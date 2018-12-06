«Они живут ради других, не жалея себя»: истории о волонтерах Башкирии

В среду, 5 декабря, по всей стране отмечался День волонтера. Эти люди готовы потратить на других не только свое свободное время, но и силы, а иногда и деньги. По данным минтруда, в Башкирии насчитывается не меньше трех тысяч добровольцев, каждый из которых заслуживает внимания.

Сегодня мы расскажем истории неравнодушных людей. Каждый из них занимается нужным делом: кто-то ищет пропавших людей, кто-то спасает собак от гибели или не дает миру погрязнуть в мусоре. «Героями нашего времени» назвал этих ребят глава Башкирии Радий Хабиров, посвятивший волонтерам один из своих постов в социальных сетях.

ПОТЕРЯЛ НОГИ, НО НЕ ПОТЕРЯЛ СЕБЯ

С историей 26-летнего Рустама Набиева знаком, наверное, каждый житель республики. Его жизнь разделилась на «до» и «после» в 2015 году.

Пар из башкирского села Чекмагуш отправили служить в 242-й учебный центр ВДВ в Омске. 14 июля вместе с другими десантниками он лег спать, а очнулся уже в руинах: срочника придавило бетонными плитами, а достали его, чудом выжившего, уже под утро. Солдат Набиев лишился обеих ног.

Трагедия стала началом нового этапа. Рустам, превозмогая боль, встал на протезы. А потом стал нападающим в команде по следж-хоккею. В рядах «Феникса» 26-летний парень завоевал Кубок Континентов-2017, затем – бронзу Чемпионата России. Сейчас он серьезно готовится к паралимпийским играм, которые состоятся в 2022 году.

После армии и долгих лет реабилитации он женился на девушке Индире, которая прошла с ним огонь и воду. Сейчас они воспитывают дочь, которой осенью исполнился годик.

Рустам помогает людям с ограниченными возможностями, детям из детских домов и просто своим примером показывает, что «можно потерять ноги, но не потерять себя».

Я ЗНАЮ, ЧТО НУЖЕН ЛЮДЯМ

Руслан Хабиров, которому всего 16 лет, уже занимается поиском пропавших людей и является координатором организации «Поиск детей» Нуримановского и Иглинского районов.

Заниматься поисками пропавших людей Руслан начал в 15 лет

Все началось с того, что у его знакомой пропал 13-летний сын. Руслан помогал его искать, а потом семья обратилась к добровольцам, которые отыскали ребенка. Тогда еще 15-летний Руслан загорелся – тоже хочу помогать людям! Благодаря этому случаю Руслан познакомился со своим наставником Павлом Нестеровым и понял, что хочет быть нужным.

- Сначала я писал посты в социальных сетях, затем расклеивал и распространял ориентировки, а потом Паша сказал – ну все, можешь выходить на поиски. И вот уже год я выхожу сам искать людей, собираю группу. Самый мой серьезный поиск был совсем недавно – в Иглино после прогулки не вернулся домой восьмилетний мальчик. Я сумел собрать две группы и выехать в село ночью, мы прочесывали местность, искали его в темноте и в холод. К счастью, пришли хорошие новости – мальчика нашли у соседей дома, - говорит Руслан.

Школьник учится в коррекционном интернате дистанционно, и поэтому с легкостью совмещает учебу и доброе дело.

Фото с поисков пропавшего мужчины

- Что бы попросил у главы Башкирии? Какая помощь тебе нужна?

Нам очень нужна техника – начиная от раций, заканчивая квадрокоптерами, ноутбуками, принтерами. Бывает, элементарно нет денег распечатать объявления о пропаже, а ведь они могут спасти кому-то жизнь. В нашей деятельности – главное оперативно откликнуться на беду.

- Чувствуешь ли ты, что делаешь что-то значимое для людей?

Да. К сожалению, с каждым годом на поиски выходят все меньше народу. Мы размещаем в социальных сетях просьбы о помощи, просим присоединиться, но помогающих – единицы.

МОЯ МЕЧТА – ОТКРЫТЬ БОЛЬШОЙ ПРИЮТ, ГДЕ НАЙДЕТСЯ МЕСТО ВСЕМ

Аиде всего 15 лет, но на ее счету десятки спасенных жизней животных. С детства она не может пройти мимо замерзающих и голодных собак и кошек. Сначала всех к себе во двор тащила с разрешения родителей, а позже в поселке Старые Турбаслы, где и живет Аида, нашла заброшенный домик с участком, и устроила там приют для бездомышей.

Аида заботится о животных с самого детства

Родители поддержали – возили животных в клинику, готовили еду для них. Сама Аида сразу после школы бежит к своим четвероногим друзьям. Ее мечта – открыть большой приют, где найдется место всем.

- Кто, если не мы, поможет животным? Надеюсь, что когда я вырасту, у меня будет большая территория, которая позволит подбирать всех животных. Спасти всех не удастся – но хотя бы большую их часть осчастливить у меня получится, - говорит Аида.

Пример Аида взяла у Елены Ждановой – директора приюта «Доброта», что расположен в Новоалександровке. Здесь содержится свыше 700 собак, все они в тепле, накормлены, вычесаны, обработаны от паразитов и привиты. Поначалу школьница ездила сюда – помогала ухаживать за собаками, убиралась на территории, готовила им еду, а потом решилась делать все самостоятельно, тем более взрослые друзья-зоозащитники помогли.

На счету Аиды десятки спасенных жизней собак

ОДИН ПОЧТАЛЬОН НА 600 ЧЕЛОВЕК

Почтальона, которому приходится развозить письма и пенсию в одиночку шести сотням людям, тоже можно назвать волонтером. Не каждый сможет работать в таких условиях – ведь разносчику почты приходится трижды в неделю, в любую погоду, преодолевать по 130 километров, чтобы доставить корреспонденцию.

Зимой Алена Аляева перемещается на снегоходе, летом на лодке. Свою технику, своих «выручалок», она обслуживает сама, ведь важно, чтобы старенький «Буран» не подвел её зимой, когда развозить почту нелегко.

В ее ведении - большие села Караидельского района и отдаленные деревеньки. За один рабочий день женщина умудряется доставить корреспонденцию всем. В селах нет ни аптек, ни магазинов, поэтому Алене приходится привозить продукты, лекарства и даже иногда помогать по хозяйству сельчанам.

ПОМОЖЕМ И ПОДДЕРЖИМ

С днем волонтера людей с большими сердцами поздравил врио главы республики Радий Хабиров. Руководитель региона похвалил каждого из добровольцев, выразил им благодарность и обещал поддержать и помочь.

- Реналь Хабиров еще совсем мальчишка, а борется с мусором на улицах и заботится об организации дорожного движения. Рустам Набиев своим примером доказывает, как нужно жить и преодолевать сложности. Аида Багаутдинова заботится о животных. Руслану Хабирову нет 18, а он занимается поиском пропавших детей. Алена Алеева – почтальон в Караидельском районе, развозит почту в любую погоду и помогает пенсионерам, чем может... Таких людей много, они живут ради других, не жалея себя. Наша задача - помочь им и поддержать, что мы и будем обязательно делать, планово и последовательно, - написал Хабиров.