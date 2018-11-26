Радий Хабиров объявил войну смертности на дорогах

В правительстве Башкирии всерьез озаботились высокой смертностью на дорогах республики. Врио главы региона вынес этот вопрос на очередное оперативное совещание, где в свойственной ему манере отчитал ответственных за это чиновников. Ранее Радий Хабиров уже поднимал тему безопасности дорожного движения. Тогда он предложил установить дополнительные видеокамеры, фиксирующие нарушения, чтобы сократить количество смертельных аварий.

По традиции оперативное совещание башкирского правительства началось с доклада главы госкомтранса Башкирии Тимура Мухаметьянова. Чиновник рассказал о ситуации на дорогах и поделился печальной статистикой – за неделю в ДТП погибли 18 и пострадали 74 человека.

Мухаметьянов также отметил, что погодные условия в республике продолжают ухудшаться, что создает дополнительные проблемы автомобилистам. Так, в ряде районов Башкирии идет пурга, из-за которой снизилась видимость на дорогах, появились снежные заносы и гололедица.

Вопрос о безопасности дорожного движения подняли на оперативном совещании в правительстве Башкирии

- По состоянию на прошлые сутки на дорогах работали 716 единиц уборочной техники. В том числе 749 единиц на федеральных трассах, 297 на региональных автодорогах, 270 по городу Уфе, - отрапортовал чиновник.

В свою очередь, Радий Хабиров отметил, что в республике слишком много людей гибнет в автомобильных авариях, и ситуацию нужно срочно исправлять.

-Это задача не только ГИБДД, но и правительства, и глав районных администраций. Нам нужно сообща решать эти проблемы, - заявил руководитель региона.

СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ

И вновь слово взял руководитель госкомитета по транспорту Тимур Мухаметьянов. Он представил несколько вариантов решения проблемы высокой смертности на дорогах.

В первую очередь, в правительстве республики рассчитывают, что за шесть лет в два раза сократится количество «опасных участков» - мест, где ДТП происходят чаще всего. Сейчас их около 140, а к 2024 году должно остаться не более 70.

По словам Тимура Мухаметьянова, к этому же времени смертность на дорогах республики должна сократиться в 3,5 раза, а к 2030 году – исчезнуть совсем.

По данным ведомства, основные причины ДТП в республике – превышение скорости и выезд на встречную полосу движения. Около трети всех автомобильных аварий происходят из-за плохих дорог и их неудовлетворительного содержания. Где-то разметку «забыли» нанести, где-то и дорожный знак отсутствует.

Для борьбы с лихачами на дорогах в госкомтрансе предложили установить дополнительные видеокамеры, фиксирующие нарушения. Предполагается, что за семь лет на территории республики появится еще 663 камеры. В правительстве Башкирии готовы потратить на это 2,2 млрд рублей.

В ГИБДД по Башкирии предложили частично закупить дорожные на деньги от штрафовФото: Иван МАКЕЕВ

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО

В госкомтрансе Башкирии подготовили ряд предложений для ГИБДД и других федеральных структур, чтобы сократить количество смертельных ДТП.

Во-первых, предполагается существенно расширить функции Службы весового контроля.

Во-вторых, каждый район должен подготовить свои предложения по улучшению ситуации на местных дорогах.

В-третьих, владельцы дорог должны предоставить в госкомтранс Башкирии свои проекты по их обустройству.

Кроме того, чиновники предложили отметить на карте те места, где следует установить дорожные камеры. Власти республики пообещали нанести специальную разметку термопластиком на всех дорогах регионального значения. А это, ни много ни мало, 2,8 тысячи километров.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ДОРОЖНАЯ ПОЛИЦИЯ

Как рассказал в своем докладе главный инспектор ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов, каждый третий погибший на дорогах республики – пешеход. Он же привел неутешительную статистику по детской смертности на дорогах.

-Всего за 10 месяцев 2018 года на дорогах республики погибли 15 и были ранены 408 детей. Каждое второе ДТП с участием детей произошло в Уфе, - пояснил Динар Гильмутдинов.

В качестве основной причины автомобильных аварий в ГИБДД считают отсутствие «культуры вождения» и сокращение штата сотрудников дорожной полиции.

Врио главы региона потребовал разобраться с ситуацией на дорогах

ДОСЛОВНО

Свое мнение о наболевшем вопросе высказал и врио главы Башкирии Радий Хабиров:

- Почему я поднимаю этот вопрос? Я справедливо его поднимаю, учитывая, что у нас сейчас именно смертность на дорогах выросла. Я внимательно выслушал все доклады, услышал о мерах, которые вы предпринимаете. Но ситуация с гибелью людей нас продолжает волновать. Это важнейшая проблема, которую мы будем решать. Как я это вижу, и что мы должны для этого сделать? Наверное, ничего лучше, чем ужесточение наказания, история регулирования дорожного движение еще не придумала. К сожалению, люди не боятся штрафов.

Жизнь такова, и это большой опыт, написанный кровью, о том, что если дорожные полицейские начинают проводить профилактику именно на этих участках, там количество ДТП уменьшается. Я жду от вас предложений, - подытожил Хабиров.