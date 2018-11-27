2018-11-27T14:42:40+03:00
Происшествия

В деле осужденного за педофилию уфимского продюсера появились новые подробности

Мать пострадавшей девочки написала явку с повинной — Мартыненко невиновен
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Все близкие Мартыненко уверены в его невиновностиВсе близкие Мартыненко уверены в его невиновности
Изменить размер текста:

Минувшей осенью на всю Россию прогремело уголовное дело известного уфимского музыкального промоутера Евгения Мартыненко. Он больше 20 лет занимался организацией концертов знаменитостей, работал с Юрием Шевчуком, Софией Ротару и Константином Кинчевым.

Два года назад жизнь Евгения перевернулась с ног на голову. Сосед обвинил его в сексуальных домогательствах к своей пятилетней дочери.

ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ

Майским вечером Дмитрий Сомов позвал его в гости – Евгений гулял с собакой, а он окликнул его с балкона и попросил зайти, попросив прикупить алкоголь. Через несколько дней сосед написал заявление в полицию, заявив, что застал Мартыненко в комнате с дочкой. Показания против продюсера дали жена соседа Вера и сама малышка.

Резонансная история получила широкую огласку благодаря сюжету программы «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» на канале НТВ - «Докажи, что не педофил».

Но доказать свою виновность Мартыненко не удалось – Советский районный суд признал виновным и приговорил к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за педофилию. Несмотря на то, что расследование уголовного дела завершено, и продюсер уже отбывает срок, история обрастает новыми подробностями.

«ОКЛЕВЕТАТЬ ЗАСТАВИЛ МУЖ»

Недавно к следователю пришла Вера Сомова, мать потерпевшей девочки. Женщина написала явку с повинной, в которой заявила, что Евгений невиновен, и вся эта история сфабрикована. Позже она призналась, что придумать такую легенду ее заставил муж, чтобы получить с Мартыненко денег.

Как ранее сообщала «Комсомолка», муж Сомовой, Дмитрий, еще в тот день, когда Мартыненко был у них в гостях, поругался с ним. Мужчина якобы требовал переписать на его имя дорогую иномарку, а иначе – напишет заявление в полицию, что сосед домогался до их дочери.

- Муж так и сказал: «Ты должна это сделать, мы одна семья, мы должны идти в одном русле». Боюсь, очень, но Женю тоже спасать надо, - сообщила она следователю, передает телеканал «Вся Уфа».

СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ

Новую информацию уже прокомментировал следственный комитет. Сыщики по-прежнему уверены, что вина продюсера доказана и спорить с этим бесполезно.

- Вина Мартыненко в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного положения потерпевшей полностью подтверждается собранными в ходе предварительного следствия доказательствами, которые исследованы судом и приведены в приговоре, - ответили на официальный запрос «Комсомолке» в СКР.

Доводы осужденного и его защитника о необоснованности уголовного преследования и осуждения Мартыненко в результате его оговора родителями ребенка и самой девочки, по мнению следствия и суда, являются несостоятельными.

В ведомстве отметили, что выдвинутая стороной защиты версия об оговоре продюсера является попыткой сформировать ложное мнение о его невиновности у общественности и таким образом повлиять на правоохранительные органы.

Родственники, близкие друзья и коллеги в это не верят. Показания Веры Сомовой дали родным Мартыненко надежду, ведь она главная свидетельница обвинения, которую, между прочим, можно привлечь к уголовной ответственности в связи с последними показаниями. Мать продюсера уверена – это подстава от Дмитрия Сомова с целью нажиться на его состоянии.

Пока на все жалобы жены, Юлии Мартыненко, на бездействие следователей, приходят отказы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На сторону Евгения Мартыненко неожиданно встала мама девочки [читать]

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Житель Башкирии в приступе ревности ударил приятеля отверткой в живот
Элвин Грей рассказал, кем хотел стать в детстве
В Уфе школьный автобус столкнулся с «семеркой»
В Уфе ищут угнанную Daewoo Nexia
Следком начал проверку по факту пожара на заводе в Башкирии
Парад Арт-Ёлок в Уфе
В Уфе из-за прорыва трубы сотни людей остались без воды
Два нетрезвых уфимца напугали людей муляжом гранаты
«Хочется верить, что жив»: в Башкирии разыскивают 55-летнего Леонида Самойлова
Сегодня «Салават Юлаев» принимает на домашнем льду «Автомобилист»
Аэропорт «Уфа» обслужил 3-х миллионного пассажира
В Башкирии под колесами иномарки погибла 44-летняя женщина
На заводе в Башкирии произошел пожар
Время мастеров
На трассе в Башкирии столкнулись «десятка» и «Форд»: есть погибший
В Уфе отчим набросился с ножом на пасынка-подростка
Уфимский артист получил травму в Екатеринбурге
Новым пресс-секретарем мэрии Уфы стал Марсель Байдавлетов
Все уфимские автобусы подключат к ГЛОНАСС до 15 декабря
В Уфе предлагают создать карту закарстованности
В мэрии рассказали, когда в Уфе появятся новые автобусы «Башавтотранса»
Уфу сковали восьмибалльные пробки
Молодая уфимка получит 120 тысяч рублей от «Башавтотранса»
В Уфе полицейские задержали двух «шоколадных» воров
Уфимские полицейские нашли того, кто ворует канализационные люки
Радий Хабиров провел «Транспортный час»
В Уфе выступили «Бурановские бабушки»