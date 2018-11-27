В деле осужденного за педофилию уфимского продюсера появились новые подробности

Минувшей осенью на всю Россию прогремело уголовное дело известного уфимского музыкального промоутера Евгения Мартыненко. Он больше 20 лет занимался организацией концертов знаменитостей, работал с Юрием Шевчуком, Софией Ротару и Константином Кинчевым.

Два года назад жизнь Евгения перевернулась с ног на голову. Сосед обвинил его в сексуальных домогательствах к своей пятилетней дочери.

ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ

Майским вечером Дмитрий Сомов позвал его в гости – Евгений гулял с собакой, а он окликнул его с балкона и попросил зайти, попросив прикупить алкоголь. Через несколько дней сосед написал заявление в полицию, заявив, что застал Мартыненко в комнате с дочкой. Показания против продюсера дали жена соседа Вера и сама малышка.

Резонансная история получила широкую огласку благодаря сюжету программы «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» на канале НТВ - «Докажи, что не педофил».

Но доказать свою виновность Мартыненко не удалось – Советский районный суд признал виновным и приговорил к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за педофилию. Несмотря на то, что расследование уголовного дела завершено, и продюсер уже отбывает срок, история обрастает новыми подробностями.

«ОКЛЕВЕТАТЬ ЗАСТАВИЛ МУЖ»

Недавно к следователю пришла Вера Сомова, мать потерпевшей девочки. Женщина написала явку с повинной, в которой заявила, что Евгений невиновен, и вся эта история сфабрикована. Позже она призналась, что придумать такую легенду ее заставил муж, чтобы получить с Мартыненко денег.

Как ранее сообщала «Комсомолка», муж Сомовой, Дмитрий, еще в тот день, когда Мартыненко был у них в гостях, поругался с ним. Мужчина якобы требовал переписать на его имя дорогую иномарку, а иначе – напишет заявление в полицию, что сосед домогался до их дочери.

- Муж так и сказал: «Ты должна это сделать, мы одна семья, мы должны идти в одном русле». Боюсь, очень, но Женю тоже спасать надо, - сообщила она следователю, передает телеканал «Вся Уфа».

СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ

Новую информацию уже прокомментировал следственный комитет. Сыщики по-прежнему уверены, что вина продюсера доказана и спорить с этим бесполезно.

- Вина Мартыненко в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного положения потерпевшей полностью подтверждается собранными в ходе предварительного следствия доказательствами, которые исследованы судом и приведены в приговоре, - ответили на официальный запрос «Комсомолке» в СКР.

Доводы осужденного и его защитника о необоснованности уголовного преследования и осуждения Мартыненко в результате его оговора родителями ребенка и самой девочки, по мнению следствия и суда, являются несостоятельными.

В ведомстве отметили, что выдвинутая стороной защиты версия об оговоре продюсера является попыткой сформировать ложное мнение о его невиновности у общественности и таким образом повлиять на правоохранительные органы.

Родственники, близкие друзья и коллеги в это не верят. Показания Веры Сомовой дали родным Мартыненко надежду, ведь она главная свидетельница обвинения, которую, между прочим, можно привлечь к уголовной ответственности в связи с последними показаниями. Мать продюсера уверена – это подстава от Дмитрия Сомова с целью нажиться на его состоянии.

Пока на все жалобы жены, Юлии Мартыненко, на бездействие следователей, приходят отказы.

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