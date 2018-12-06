Безопасно ли водить ребенка в уфимский детский сад?

К сожалению, уходящий 2018 год запомнится многим рядом трагедий, которые произошли в учебных заведениях. Резня в школах в Улан-Уде и Перми, нападение и поджог в стерлитамакской школе, бойня с десятками убитых и раненых в керченском техникуме…

На высших уровнях власти было принято решение об усилении безопасности в школах и техникумах: охрана, видеонаблюдение, «тревожные» кнопки, строгий пропускной режим. А как обстоят дела с детскими садами? Понятно, что дошкольники вряд ли принесут ножи, топоры и бутылки с зажигательной смесью, но значит ли это, что дошкольные учреждения не нуждаются в усиленной охране?

«Комсомольская правда - Уфа» проверила несколько детских садов в Уфе, чтобы убедиться: малыши под надежной защитой.

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО НОРМАМ БЕЗОПАСНОСТИ?

Сначала разберемся, какие требования по нормам безопасности предъявляются к детским садам? Во-первых, детские сады должны размещаться в зоне жилой застройки, вдали от санитарных зон и промышленных предприятий. Через них не должны проходить инженерные и магистральные коммуникации.

Расстояние между границей детского сада и проезжей частью не должно быть менее 25 метров. Территория дошкольного учреждения должна быть огорожена забором и полосой зеленых насаждений, при этом деревья не должны расти ближе, чем за десять метров от здания, а кустарники – за пять метров.

Отдельные требования предъявляются забору: он должен быть сделан из металлических вертикальных прутьев (расстояние между прутьями не более 10 см и никаких острых вершин), минимальная высота – 2,5 метров.

Забор обязательно должен быть оснащен запирающимся входом и калитками. Само здание детского сада должно быть оборудовано «тревожными» кнопками, а по периметру учреждения должно быть организовано видеонаблюдение.

УЛЫБНИТЕСЬ, ВАС СНИМАЕТ КАМЕРА

А что же на самом деле? Для сравнения мы взяли два детских сада в Октябрьском районе и Кировском районах Уфы.

На первый взгляд, садик на улице Шафиева – образцово-показательный. Тут вам и высокий прочный забор без единой лазейки по всему периметру, и калитка, и деревья, как полагается, на безопасном расстоянии. Вход в садик оснащен кодовым замком, так что зайти внутрь можно только после одобрения воспитателей и заведующей.

На входе и в коридоре установлено видеонаблюдение, так что ни зайти постороннему, ни поживиться чужой обувью (и такое бывает) не получится. У садика заключен договор с ЧОПом, так что в случае тревоги тут же примчится группа быстрого реагирования и обезвредят злоумышленника. Для малышей регулярно проводятся профилактические мероприятия, где дети тренируются – как вести себя в экстренных ситуациях.

Согласно документам, в садике организован контрольно-пропускной режим. Пронести подозрительные предметы внутрь также не получится: в случае необходимости, воспитатели или охранник могут попросить вас показать содержимое сумок, пакетов или коробок, а также предъявить документы.

К посторонним действительно в садике относятся настороженно.

Во-первых, родители должны предоставить список лиц, которые будут забирать ребенка, приложив соответствующее заявление и ксерокопию паспорта. Во-вторых, воспитатели и дежурный сотрудник всегда должны выяснить цель прихода в садик и провести лично в группу или проводить в кабинет администрации.

То есть бесцельно бродить без присмотра по садику не выйдет в любом случае.

Щеколда - залог безопасности детского сада!

- Зайти в садик действительно можно только по звонку, а вот журнал регистрации посетителей я ни разу за пять лет и в глаза не видела, - утверждает мама воспитанницы детского сада. – Охранников, разгуливающих по коридору, тоже не замечала, так что если уж удалось попасть внутрь – иди, куда хочешь, никто тебя не остановит и не проверит.

Въездные ворота на территорию детского сада всегда закрыты, при этом парковка возле ворот запрещена. Сама калитка оборудована кнопкой вызова и запирается на щеколду, как раз таки в целях безопасности. Но это странно, ведь злоумышленника этот засов не остановит, и на территорию садика он может проникнуть беспрепятственно.

В выходные и праздничные дни садик охраняется сторожем, он же осуществляет обход не менее двух раз в сутки: проверяет, закрыты ли все кабинеты, не разбиты и не открыты ли двери.

ВМЕСТО ЗАБОРА – ДЫРЯВАЯ РАБИЦА

Второй испытуемый «образец» - детский сад в Кировском районе. На официальном сайте дошкольного учреждения сообщается, что на территории и в самом здании садика действует пропускной режим – а значит, посторонним лицам войти не получится. Охраняет садик сторож, который в случае опасности всегда успеет нажать «тревожную» кнопку.

В такие дыры легко пролезть и бродячей собаке, и постороннему человекуФото: Яна Базекина

Но даже внешний вид забора дает усомниться в безопасности. Сколько лет этой «конструкции» - история умалчивает, но глядя на многочисленные дыры, «заштопанные» проволокой или заткнутые поленом, можно предположить, что тут она с момента постройки самого садика. Много вопросов к высоте забора: во многих местах он едва доходит до пояса взрослого человека.

