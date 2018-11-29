Родители защищают уфимского преподавателя, осужденного за домогательства к первоклашкам

Олег Алмакаев всю свою жизнь занимался моделированием корабликов. Десятки лет он учил этому непростому делу детей, в ответ получая искреннюю любовь и уважение. Но в прошлом году счастливая история оборвалась самым неожиданным образом - 60-летнего преподавателя обвинили в пристрастии к маленьким девочкам и осудили на 14 лет колонии строгого режима.

Суд состоялся 22 августа. Услышав приговор, пожилой педагог буквально обомлел. До последнего он верил, что все это - большая ошибка и следствие во всем разберется. Но обвинение представило неопровержимые доказательства, что педагог года и отличник образования Башкирии домогался до трех первоклассниц.

Самое интересное, что с приговором согласились далеко не все. Нашлись родители учеников, которые уверены: преподавателя оговорили. Ну не мог человек, всю свою жизнь посвятивший детям, воспользоваться наивностью и беззащитностью девочек. «КП-Уфа» поговорила с участниками протестной группы и выяснила, почему, по их мнению, дело сфабриковано.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПЕДАГОГ И ПАТРИОТ РОДИНЫ

Регалии Олега Алмакаева можно перечислять часами: кандидат в мастера спорта, отличник образования Башкирии, финалист Всероссийского конкурса в Санкт-Петербурге для педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Недавно он был награжден памятной медалью «Патриот России». Ученики Алмакаева неоднократно занимали призовые места на всероссийских и международных конкурсах по стендовому судомоделированию.

Алмакаев был заслуженным педагогом и отличником образования, но после скандала был отстранен от педагогической деятельности

Во многих СМИ пишут, что Алмакаев был нелюдим и сторонился женщин, но знакомые учителя говорят, что это не так. Когда-то мужчина был даже женат, у него родился ребенок, но брак не сложился, и бывшая жена попросила Алмакаева написать отказ от малыша. После этого мужчина вернулся в свою квартиру, где жил с престарелой матерью. Пенсионерка болела, и учитель ухаживал за ней: кормил, ходил за лекарствами. С родным братом Алмакаев виделся редко, тот злоупотреблял алкоголем, а сам Олег к спиртному был равнодушен.

- У Олега Вальтеровича есть и возлюбленная, но она проживает в Санкт-Петербурге, - рассказывает Зиля, одна из родителей, уверенных в невиновности педагога. – Все у него в порядке с женским вниманием было. Никаких отклонений на сексуальной почве за ним никто не замечал.

«ОН КОРМИЛ ДЕТЕЙ ШОКОЛАДОМ, ЧТОБЫ ПОРАДОВАТЬ ИХ, А НЕ СОВРАТИТЬ»

Сначала Алмакаев преподавал в центре детского творчества, а потом стал вести кружок «Судостроительство» в одной из уфимских школ. В тот декабрьский день 2017 года учитель провел очередной урок, а потом попросил кого-то из учеников остаться и помочь с уборкой парт после занятий.

- Помочь учителю вызвались три первоклассницы, - рассказывает Зиля. – Они сами отпросились у своей учительницы и прибежали в класс. За помощь учитель угостил девочек шоколадками, которые купил на собственную премию, чтобы потом подарить ученикам на новый год (после этот шоколад будет фигурировать в деле как вещественное доказательство – ред.). Ну, те довольные и побежали домой.

Вот только родители девочек и следствие уверены – шоколад Олег Алмакаев купил именно для того, чтобы «благодарить» учениц после совершенных развратных действий.

На детских утрениках учитель всегда наряжался Дедом Морозом

Алмакаева арестовали 11 декабря. Одна из мам девочек написала жалобу на учителя на сайте, посвященном борьбе с педофилами, а потом обратилась и в полицию. Через несколько дней с аналогичными заявлениями обратились еще две родительницы, которые рассказали, что пожилой учитель «трогал и рассматривал» их семилетних дочерей.

- Следствие велось строго с обвинительным уклоном, - возмущаются представители инициативной группы защиты. – К делу приложили видео, на котором девочки рассказывали, что с ними делал учитель. Сразу понятно, что девчонки обманывают. Они путались в показаниях, забывали детали – и тогда мамы им подсказывали нужные слова. Например, девочки говорили, что смотрели на часы на стене, а этих часов никогда в помине там не было. Говорили, что учитель закрыл дверь на замок, а там дверь уже сто лет как не закрывается. Мама одной из школьниц на суде не раз заявляла, что Олег Вальтерович пьет прямо во время занятий, но когда проводился обыск в кабинете, никакого алкоголя не было обнаружено.

НА ЗАЩИТУ ВСТАЛИ РОДИТЕЛИ УЧЕНИКОВ

Первый приговор Алмакаеву вынесли 22 августа 2018 года. Тогда Кировский районный суд приговорил учителя к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кстати, судебная психиатрическая экспертиза показала, что склонностей к педофилии или других расстройств у педагога не обнаружено.

- Когда мы узнали, что Олегу Вальтеровичу дали 14 лет, то схватились за голову, - рассказывает Зиля. - Мы, родители, которые ранее не были знакомы друг с другом, на собственные деньги наняли другого адвоката, потому что уверены – Альмакаев невиновен!

Родители рассказывают, что они собрали огромную кучу положительных характеристик от коллег, соседей и учеников Олега Вальтеровича. Защитники недоумевают, почему изначально следствие не приобщило к делу никаких показаний от тех, кто выступал за невиновность учителя. Они убеждены: кроме показаний девочек и их матерей других доказательств вины учителя у следователей не было.

Ученики Алмакаева занимали призовые места на республиканских и общероссийских конкурсах по судомоделированию

- Мы потом узнали от адвоката Олега Вальтеровича, что в своем кабинете он установил камеру. У него стали деньги пропадать из кармана, хотел узнать, кто балуется. Но полностью записи с камер почему-то тоже не приобщили к делу – только тот фрагмент, где девочки запечатлены в кадре, и где он берет с полки какую-то бутылку, - рассказывает Зиля.

Также родители уверяют, что на преподавателей в школе тоже оказывалось определенное давление, им говорили «не смейте покрывать преступника», поэтому учителя боялись сказать лишнего, чтобы не навредить ни себе, ни Алмакаеву.

На вопрос, зачем родителям девочек нужно было оговаривать заслуженного педагога, Зиля ответила, что сама не понимает. Но есть версия, что мамы хотели получить моральную компенсацию, вот только суд никакого штрафа Алмакаеву не назначил. Хотя вполне возможно, что женщины увидели у своих дочек шоколад, узнали, что их угощал учитель – и заподозрили самое страшное.

С помощью нового адвоката в Верховный суд республики была подана апелляция. 27 ноября суд пересмотрел дело и вынес новый приговор: с учетом смягчающих обстоятельств и применением статьи 64 УК РФ Олега Вальтеровича приговорили к 6 годам лишения свободы, куда будет включен срок нахождения Алмакаева в следственном изоляторе.

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, что Олега Алмакаева судили по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет». Резонансным инцидентом заинтересовались даже в уфимской мэрии, где сразу же заявили о том, учитель отстранен от педагогической деятельности.

- Вся система образования города заинтересована в объективном расследовании дела, а при подтверждении фактов насильственных действий - в наказании по всей строгости закона, - рассказали тогда в уфимской городской администрации.