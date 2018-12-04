В Уфе появились новые маршруты автобусов

Башкирскую столицу захлестнула «транспортная реформа», которую затеяли новые власти республики. Теперь многие жители Уфы с удивлением узнают об исчезновении привычныхмаршрутов. А недавно горожане обнаружили на улицах города совершенно новые.

БОРЬБА С НЕЛЕГАЛАМИ

С тех пор как врио главы Башкирии Радий Хабиров объявил войну нелегальным перевозчикам, с улиц города они практически пропали. А вместе с этим начался и «транспортный коллапс» - тысячи уфимцев не могли добраться на работу и уехать домой из-за банального отсутствия автобусов.

Ситуацию решили исправить в уфимской мэрии: городские власти ввели новые автобусные маршруты. Решить проблему полностью не удалось, но у жителей Уфы вновь появилась возможность выбирать. А некоторые маршруты связали микрорайоны, между которыми не было никакого сообщения.

Недавно вице-мэр Уфы по транспорту Андрей Федосов заявил, что проблема нехватки автобусов практически решена. Большинство жителей башкирской столицы с ним не согласны – из некоторых микрорайонов по-прежнему трудно добираться до центра города.

Между тем, еще в конце октября Радий Хабиров поручил городским властям объявить конкурс между легальными перевозчиками. Предполагалось, что в декабре этого года общественный транспорт Уфы «повернется лицом к пассажиру» и с улиц исчезнут не только нелегалы, но и просто недобросовестные перевозчики. Но в мэрии посчитали, что время конкурса по распределению маршрутов еще не пришло, и его перенесли на весну.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ

Городские власти ввели целый ряд новых и возродили несколько старых маршрутов автобусов. При этом почти по всем ходят «ПАЗики» или «Газельки», а количество больших автобусов, таких как «Нефаз», осталось прежним. В «Башавтотрансе» заявили, что в ближайшее время закупят 300 дополнительных автобусов, но пока этого не произошло.

«Комсомолка» приводит список новых маршрутов автобусов, появившихся в Уфе за последний месяц.

В Уфе появились абсолютно новые маршруты и вернулись некторые старыеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 Телецентр - Троллейбусное депо №2

Телецентр - Аксакова (ул. Пушкина) - Гостиный Двор - ТК Центральный – Спортивная - Бульвар Славы – Комарова - Кинотеатр Победа - ДК УМПО –Суворова - Троллейбусное депо №2

264 Телецентр» - Амстар

Амстар - Академика Королёва - Юрия Гагарина - Маршала Жукова - БаязитаБикбая – Тужиловка - Ипподром Акбузат - 50 лет СССР – Ростовская - Центр красоты - Автотранспортный колледж - Дары природы - 8 Марта – Айская – УКСИВТ - Витаминный завод – Трансагентство - Гостиный Двор – Телецентр

291«Уфа –Арена» - Станция «Шакша»

Ледовый дворец Уфа-Арена – Авиатехникум - Карла Маркса – ЦУМ - Училище искусств (ул. ЗакиВалиди) - Гипермаркет Лента(ул. Пугачёва) - Сады Агидель – Жилино - д. Карпово - Федоровка (ул. Галечная) - д.Базилевка - Автоцентр КАМАЗ - Пожарное депо - Шакшинский рынок -

Станция Шакша

298 Уфимский ДОК - СТЦ «Мега»

Уфимский ДОК – Мушникова - Богородско-Уфимский храм -

Стадион им. Гастелло - Индустриальное шоссе - 2-я площадка УМПО – ГДК – Горсовет - Города Галле – ТК Центральный - Гостиный Двор – Телецентр - Училище искусств (ул. ЗакиВалиди) – Школьная - СТЦ Мега

350 Новобулгаково – улица Чехова

Новобулгаково - Булгаково (Уфимский район) – Локотки - пос. Аэропорт -

Металлобаза - п. Чесноковка - Кафе Отдых – Школьная - Училище искусств (ул. ЗакиВалиди) - Гостиный Двор - ТК Центральный – Спортивная – Горсовет – ГДК - Школа №109 - Больница №13 - Кинотеатр Победа - ДК УМПО – Суворова – Новостройка - Максимовский здравпункт - Школа №53 - Чехова

