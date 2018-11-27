Вопросы и ответы про медицину в Уфе

Как быстро должна приезжать к больному скорая помощь? А если карет не хватает? Проводится ли в Башкирии профилактика гриппа и ОРВИ? «КП-Уфа» пообщалась с заместителем министерства здравоохранения Башкирии Динарой Еникеевой, которая ответила на самые популярные вопросы, волнующие уфимцев.

Что представляет собой новая единая система данных пациентов, какие задачи она решает? И главное, у кого есть доступ к личным данным пациента?

- Республиканская медицинская информационно-аналитическая система была создана для того, чтобы все госуслуги в сфере здравоохранения граждане могли получать через единый портал. Единая система данных пациента помогает автоматизировать сбор, хранение и анализ данных обо всех случаях оказания медицинской помощи пациентам, а также перевести их медкарты в электронный вид. В системе можно вести отдельные регистры по заболеваниям и диспансеризации, а также следить за реестром льготных категорий граждан, имеющих право на лекарственное обеспечение за счет республиканского бюджета. Через единую систему можно отследить движение медикаментов, медицинских изделий и лечебного питания по региональным программам.

Что касается доступа к личным данным пациента, то, согласно федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», он находится у ограниченного круга лиц, обязанных хранить врачебную тайну.

Сколько станций скорой помощи в Уфе? И привлекается ли к работе частная скорая, если государственных не хватает?

- Всего в Уфе одна станция скорой медицинской помощи. Чтобы максимально быстро приезжать на вызовы в разные точки города и Уфимского района, у станции есть 12 баз. Три крупные подстанции находятся в Октябрьском, Кировском и Калининском районах. Шесть филиалов расположены в Ленинском, Орджоникидзевском и Демском районах, а также в Затоне, Шакше и Сипайлово. Еще три пункта скорой медицинской помощи есть в Дмитриевке, Булгаково и Авдоне. Когда на станцию поступает вызов, то на него отправляется бригада из ближайшей базы. Что касается сотрудничества с частными скорыми, то обращения пациентов мы им не передаем. Сколько всего в Уфе зарегистрировано таких частных организаций – нам неизвестно.

А сколько вообще времени скорая должна ехать к пациенту? Многие жалуются, что часами не могут дождаться приезда медиков.

- Согласно нормативным документам в первую очередь скорая едет на экстренные вызовы, где есть непосредственная угроза жизни пациента. Вызовы категории «неотложные», где жизни пациента ничего не угрожает, обслуживаются в порядке очереди, после «экстренных». Среднее время передачи вызова бригаде на исполнение после регистрации – 1 минута 49 секунд для «экстренных» вызовов, и 31 минута – для «неотложных».

Какие меры принимаются для обеспечения снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ в Уфе?

В предэпидемический период организуется пересмотр и корректировка и утверждение региональных планов по профилактике гриппа и ОРВИ, пересчитывается и обеспечивается наличие запаса профилактических и лечебных препаратов, оборудования, имущества, защитных масок и дезинфицирующих средств. Осуществляется закупка гриппозных вакцин для иммунизации населения и вакцинирование населения.

В этом году в Башкирии в рамках национального календаря профилактических прививок запланировано привить от сезонного гриппа 350 тысяч детей: 74 120 воспитанников детских садов и 275 880 школьников. На сегодняшний момент в Уфе уже вакцинировано 55 313 детей. Также позаботятся и о беременных женщинах, чтобы предупредить возможные тяжелые последствия от заболевания гриппом и ОРЗ.