- Я вожу сюда сына уже третий год и много раз наблюдала, как родители, желая сократить путь до калитки, попросту перемахивали через этот забор и шли за ребенком, - рассказывает мама одного из воспитанников детского сада. – Летом так вообще перетаскивали детей прямо через забор, иногда даже не удосужившись предупредить воспитателей.

Забор очень низкий, и через него легко перелезть постороннемуФото: Яна Базекина

Низкий забор действительно может представлять опасность. Достаточно вспомнить трагический случай, произошедший в 2014 году в Томске. Тогда незнакомый мужчина украл трехлетнюю воспитанницу прямо с территории детского сада: подманил ребенка с улицы, перетащил ее через забор и скрылся. Через несколько дней девочку нашли изнасилованной и жестоко убитой.

Главный вход оснащен калиткой, открывающейся с помощью магнитного ключа. Для остальных посетителей есть домофон, с помощью которого можно связаться с администрацией садика. Есть еще несколько калиток по периметру, но они всегда закрыты и для надежности завешены цепями с амбарным замком.

В самом здании садика несколько входов, и каждый закрывается на дверь с магнитным замком, так что зайти внутрь человеку с улицы будет весьма проблематично. Журнал регистрации посетителей есть только на главном входе, там, скорее всего, у вас попросят и паспорт, и поинтересуются, с какой целью пришли. А вот в остальных коридорчиках, как правило, тишина и благодать – там никто вас не остановит, заходи в любую группу!

Родители переживают, что дети легко могут убежать с площадкиФото: Яна Базекина

- Хотя воспитателям надо отдать должное, никогда незнакомому человеку ребенка не отдадут. Каждый раз выходят и проверяют, кто пришел забирать. Если человек неизвестный, то обязательно перезвонят родителям и уточнят, можно ли доверять забирающему, - успокаивает родитель детсадовца.

Профилактические беседы с воспитателями и воспитанниками детского сада также проводятся регулярно, так что в экстренной ситуации паники не будет.

«А ЕСЛИ РЕБЕНКА УКРАДУТ?»

Зато социальные сети буквально пестрят гневными комментариями родителей, которых возмущает халатное отношение к безопасности в уфимских детских садах. Мол, воспитатели совершенно не смотрят, кто приходит забирать детей, не проверяют, не принес ли ребенок в садик что-то опасное или запрещенное.

- Один мальчик грозился, что принесет из дома нож и всех зарежет. Узнали это от ребенка, который боялся идти в садик. Поговорили с воспитателем (не только мы, другие семьи тоже), те переговорили с матерью, но та, по всей видимости, просто отмахнулась, - рассказывает Алина С. - А потом этот мальчик действительно принес в сад кухонный нож, к счастью, воспитатели среагировали быстро, ни себе, ни другим вреда причинить ребенок не успел.

- Как думаете, правильно ли будет, если мы приучим детский сад? – задается вопросом Оксана Б. - Дело в том, что воспитатели последнее время не проверяют, кому отдают ребёнка . Не спрашивают паспорт и даже не перезванивают родителям. Не дай боже, и вправду ребенка украдут, что тогда? Территория детского сада не охраняется . Калитка не на магнитном ключе, а только вход в группу.

- Не в восторге от внешнего вида садика на Российской. Ворота не закрываются, двери нараспашку, ребёнок может спокойно выйти, а любой посторонний зайти. Никаких кодовых дверей, зато постоянно на что-то собирают. Лучше бы двери нормальные сделали, - возмущается аноним в тематическом паблике, посвященном уфимским садикам.

Остаются ли дети в безопасности, когда мы их приводим в садик?Фото: Влад КОМЯКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова:

- Следует понимать, что безопасность – это понятие очень широкое. Оно связано, в первую очередь, с возможностью проникновением в детский сад постороннего лица. Поэтому в каждом садике обязательно есть и тревожные кнопки, и охрана, и видеонаблюдение. Благодаря магнитным замкам, ключам и камерам во многих детских садах посторонний человек в принципе не может попасть на территорию. Это что касается вопроса так называемой «внешней» безопасности.

Но есть еще понятие внутренней безопасности, которая не менее важна: как устроены сооружения в детском саду, правильно ли выстроен забор, все ли ровно заасфальтировано, обрезаны ли деревья, нет ли устаревших конструкций, вроде горок и качелей. Ведь дети очень подвижны и любознательны, поэтому основная задача – обеспечить безопасность детей во время их игр и пребывания на территории детского сада в принципе. Не должно быть острых углов, глубоких ям и всего того, что могли пропустить взрослые по своей халатности.

Если у родителей возникает вопрос относительно безопасности пребывания их детей в садике, например, неполадки с забором, то в первую очередь стоит написать письменное заявление на имя заведующей этого детского сада. Если не последовало никакой реакции, обратитесь в отдел образования, который отвечает за деятельность всех образовательных учреждений, включая и дошкольные. Если уже и это не принесет никаких результатов, то можно написать заявление в прокуратуру. Но лучше всего пойти на добрый диалог с руководством детского сада. Допустим, если не хватает финансирования на установку или ремонт забора, то пока эти средства ожидаются, можно собраться инициативным родителям и по возможности самим попробовать отремонтировать поврежденный участок. Всегда стоит идти на контакт с руководством детского сада, это будет гораздо эффективнее.