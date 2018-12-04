Вся правда и мифы о ломбардах

Большинство современных людей знают, что такое ломбард и для чего он нужен. Сегодня – это полноценные участники российского финансового рынка. Но многие сторонятся его услуг из-за устоявшихся стереотипов, которые на поверку оказываются мифами. Директор компании «Ломбард-Добрые Деньги» Фаиль Ибатуллин развенчивает наиболее популярные заблуждения.

Деньги нужны быстро? Идите в ломбард!

- Чем «Ломбард-Добрые Деньги» может помочь людям?

- «Ломбард-Добрые Деньги» надежный помощник, когда срочно потребовались деньги на решение важных вопросов: нужно заплатить за учебу, купить лекарство, внести оплату кредита или иные нужды – мы предложим быстрое и надежное решение. Выдаем средства под залог ювелирных изделий, ставка - от 0,1%, под залог авто (автомобиль остается у владельца). Оценка стоимости вещей производится по соглашению сторон. Подробнее ознакомиться со ставками, программами и тарифами можно на нашем сайте www.dobrye-dengi.ru/lombard/.

- А на каких условиях?

- Максимальный срок займа под залог - 60 дней. Возраст заемщика от 21 года. Сумма займа зависит от оценочной стоимости залога, а у ювелирных изделий из золота, серебра, платины - также в зависимости от типа, пробы и категории. Это могут быть как новые изделия, б/у, так и сломанные, деформированные или же изделия, не имеющие пробы. Сумма залога от 1 рубля до 500 тысяч рублей.

Быстро, удобно, просто

- В чем отличия «Ломбард-Добрые Деньги» от многих других финансовых организаций?

- В первую очередь, это оперативность. В случае если качество имущества соответствует нашим требованиям и клиента устраивают условия, мы тут же готовы заключить договор займа и незамедлительно выдать денежные средства. Из документов нужен только паспорт и СНИЛС. Мы не интересуемся, на какие цели нужны средства, какой ежемесячный доход, не требуем справок с работы, наличия поручителей и других дополнительных гарантий платежеспособности. Не имеет значения кредитная история. Можно продлить срок займа без штрафов или же досрочно его погасить. Нет скрытых комиссий, вы точно знаете сумму погашения. Но главное, мы всегда идем навстречу клиентам и всегда с ними на связи, для этого у нас есть горячая линия 8-800-500-05-06.

- Вы работаете только в Уфе?

- В общей сложности компания «Ломбард-Добрые Деньги» имеет 40 филиалов в Башкортостане. Таким образом, услуги доступны повсеместно. Оплатить займ можно наличными в любом нашем отделении, либо переводом на наш расчетный счет.

Проценты под контролем

- Многие думают, что деятельность ломбардов никем не контролируется, так ли это?

- Ломбард является полноценным финансовым учреждением, функционирующим на основе законодательства, контролируется Центральным банком РФ, который формирует государственный реестр ломбардов. Деятельность нашей компании полностью регламентирована федеральным законом «О ломбардах».

- Существует стереотип, что обращаясь в ломбард, человек попадает в еще более страшную долговую кабалу из-за неимоверно высоких процентов.

- Максимальная ставка для ломбардов устанавливается Центробанком РФ, самовольно повышать ее мы не вправе. При этом зачастую ставки ломбарда сопоставимы с банковскими по отдельным видам потребительских кредитов. Наши процентные ставки одни из самых низких в городе. Кроме того, у нас есть специальные программы, например, тариф «Стартовый» для новых клиентов со ставкой 0,1% в день, которым клиент может воспользоваться трижды. Тариф «Выгодный» со ставкой от 0,19 до 0,4%, по которому чем больше сумма залога, тем процент ниже. Есть специальный тариф «Пенсионер» со ставкой 0,285 %. Рассмотрим ситуацию, обратился к нам, к примеру, пенсионер, заложил золотое кольцо 585 пробы весит 3 гр. Мы оценили его в 4650 рублей. Все очень просто граммы умножаем на оценку. Ставка для него, как для пенсионера, всего 0,285 %. Получается, за день платеж составит 13 рублей 25 коп. За 7 дней – 92рублей 75 копеек. А за 60 дней – 795 рублей! При том вы в любой день можете забрать свое изделие, оплатить только фактические дни пользования займом. То есть, как только у него появятся средства, он придет и спокойно заберет свое изделие, переплатив при этом столь незначительную сумму. И чем чаще клиент к нам обращается и добросовестно выполняет обязательства, тем более выгодные условия мы готовы ему предоставить. В случае невозврата займа клиент рискует только заложенным имуществом. Потому ломбарды не пользуются услугами коллекторов, не судятся с клиентами, не передают их данные в бюро кредитных историй. Конечно, есть недобросовестные «теневые» финансовые организации, которые «завышают» процентные ставки. Центробанк активно с ними борется. Именно поэтому так важно обращаться в надежные ломбарды. Мы заботимся о своей репутации, поэтому все финансовые операции на 100% прозрачны.

«В наших интересах вернуть клиенту его имущество!»

- Бытует мнение, что ломбарды принимают вещи по заниженной стоимости. Так ли это?

- Мы отсчитываем залог максимально приближенный к рыночной стоимости имущества. Важно помнить, что клиент его не продает, а лишь временно оставляет в качестве залога, чтобы затем вернуть. Обращаясь в «Ломбард-Добрые Деньги», вы можете рассчитывать на квалифицированную достойную оценку вашего имущества. Более того, даже если вещь клиента оценена дороже, а сумма ему нужна меньшая, мы также идем навстречу. Проценты будут начисляться на ту сумму, которую он взял.

- Правда ли, что есть риск потерять свое имущество, если опоздать с выкупом?

- Имущество, которое вы сдаете под залог в «Ломбард-Добрые Деньги» обязательно страхуется. Мы дорожим своими клиентами и не торопимся реализовать заложенное имущество, так как часто оно бывает дорого для человека не только с точки зрения цены. Всегда предупреждаем об окончании льготного периода. Если владелец по какой-то причине не смог выкупить свой залог, то мы ищем пути решения и идем навстречу. Что касается остальных непредвиденных обстоятельств, то во всех отделениях организована надежная круглосуточная охрана и система видеонаблюдения. Вы можете не беспокоиться за ваши вещи, они под надежной охраной.

- Многие считают ломбард местом скупки краденых вещей…

- В прошлом наблюдалась такая тенденция, но сейчас ситуация в корне поменялась. Ломбарды предпочитают избегать сотрудничества с краденым товаром, ведь может пострадать не только его репутация, но и финансовая сторона предприятия. Полиция эффективно работает по поиску украденных вещей, и если пропажа обнаружится в ломбарде, то вещь будет просто изъята из оборота и возвращена владельцу. Идти на такие риски нам, конечно, не выгодно. При залоге вещи, мы запрашиваем у клиента паспорт и если вещь действительно краденая, подставлять себя под такой риск, скорее всего, он не решится. Так что современным ломбардам не выгодно сотрудничать с краденым товаром.

Отделения ООО «Ломбард-Добрые Деньги» в Уфе:

- Мы работаем практически на всей территории РБ. На сегодняшний день у нас 40 отделений , где работают квалифицированные сотрудники.

Все адреса и условия можно посмотреть на нашем сайте www.dobrye-dengi.ru

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ООО "ЛоМБАРД ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ"

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