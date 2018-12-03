2018-12-03T15:08:56+03:00
Спорт

Хоккейный матч между детскими командами из Башкирии закончился массовой дракой

Родители засняли происшествие на камеру
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии подрались две детские команды хоккеистовВ Башкирии подрались две детские команды хоккеистов
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Рядовой хоккейный матч детских хоккейных команд из Уфы и Стерлитамака перерос в массовую драку юных смортсменов.

Известно, что маленькие уфимские хоккеисты играли на выезде в Стерлитамаке. Матч между командами «Салават Юлаев 2009» и стерлитамакским «Орланом» проходил на местной арене еще в минвшую пятницу, 30 ноября.

По всей видимости, накал страстей на льду образовался недетский. В один момент двое мальчишек сбросили краги и начали толкаться на льду. Их примеру последовали остальные участники команд. Вскоре спортивная площадка превратилась в детское «поле боя».

Вообще, взрослых хоккеистов разнимают только уж в самых крайних случаях – когда есть угроза жизни или здоровью. С детьми все, видимо, построже – судьи тут же бросилась отталкивать ребят друг от друга. Вот только арбитров явно не хватило для десятка яростно толкающихся младшеклассников.

Тогда на лед начали выскакивать родители маленьких хоккеистов. В адекватности поведения некоторых из них можно сомневаться. Один из мужчин схватил чужого ребенка за шиворот, и бросил на лед.

К счастью, все закончилось уже через несколько секунд. На лед выскочили тренеры обеих команд, которые успокоили разбушевавшихся мальчишек и их родителей.

- В хоккее всегда были и будут драки. Нечего из этого делать сенсацию. Это мужской вид спорта! – пишет в комментариях к ролику один пользователей «Инстаграма».

Большая часть комментаторов видео возмущается поведением родителей. Некоторые взрослые выскочили на лед, и начали вмешиваться в драку, которая, по-сути, является игровым процесс.

Матч, к слову, закончился победой хозяев арены со счетом 5:2.

В Башкирии подрались две детские команды хоккеистов.

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