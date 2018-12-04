Фонд социального страхования представил новые цифровые сервисы

Региональное отделение Фонда социального страхования по Республике Башкортостан и «Комсомольская правда» провели круглый стол, посвященный цифровым нововведениям.

- Многие направления нашей деятельности мы уже осуществляем в электронном виде. Одно из главных условий в этой работе, конечно, отлаженное взаимодействие между структурами как на федеральном, так и республиканском уровне, обмен данными с помощью информационных систем, - отметил управляющий региональным отделением Фонда Марат Латыпов.

По словам Марата Латыпова, Фонд работает с гражданами на протяжении практически всей их жизни. Обеспечивает пособиями по временной нетрудоспособности, пособиями, связанными с материнством, осуществляет полное обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, обеспечивает федеральных льготников санаторно-курортными путевками и людей с ограниченными возможностями техническими средствами реабилитации.

Один из основных электронных сервисов Фонда – «Электронный листок нетрудоспособности». Электронные больничные позволяют экономить время и средства, помогают избежать подделок и ошибок, служат инструментом в борьбе с нелегальной занятостью.

- В республике на сегодняшний день выдано уже более 90 тысяч электронных листков нетрудоспособности,- сообщила заместитель управляющего республиканского отделения Фонда Лариса Черепанова.

Башкортостан – один их первых регионов, где внедряется переход на электронные родовые сертификаты. Задача Фонда при внедрении этого сервиса – избавить будущую или молодую маму от функций курьера. С переходом на электронные родовые сертификаты ей больше не нужно будет никуда носить какие-то бумаги

За год в республике Фонд обрабатывает более 175 тысяч корешков родовых сертификатов. А значит, есть еще один путь к удобству и экономии.

В пилотный проект по электронным родовым сертификатам наш регион вступает с 1 января 2019 года.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ

-Сегодня мы активно разрабатываем сервис «Социальный навигатор». Это приложение, которое можно скачать на свой смартфон или планшет. Рассказывает начальник отдела информатизации регионального отделения Фонда социального страхования Гульнара Назмутдинова, - Приложение предоставит людям возможность быстро и своевременно получать необходимую информацию о пособиях, полагающихся при беременности и рождении ребенка, при временной нетрудоспособности (можно попробовать самостоятельно их рассчитать с помощью калькулятора пособий), о предоставляемых госуслугах инвалидам и гражданам льготных категорий, о медицинской социальной и профессиональной реабилитации пострадавших на производстве граждан. Через «Социальный навигатор» граждане смогут напрямую обратиться в фонд. Приложение будет постепенно наполняться. Люди смогут узнавать обо всех услугах, которые они могут от нас получить, в каком объеме уже получили, на какую сумму и т. д. Все это уже доступно через личные кабинеты, которые, кстати, также можно зарегистрировать через портал Госуслуг.

В КАССУ ИДТИ НЕ НАДО

Фонд обеспечивает льготников санаторно-курортными путевками и выделяет им талоны на бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

-Совместно с ОАО «РЖД» мы разрабатываем сервис «Электронный талон». Пилотный проект у нас запущен с августа нынешнего года и сегодня этим сервисом в республике уже воспользовались более 760 человек, - сообщила Лариса Черепанова. -Если раньше человек, получив от нас талон на бесплатный проезд, должен был идти в жд-кассу и там обменять его на билет, то теперь это можно сделать через интернет, зарегистрировавшись на сайте www.rzd.ru. Времена меняются и то, что еще вчера казалось фантастикой – сегодня обычное дело. А мы стараемся идти в ногу со временем.

Среди тех, кто пользуется услугами Фонда, много пожилых людей, которые не дружат с интернетом, или не имеют смартфонов.

Гульнара Назмутдинова сообщила, что Фонд социального страхования выступил с инициативой включить в индивидуальную программу реабилитации выдачу планшетов российского производства, в которых уже настроены все социальные сервисы. Так что разобраться в них будет не сложно.

-Пока мы стараемся информировать население всеми доступными способами. А все инновации направлены на то, чтобы услуга шла к человеку домой, а не человек за услугой. Чтобы человек открыл «Социальный навигатор», узнал о своих правах, доступных услугах и, не выходя из дома, смог начать процедуру их оформления, -сказала Гульнара Назмутдинова, - Наше региональное отделение готово к такой цифровой работе. Благодаря межведомственному взаимодействию мы оптимизируем действия для удобства людей. И в целом мы видим, что сервисы находят положительный отклик у получателей наших услуг. Поначалу все новое всегда непривычно, но потом прочно вписывается в нашу жизнь.