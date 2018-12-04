2018-12-04T15:56:54+03:00
Здоровье

Оформляем больничный в электронном виде

Региональное отделение Фонда социального страхования и «Комсомольская правда» провели круглый стол, посвященный цифровым нововведениям
Эльвира МИРГАЗИЯНОВА
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..Фото: Рустем АХУНОВ
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- Многие направления нашей деятельности мы уже осуществляем в электронном виде. Одно из главных условий в этой работе, конечно, отлаженное взаимодействие между структурами как на федеральном, так и республиканском уровне, обмен данными с помощью информационных систем, - отметил управляющий региональным отделением Фонда Марат Латыпов.

По словам Марата Латыпова, Фонд работает с гражданами на протяжении практически всей их жизни. Обеспечивает пособиями по временной нетрудоспособности, пособиями, связанными с материнством, осуществляет полное обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, обеспечивает федеральных льготников санаторно-курортными путевками и людей с ограниченными возможностями техническими средствами реабилитации.

Один из основных электронных сервисов Фонда – «Электронный листок нетрудоспособности».

Электронные больничные позволяют экономить время и средства, помогают избежать подделок и ошибок, служат инструментом в борьбе с нелегальной занятостью.

- В республике на сегодняшний день выдано уже более 90 тысяч электронных листков нетрудоспособности. Около 4,7 тысяч страхователей республики, в том числе и крупных, уже производят по ним начисления и выплаты своим застрахованным. На сегодняшний день на территории республики застраховано более 1 млн 100 тысяч человек, по нашим подсчетам более 60 % из них уже имеют возможность получить расчет по электронному листку нетрудоспособности, сообщила заместитель управляющего республиканского отделения Фонда Лариса Черепанова, - Медицинским организациям республики нами ежегодно выдаются более 1 миллиона бумажных бланков больничных листков. Каждый такой бланк стоит порядка двух рублей. Не сложно посчитать экономию - в год на печать бланков уходит более 2 млн рублей и это только на бланки для нашего региона! Сэкономленные средства будут направлены на обеспечение по обязательному социальному страхованию.

А если человек все-таки хочет получить привычный бумажный бланк, то имеет на это полное право. Электронный больничный может быть оформлен только после того, как пациент дал на него согласие.

К 2020 году планируется переход на прямые выплаты пособий гражданам. То есть, работники предприятий и организаций будут получать их напрямую от регионального отделения Фонда социального страхования.

Башкортостан – один их первых регионов, где внедряется переход на электронные родовые сертификаты. Задача Фонда при внедрении этого сервиса – избавить будущую или молодую маму от функций курьера. С переходом на электронные родовые сертификаты ей больше не нужно будет никуда носить какие-то бумаги

За год в республике Фонд обрабатывает более 175 тысяч корешков родовых сертификатов. А значит, есть еще один путь к удобству и экономии.

В пилотный проект по электронным родовым сертификатам наш регион вступает с 1 января 2019 года.

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