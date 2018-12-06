2018-12-07T17:59:19+03:00
Авто

Трассу Уфа – Аэропорт перестанут ремонтировать за счет городского бюджета

В ближайшее время дорога перейдет в федеральную собственность
Павел КРАЙНОВ
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Однако это не значит, что федералы не будут ремонтировать ее каждый годОднако это не значит, что федералы не будут ремонтировать ее каждый годФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Вот уже несколько лет подряд каждое лето жители башкирской столицы замечают, что дорожные рабочие ремонтируют трассу Уфа – Аэропорт. Этот участок дороги уже превратился в «притчу в языцех» - настолько часто там меняют асфальт. Оно и не мудрено: эта дорога ведет не только к воздушной гавани Уфы, но и служит южным выездом на федеральную трассу М5 «Урал».

Этот участок попросту перегружен. Но требует ли он постоянного ремонта? И почему было бы логично передать этот участок в ведение федерального учреждения по содержанию и ремонту дорог «Приуралье»?

На эти и другие вопросы попытались ответить руководитель учреждения Рамиль Сенжапов, представитель уфимской мэрии Раиль Еникеев и сотрудник администрации Уфимского района Роман Чегодаев. Статистику по авариям на федеральных и региональных трассах представил Руслан Гадельшин из ГИБДД по Башкирии.

Чиновники рассказали во сколько обошелся ремонт федеральных трасс в Башкирии Фото: Павел КРАЙНОВ

Чиновники рассказали во сколько обошелся ремонт федеральных трасс в БашкирииФото: Павел КРАЙНОВ

СКОЛЬКО ПОТРАТИЛИ НА РЕМОНТ

Первым о перспективах передачи этого участка в ведение федеральной структуры, а также о положении дел на всех федеральных дорогах в Башкирии высказался Рамиль Сенжапов.

- В этом году на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт участков федеральных трасс М5, М7 и «Уфа – Оренбург» было выделено 10 млрд рублей. Общая протяженность этих участков – 700 километров. До конца года мы привели в порядок чуть менее 260 километров. Что касается планов, то мы будем продолжать реконструкцию трассы М5 «Урал» в сторону Челябинска, поскольку там очень напряженный участок. Дорога там второй категории, она работает в режиме перегруза. Именно там очень большое количество ДТП. Для того чтобы снизить смертность, мы будем достраивать ее до первой категории. В плане, до 2024 года привести этот участок в соответствие со всеми требованиями безопасности, - поделился планами федеральный чиновник.

ДОРОГА УФА - ОРЕНБУРГ

Рамиль Сенжапов также отметил, что во второй половине 2020 года начнется расширение участка федеральной трассы М7 на выезде из Затона. По предварительной оценке, на это уйдет около трех лет.

Что касается капитального ремонта трассы Уфа – Оренбург, то в ФКУ «Приуралье» рассчитывают на то, что уже в следующем году все ремонтные работы на территории Башкирии будут завершены. После этого дорожная служба начнет устанавливать дополнительное освещение на этом же участке.

На следующий год на ремонт федеральных трасс на территории Башкирии и Оренбургской области Федеральное дорожное агентство выделит около 15 млрд рублей. Большую часть этих денег потратят на участки, проходящие через нашу республику.

ДОРОГА УФА – АЭРОПОРТ

Что касается многострадального участка дороги в уфимский аэропорт, то сейчас он находится на балансе города. Соответственно, ремонт и содержание южного выезда из башкирской столицы целиком и полностью ложится на плечи бюджета Уфы. В ходе пресс-конференции представитель горадминистрации Раиль Еникеев заявил, что речь идет всего о восьми километрах дороги.

- Передача этого участка в федеральное ведение не простой процесс. Сделать это прямо сейчас не представляется возможным, у них очень строгие требования. Мы должны передать этот участок именно в том виде, в котором необходимо. Есть еще и техническая сторона вопроса. Необходимо провести полевые, инженерно-технические, кадастровые работы, внести изменения в документацию. Этот участок не только асфальто-бетонное покрытие, а еще и другие объекты, например, пешеходные переходы и путепроводы. Все это требует, в том числе, финансовых затрат, - заявил Еникеев.

По его словам передача этого участка в федеральную собственность, ориентировочно, состоится к концу следующего года.

Вполне логично предположить, что как только в башкирской столице сойдет снег, на трассу Уфа – Аэропорт вновь выйдет дорожная техника. Скорее всего, это будет последний ремонт дороги за счет городского бюджета.

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