадет аналоговое телевидениеФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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С 2019 года Башкирия, как и все остальные регионы страны, полностью переходит на цифровой формат телевещания – пользователи обычных антенн рискуют остаться без любимых телеперадач.

«ЦИФРА» ПО ВСЕЙ БАШКИРИИ

Вообще, о полноценном переходе на новый формат власти страны начали говорить еще несколько лет назад. Плюсов в более современной технологии, очевидно, больше чем минусов. Один из самых главных – качество картинки. Старый аналоговый формат не позволяет показывать картинку в HD (high definition – высокое качество) формате. Федеральные телеканалы использовали его только из-за того, что в регионах не было соответствующего оборудования.

В конце ноября стало известно, что страна полностью перейдет на новый формат вещания. К началу июня 2019 года во всех регионах России отключат «аналог». Башкирия попадает в последнюю волну отключений – посмотреть любимую передачу «по-старому» нельзя будет с 3 июня.

КОГО ЭТО КАСАЕТСЯ?

Для начала, стоит понять, кто из жителей республики почувствует на себе переход на новую систему. Сейчас телепередачи можно смотреть несколькими способами – через спутниковую тарелку, кабельную антенну, интернет и «обычную» комнатную антенну. Пользователи первых трех методов проблем при переходе на «цифру» не заметят. Ровно, как и тех, кто купил телевизор после 2013 года (со встроенным ТВ-тюнером).

Если ваш телевизор старый, и вы пользуетесь «обычной» уличной или комнатной антенной, то вам нужно будет раскошелиться на специальную приставку. Ее стоимость колеблется от 700 до 2000 тысяч рублей. Купить ее нужно только один раз. Никаких дополнительных затрат вроде абонентской платы требоваться не будет. В новом формате будут показывать 20 общедоступных и бесплатных каналов.

По данным правительства Башкирии, на сегодняшний день к приему цифрового сигнала готовы 95% жителей Башкирии. За последние четыре года в Башкирии построили 216 объектов инфраструктуры цифрового телевидения – пункты передачи сигналов и антенн.

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