Где отдохнуть в Башкирии на новогодних каникулах

Ноябрь – самое время строить планы на новогодние длинные каникулы, ведь жители Башкирии будут отдыхать целых 10 дней – с 30 декабря по 8 ноября.

Наша республика известна своей природой, благодаря которой мы можем отправиться в зимний поход или покататься на лыжах вместо поедания оливье и просмотра телевизора. «Комсомолка» расскажет, куда отправиться, чтобы с пользой провести каникулы.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ

«Павловский парк»

Где: Павловское водохранилище, Нуримановский район (с. Павловка). От Уфы до Павловского парка можно доехать всего за полтора часа (100 км).

Для катания на лыжах и сноуборде для гостей курорта есть четыре трассы – от маленьких до больших. Спортинвентарь можно взять в аренду.

Также здесь можно покататься на беговых лыжах, коньках, тюбинге, снегоходе по замерзшему водохранилище. Разместиться можно в домиках вместимостью от двух до десяти человек.

«Абзаково»

Пожалуй, это самый популярный и современный горнолыжный курорт. Расположен он в Белорецком районе в отрогах древних Уральских гор. Здесь вас встретит 13 трасс общей протяженностью 15 992 метров.

По поводу перекусов можно не беспокоиться – на территории ГЛЦ (гороно-лыжного центра) уйма кафешек, и вы не останетесь голодными.

Неподалеку от склонов расположен каток. Желающие могут покататься на снегоходах. Все спортивное оборудование можно взять напрокат, а разместиться - в уютных номерах.

«Арский камень»

ГЛЦ также расположен в пригороде Белорецка в 18 км от города, но не столь популярен. Здесь всего две трассы, а максимальный перепад высот – 30 метров. Сюда не ездят профессионалы и даже любители, в основном здесь бывают только местные. Курорт подходит для обучения основам горнолыжного спорта и семейного отдыха. После активного отдыха по территории ГЛЦ можно прогуляться.

Сезон в «Арском камне» обычно открывают в конце ноября и закрывают в апреле. Снаряжение также можно взять напрокат, а разместиться в уютных домиках или номерах гостиниц.

Горки на башкирских ГЛЦ найдутся для всех, в том числе и для детейФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«Металлург-Магнитогорск»

Курорт расположен в Абзелиловском районе республики, недалеко от озера Банное. Здесь есть трассы, подходящие для всех – новичков, любителей и профессионалов. Желающие могут покататься на коньках, всю «снарягу», в том числе лыжи и сноуборд, можно взять в аренду.

Помимо высоких трасс здесь много развлечений – катание на тюбингах, круглосуточные пикниковые зоны, хаски-город, в котором любой желающий может покататься на собачьей упряжке в качестве пассажира.

Что касается проживания, можно остаться в номерах, в санатории или снять отдельный домик.

«Мраткино»

Это еще один горнолыжный комплекс, расположенный в Белорецке. Это довольно высокая гора, которая создает оптимальные условия для занятия горнолыжным спортом. Здесь с удовольствием могут покататься как любители с большим опытом, так и начинающие спортсмены и дети.

На территории ГЛЦ есть домики, закусочная. Помимо катания на лыжах и борде, можно покататься на тюбингах и заняться верховой ездой.

«Аджигардак»

ГЛЦ расположен в окрестностях Аши, Челябинская область. Многие любители активного зимнего отдыха ездят туда на выходных без ночевки, ведь ехать всего 100 с лишним км.

Склоны вершины Аджигардак уже давно превратились в отличные трассы для отдыха. Трассу для себя найдет и новичок, и любитель катания средней и повышенной сложности. Также здесь есть тюбинги.

Для тех, кто хочет остаться на курорте с ночевкой, есть возможность снять домик в Аше. На территории курорта также есть коттеджи, хостелы и гостиницы. Желающие могут покататься также на беговых лыжах, тюбинге.

