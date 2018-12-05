В Башкирии скончался молодой тренер по боксу

Несколько дней назад в семье Дильмухаметовых из Салавата произошла настоящая трагедия: ушел из жизни 30-летний отец двоих детей, спортсмен и тренер по боксу, Ринат Дильмухаметов. Вчера молодого и вечно позитивного молодого мужчину проводили в последний путь родные и близкие, ученики и коллеги.

В память о Ринате его друзья из Салавата смонтировали видеоролик, где запечатлены кадры из его жизни и фотографии самых ярких моментов. Памятным видео они поделились в социальных сетях.

При жизни Ринат Дильмухаметов работал тренером по боксу в местном спортивном клубе. Его юные воспитанники неоднократно выигрывали всевозможные соревнования, представляли родной город на чемпионате Башкирии. О количестве золотых медалей на юниорских первенствах города говорить и вовсе можно бесконечно.

Страница Рината в социальных сетях пестрит фотографиями, где юные спортсмены держат в руках наградные грамоты и медали за победу в очередном соревновании.

Фото: соцсети

Ринат Дильмухаметов помимо бокса, с которым он связал свою профессию, любил и другие виды спорта. Не редко его можно было увидеть то в спортзале за занятием гандболом, то в плавательном бассейне, то на льду крытого катка, где он вместе с товарищами играл в хоккей.

Все, кто знал его, отзывались о нем лишь с положительной стороны. «Позитивный живчик» и «прекрасный педагог» - вот лишь некоторые из этих отзывов. Супруга Рината Елена, похоже, до сих пор не может оправиться от шока. На своей странице в социальной сети она поблагодарила всех, кто накануне пришел попрощаться с ее мужем.

- Всем спасибо кто сегодня пришел попрощаться с Ринатом ... Он всегда будет в наших сердцах, - написала женщина на своей странице.

О том, что могло случиться с Ринатом, родственники отвечают уклончиво. У него остались двое маленьких детей – дочка и сын

«Комсомольская правда – Уфа» приносит соболезнования родным и близким Рината Дильмухаметова.