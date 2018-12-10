«Городская свалка или социальный приют»: реально ли в Уфе выжить бомжам зимой

«Я лишился работы, потом умерла жена, сгорел дом, так и скитаюсь на улице последние десять лет» - стандартный ответ бездомного на вопрос, как он оказался на улице. Человек, потерявший дом, деньги, возможно, даже смысл жизни, быстро вливается в ряды маргиналов, теряет связь с нормальным обществом, опускается и умирает.

Бомжами пугают детей, их обходят стороной, они вызывают не жалость, а отвращение. Встречают их уфимцы почти каждый день: на вокзалах, остановках, у киосков и даже когда выходят вынести мусор.

«Комсомолка» решила выяснить, как в городе обстоит ситуация с бездомными, могут ли они выжить зимой, и как им можно помочь.

БОМЖИ ВСТРЕЧАЮТ ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ

В Уфе насчитывается порядка тысячи бомжей. Сколько из них замерзает насмерть зимой — подсчитать невозможно: статистика учитывает только общее число умерших от переохлаждения. Как выживают те, у кого нет ни дома, ни денег?

В основном бездомные обитают на остановках – спят на картонках, на мешках, каких-то тряпках, что нашли на помойке. Некоторые бомжи встречают гостей столицы на железнодорожном вокзале. Не в прямом смысле, конечно. Просто с наступлением холодов это одно из самых "элитных мест" для их "тусовки" – сухо, тепло, да и не выгоняет никто. Люди не раз жаловались на их присутствие в администрацию Ленинского района, но все тщетно.

Бомжа в Уфе можно встретить, где угодно: остановки, вокзал, у киосков и городских урнФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером в банкоматные залы некоторых банков просто страшно зайти, в воздухе парит "аромат", исходящий от бездомных, которые сутками тут спят.

У бомжей есть еще одно излюбленное место – подъезды. Правда, проникнуть туда бывает тяжело, а иногда вообще никак. Как-то я впустила в подъезд бездомного, пожалела его, на улице тогда -15 было. Только вот соседи были крайне недовольны, стали его будить и выгонять.

- Только не бейте, пожалуйста, я сейчас уйду, только вещи соберу, - говорил тогда бомж и рылся по своим пакетам. Стало быть, так время оттягивал, чтобы в тепле подольше побыть.

На самом деле бомжи уже определились с местом зимовки – это городкая свалка рядом с поселком Черкассы. Оттуда бездомные возвращаться не хотят. На свалке их все устраивает. Они собирают металлолом, картон, пластиковые и стеклянные бутылки, сдают все это в пункты приема, получают деньги и пропивают их.

ВИЧ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Бомжи являются переносчиками вируса иммунодефицита. Так, по последним подсчетам Роспотребнадзора, 800 инфицированных в Башкирии считаются лицами без определенного места жительства.

Бездомные совершают немало преступлений. Взять те же самые крышки колодцев, куда, кстати, на прошлой неделе провалились сразу два ребенка.

Работы нет, едой из мусорных баков сыт не будешь, да и выпить хочется – выход у них один, воровать люки и сдавать их в пункт приема металлолома. На фанфурик-то хватит (их, кстати, по-прежнему легко можно купить). Кражи, между прочим, не делаются ради того, чтобы сесть в тюрьму. Этим в основном занимаются бывшие зэки, а бомжи считают – лучше уж на воле, какой бы она ни была, чем за решеткой.

Однако все чаще лица без определенного места жительства становятся участниками поножовщин и даже убийств. Так, например, 9 ноября текущего года трое бомжей в Черниковке распивали алкоголь. Все происходило в одном из заброшенных гаражей. Когда один из них отказался передать 36-летнему собутыльнику спиртное, тот в ответ нанес ему несколько ударов палкой по голове, после чего забрал у него обувь и скрылся. Потерпевший скончался в гараже от полученных травм.

ГДЕ ИМ ПОМОГУТ?

Многие становятся бомжами после освобождения из мест не столь отдаленных. Семьи нет, жилья и денег тоже – так и становятся бродягами.

В Уфе есть центр помощи лицам без определенного места жительства, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Находится он на Колгуевской, приют оборудован 49 койко-местами. Здесь оказывают срочную социальную помощь: выдают продукты, одежду, бездомные могут получить юридическую и психологическую консультации.

Бомжи здесь могут остаться бесплатно даже на ночь, дольше - уже за деньги.

Бездомные могут переночевать в центре "Бомж" бесплатноФото: Олег ЗОЛОТО

Также есть отделение социального сопровождения лиц , освободившихся из мест заключения. Он рассчитан на 40 мест, находится в микрорайоне Шакша.

Для того, чтобы попасть в центр, бездомные должны сдать анализы, пройти флюорографию. Центр не может принять людей с психическими заболеваниями, а также инвалидов, которые не могут передвигаться самостоятельно.

В центр приходят те, кто еще хочет изменить свою жизнь, ведь здесь помогут с документами, могут устроить на работу. Со слов сотрудников центра, основная масса – люди, освободившиеся из мест лишения свободы, которых не принимают родственники.

После того, как бездомным помогут с документами и они пройдут медкомиссию, их устраивают на работу. Часть людей устраиваются разнорабочими в автосервисы и автомойки, кто-то - охранниками в магазины.

Сотрудники центра глубокой осенью и зимой устраивают социальные акции. На улице раздают горячий обед и теплую одежду.

Центр помощи "Бомж" осенью и зимой кормят бездомных на улице и обеспечивают их одеждойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

КАК ПОМОЧЬ БЕЗДОМНОМУ

Если вы решили помочь бездомному, то готовьтесь посвятить этому не только время и силы, но и нервы. Можете взять его за руку и привести в центр помощи – только следите, чтобы ваш протеже был трезв, иначе на постой не возьмут.

Если видите замерзающего человека на улице, вызывайте скорую помощь. Его отвезут в больницу и окажут медицинскую помощь. Если у гражданина нет документов, врачи вызовут в больницу полицию, и те установят его личность. Когда бомжа подлечат, ему вручат список адресов, куда можно обратиться за помощью. Но вот пойдёт ли он туда?

К сожалению, волонтёрской организации, которая занимается бездомными, в Уфе отыскать не удалось.

ПОЧЕМУ БОМЖИ НЕ ХОТЯТ МЕНЯТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ

Комментирует психолог Алиса Курамшина:

- Бомжами люди становятся по разным причинам, и не всех туда приводит какая-то жизненная трагедия. Среди них есть лица с психическими отклонениями, а также лица с определённой жизненной философией плюс не знающие иной жизни.

Вот, что бывает сложно понять людям, которые живут в своих тёплых квартирах: в положении бомжа есть свои выгоды. Как они говорят: «Государство мне ничего не должно — и я государству ничего не должен». То есть их малый уровень потребностей утоляется ими самими. А нам, с нашими большими потребностями, нужна постоянная работа, нужны отчисления про запас и надежда на светлое будущее. А им ничего подобного не нужно. Поэтому вытащить таких людей с улицы бывает очень сложно. Недостаточно только помочь восстановить документы и приобрести жильё, дать им работу. Нужно зачастую менять и философию жизни.