53 Пермская – Башкирское речное пароходство (По Нижегородке)

Пермская - Ледовый дворец Уфа-Арена – Башгосфилармония – Коммунистическая – Красина – Достоевского - Аксакова (ул. Революционная) – Дзержинского – Подстанция – Саляма – Благоварская - Поликлиника №44 - Социальный университет - Школа №25 - Новый магазин – Подстанция – Дзержинского - Аксакова (ул. Революционная) – Красина – УГАТУ - Банк Уралсиб - Башкирское речное пароходство

213 Уфимский ДОК – Мкр «Южный»

Уфимский ДОК – Мушникова - Богородско-Уфимский храм - Стадион им. Гастелло - Школа №75 – Кольцевая - ДК УМПО - Кинотеатр Победа - Бульвар Славы – Горсовет - Кинотеатр Искра – Энтузиастов – Трамплин - Санаторий Зелёная роща - Институт профзаболеваний – Рабкоров - Степана Кувыкина - Южный микрорайон

214 ул. Дзержинского - «Миловский парк»

Дзержинского - Ж/д вокзал - Парк им. Якутова - Аксакова (ул. Революционная) – Красина - Аксакова (ул. Пушкина) - Советская пл. - Училище искусств (ул. ЗакиВалиди) – Школьная - Мечеть За-фа-за-исхан - Кафе Золотая рыбка – Правды - Южный рынок – Минская - НПО Иммунопрепарат - Миловский парк

224 ул. Панфилова - Мкр «Южный»

Конечная (ул. Панфилова) - Адмирала Макарова - Шота Руставели - Кинотеатр Смена – Глумилино - Кинотеатр Искра - Юношеская библиотека – Спортивная - 8 Марта – Айская - Издательство Белая река - Минигали Губайдуллина - Бакалинская (ул. Бакалинская) - Институт профзаболеваний - Институт глазных болезней - Белореченский микрорайон - Степана Кувыкина - Южный микрорайон

227 Уфимский ДОК – Телецентр (через Сипайлово по Зорге и бульвару Ибрагимова)

Уфимский ДОК – Мушникова - Богородско-Уфимский храм - ТЭЦ №2 - Райский берег – Новожёнова - Парк Кашкадан - Юрия Гагарина - Маршала Жукова – Тужиловка - Ипподром Акбузат – Спортивная - Дворец спорта – Медколледж - Южный автовокзал- Центр молодежи - Бульвар Ибрагимова -

Ледовый дворец Уфа-Арена - Банк Уралсиб - Гостиный Двор – Телецентр

235 ОК Сипайловский – Серебряный ручей (Дема)

ОК Сипайловский - Набережная реки Уфы - Максима Рыльского - Натальи Ковшовой – Тужиловка - Ипподром Акбузат – Трамплин – Лесная - Санаторий Зелёная роща–Бакалинская - ТРК Иремель- Монумент Дружбы – Школьная - Кафе Золотая рыбка – Правды - Южный рынок - Серебряный ручей

240 МкрБелореченский – ул. Дзержинского

Белореченский микрорайон - Юридический институт - Институт профзаболеваний - ТРК Иремель – Радищева - Солнечный микрорайон – Кирова - 8 Марта - ТК Центральный - Башкирское речное пароходство - Речной порт - Ж/д вокзал - Дзержинского

244 Северный автовокзал – Парк Кашкадан

Северный автовокзал – Комарова - Бульвар Славы – Горсовет – Комсомольская – Энтузиастов - ТК Октябрьский - Ипподром Акбузат - ТРЦ Планета - Натальи Ковшовой - Юрия Гагарина - Максима Рыльского - Парк Кашкадан

252 Социальный университет (Нижегородка) – Гипермаркет «Лента» (ул. Пугачева)

Социальный университет – Благоварская – Саляма – Дзержинского – Красина – Коммунистическая - Гостиный Двор – Трансагентство - Витаминный завод – УКСИВТ – Чернышевского - Солнечный микрорайон - ТРК Иремель – Рабкоров - Юридический институт - Колгуевский микрорайон - Гипермаркет Лента(ул. Пугачёва)