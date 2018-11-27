2018-11-27T15:45:27+03:00
Происшествия

В Башкирии загорелся цех завода, пострадали четыре человека

Очевидцы засняли момент пожара на видео
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии загорелся цех крупного завода в СтерлитамакеВ Башкирии загорелся цех крупного завода в Стерлитамаке
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В Стерлитамаке четверо рабочих пострадали в пожаре в цехе завода «Синтез-каучук».

Очевидцы рассказали, что пожар начался прямо в производственном помещении предприятия утром во вторник, 27 ноября.

В МЧС Башкирии прокомментировали, что информация о пожаре в цехе поступила на пульт диспетчера около 9:40 часов утра по уфимскому времени. На место немедленно выехали пожарные. Возгоранию присвоили повышенный ранг опасности.

В итоге у очага возгорания оказались 44 пожарных и 24 единицы техники. Помимо самих сотрудников МЧС на место прибыли медики.

По предварительной версии дознавателей аварийного ведомства, в цехе загорелся один из химических продуктов – изопентан, опасное легковоспламеняющееся вещество.

- Выгорание продукта проходило методом выжигания. Угрозы распространения огня нет. Пожар локализован в 10:30, - сообщили в МЧС Башкирии.

Позже выяснилось, что в результате пожара четверым рабочим потребовалась помощь медиков. К счастью, обошлось без погибших.

Сейчас сотрудники МЧС Башкирии выясняют остальные подробности происшествия.

В Башкирии загорелся цех завода в Стерлитамаке.

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