Во многих горнолыжных базах можно покататься и на тюбингахФото: Михаил ФРОЛОВ

«Миньяр»

Находится недалеко от «Аджигардака», в районе города Миньяр. Горнолыжный комплекс расположен на западном склоне горы, возвышающейся в долине реки Сим, при впадении в неё реки Миньяр.

Здесь всего семь трасс длиной от 450 до 1100 метров, с перепадами высот от 60 до 350 метров общей протяженностью около 6 км. Также здесь имеется трасса для фрирайдеров – любителей прокатиться на лыжах или сноуборде по целине. Разместиться можно в гостиницах, что находятся рядом с ГЛЦ.

ЗИМНИЕ ПОХОДЫ

Те, кто не катается на лыжах и борде, тоже не будет скучать, ведь в Башкирии множество красивых мест, куда можно отправиться в зимний поход.

Инзерские зубчатки

Это горный хребет на территории Белорецкого района. Хребет длинною в 10 км и шириной в 3 км. Максимальная высота - 1161 метр над уровнем моря. Главная и самая популярная часть хребта — зубцы и скальный цирк.

Если вы на машине, то вам нужно доехать до посёлка Тирлянский. Если автомобиля нет, то лучше доехать до Белорецка, затем от автовокзала в 12 часов сесть на автобус до Тирлянского (расписание автобусов уточняйте на автовокзалах). Также можно доехать до первой школы в Белорецке – от неё автобусы до Тирлянского ходят каждый час, там же стоят таксисты.

Многие размещаются прямо в палатках, а кто-то снимает дом в деревне.

Айгир

Это небольшой посёлок в горах Южного Урала, в 20 км от деревни Инзер на реке Малый Инзер (ближе к порогу Айгир). Отсюда открывается вид на вершину Малый Ямантау, а главная «изюминка» — знаменитая скалистая вершина хребта Караташ, что в переводе означает «Черный камень».

Если ехать на машине, то вам нужно добраться до поселка Инзер (это 175 км от Уфы), сесть на электричку в 9:05 (расписание уточняйте) и доехать до станции Айгир. Оттуда пройти два километра пешком вдоль путей и возле памятника погибшему туристу начать подъем. Самые горячие и стойкие туристы ночуют на горе в палатках, а кто-то размещается в горном приюте Айгир. Здесь же можно поужинать и сходить в баню.

Многие предпочитают отправиться в зимний поход на каникулахФото: Олег УКЛАДОВ

Иремель

Гора Большой Иремель – вторая по величине вершина Южного Урала. Ехать до горы примерно 250 км. Лучше всего приехать в деревню Тюлюк, где можно снять домик, разместиться, заказать к вечеру баню и начать свой путь на гору.

Сначала подходим к Контрольно-Информационному Посту (КИП) «Тюлюк» природного парка «Иремель». На посту всегда есть сотрудник, который вас зарегистрирует и ознакомит с правилами посещения. Здесь же - карта официальных маршрутов и список официальных стоянок. Если сотрудника нет, то его обязательно следует дождаться, ради вашей же безопасности. Зимой подниматься на Иремель опасно.

Посещение природного парка платное – 60 рублей. На горе установлены таблички, идите строго по ним, чтобы не заблудиться. Зимой подъем составит порядка 12 часов, так что возьмите с собой горячие напитки, перекус, сменные варежки или перчатки.

Зюраткуль

Зюраткуль идеально подходит для пеших походов по нетронутым уголкам природы. Это отличный старт для новичков.

Въезд в природный парк платный – 100 рублей. На месте можно заселиться в домиках или гостинице, а потом отправиться в поход. Подъем на хребет Зюраткуль займет несколько часов – оттуда откроется очень красивый вид на озеро. Здесь множество развлечений зимой – катание на тюбингах, в собачьей упряжке, посещение мараловой фермы.

На автомобиле нужно ехать по трассе М-5 в сторону Челябинска и через 220 км повернуть направо рядом со знаком «Зюраткуль». Оттуда еще 30 км по грунтовой дороге до самого парка.