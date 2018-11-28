«Никак не смогли взломать оборону соперника»: «Салават Юлаев» всухую проиграл «Автомобилисту»

Уфимский «Салават Юлаев» накануне принимал одного из лидеров КХЛ, екатеринбургский «Автомобилист». Подопечные Николая Цулыгина при родных трибунах явно мечтали поквитаться с соперником за обидное поражение в Екатеринбурге. Тогда команда Андрея Мартемьянова победила с футбольным счетом – 1:0.

Перед матчем тренерский штаб «Салавата» решил не испытывать судьбу и не стал вносить изменений в состав. На лед «Уфа-Арены» вышли все те же хоккеисты, что громили накануне минское «Динамо», поздравляя тем самым болельщиков с 57-летием клуба.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОВАРЖА

В составе соперника, по сравнению с предыдущим матчем, произошло существенное изменение – в ворота «Автомобилиста» вернулся Якуб Коварж. Именно голкипера екатеринбургского клуба называют главным автором «прорыва» команды. Не так давно все, кто следит за отечественным хоккеем, получили подтверждение этим доводам. С 4 ноября Коварж находился в списке травмированных и за это время дружина Андрея Мартемьянова проиграла пять матчей, пропуская довольно много.

Как бы то ни было, к очной встрече команды подошли в совершенно разных статусах. «Автомобилист», несмотря на четыре поражения подряд, оставался в числе лидеров КХЛ. На 27 ноября команда из Екатеринбурга занимала второе место в сводной таблице лиги и первое в Восточной конференции.

В свою очередь, «Салават» накануне матча занимал лишь седьмую строчку на «Востоке». Дружина Николая Цулыгина, как принято говорить среди специалистов, лидер по потерянным очкам. К тому же, юлаевцы явно находятся не на своем месте, по игре уж точно. Исправлять положение можно лишь добывая победы, а где как не на домашнем льду это делать?

ПЕРИОД ИМЕНИ МЕТСОЛЫ

Первый период матча с «Автомобилистом», где болельщики голов так и не увидели, оставил скомканное впечатление. Складывалось ощущение, что на игру с командой из Екатеринбурга вышел какой-то другой «Салават». Весь игровой отрезок, казалось, еще чуть-чуть и игроки соберутся и пойдут вперед. Но соперник, фактически, сразу захватил инициативу. Это подтверждает и сухая статистика: за первую двадцатиминутку юлаевцы нанесли лишь шесть бросков в створ ворот Якуба Коваржа, против 19(!) у «Автомобилиста». Здесь стоило бы отдельно поблагодарить Юху Метсола – он блестяще справился со своей задачей.

Юха Метсола почти весь матч спасал команду, но одна его ошибка похоронила надежды на победу. Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

СПОРИТЬ БЕСПОЛЕЗНО

Основные события в игре развивались именно во втором периоде. Сначала арбитры наказали «Салават» за нарушение численного состава, штраф отбывать отправился Владимир Ткачев. Большинством сполна воспользовались соперники – Александр Кучерявенко пробил-таки Метсолу - 1:0.

Затем положение команды осложнилось потерей Владимира Жаркова. Поначалу форвард во время игрового эпизода поставил подножку нападающему гостей Анатолию Голышеву. Посчитав, видимо, что ничего подобного не было, Владимир бросился спорить с судьями, за что и получил 10-минутный дисциплинарный штраф. Как и всегда, спорить с судьями – бесполезно.

Второй период оставил впечатление, что юлаевцы, несмотря на гол в свои ворота, наконец, вернулись в игру. Об этом говорит и статистика – 13 бросков в створ против 12 у «Автомобилиста». Статистика штука упрямая, но счет на табло, порой, доказывает ее несостоятельность.

Игроки «Салавата» нанесли 32 броска в створ ворот Якуба Коваржа. Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

ОШИБКА ВРАТАРЯ

В третьем периоде игра шла до первой ошибки и повезло на этот раз «Автомобилисту». На 45-й минуте случился «гол имени Сведберга» - Юха Метсола вышел за ворота и переправил шайбу аккурат на клюшку Найджелу Доусу. Тот долго думать не стал и отдал пас Анатолию Голышеву, который поставил точку в матче – 2:0.

За две минуты до финальной сирены «Салават» едва не возродил интригу в матче – шайба залетела в ворота «Автомобилиста», но судьи ее не засчитали. Главный арбитр матча решил, что игрок хозяев в момент броска находился в площади ворот соперника, что по правилам запрещено. В результате, после видео просмотра момента, судьи решили гол не засчитывать.

Судьи не засчитали шайбу в ворота «Автомобилиста». Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

На послематчевой пресс-конференции Николай Цулыгин посетовал на то, что соперники переиграли его подопечных как в атаке, так и в обороне.

- «Автомобилист» с победой. Старались, пытались, но ничего не смогли сделать, никак не смогли взломать оборону соперника и пробить Коваржа. Примерно такая же игра как и была в Екатеринбурге. Переиграли нас их оборона и вратарь, - заявил Цулыгин.