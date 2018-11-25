«Салават Юлаев» отметил День рождения разгромной победой над минским «Динамо»

Сегодня уфимский «Салават Юлаев» праздновал 57-й День рождения – в этот день в далеком 1961 году «юлаевцы» провели свой первый матч на первенстве СССР по хоккею с шайбой. Подопечные Николая Цулыгина на этот раз не разочаровали болельщиков, пришедших в воскресный день поддержать любимую команду на «Уфа-Арену».

В первом мачте домашней серии в гости к «Салавату» приехали хоккеисты минского «Динамо». Команда Андрея Сидоренко переживает не лучшие времена – белорусская дружина терпит поражение за поражением и покоится на дне турнирной таблицы. Предыдущий матч в регулярном чемпионате КХЛ минчане провели в гостях против владивостокского «Адмирала» и потерпели разгромное поражение со счетом 5:1.

Положение «Салавата Юлаева» также нельзя назвать безоблачным. Неожиданное поражение от аутсайдера нынешнего сезона, новосибирской «Сибири», отбросило команду на седьмое место в турнирной таблице. Место, как минимум по игре, совершенно не заслуженное уфимскими хоккеистами.

В матче с минским «Динамо» Антон Бурдасов забил 100-ю шайбу за «Салават Юлаев»Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодняшний матч был интересен еще и тем, что за «Салават» вновь сыграл Никита Филатов. Нападающий повторно «дебютировал» за «юлаевцев» после возвращения, на этот раз ему доверили место во втором звене с Хартикайненом и Хохряковым. Забегая вперед, стоит отметить, что результативными действиями Никита так и не отметился.

В первом периоде «юлаевцы» сразу же показали «кто в доме хозяин», хотя первый игровой отрезок можно было назвать относительно равным. Уфимские хоккеисты нанесли по воротам Михаила Карнаухова 13 бросков в створ и дважды пробили голкипера «Динамо». На голы Антона Бурдасова и Йоонаса Кемппайнена в большинстве, гости смогли ответить лишь шайбой Андрея Степанова. После этого забивали лишь хозяева.

Во втором периоде «Салават» всеми силами пошел вперед. Менее чем за семь минут подопечные Николая Цулыгина забросили три шайбы и установили разгромный счет. Сначала Тему Хартикайнен с помощью Алексея Семенова и Линуса Умарка увеличил отрыв от гостей – 3:1. Через три минуты Захар Арзамасцев с передачи того же Умарка и Дмитрия Кугрышева вновь распечатал ворота «Динамо». В концовке второго игрового отрезка Кугрышев забил сам, а Линус Умарк набрал третье очко в матче.

Голкипер «Динамо» Михаил Карнаухов не смог спасти свою команду от разгромного пораженияФото: Рустем АХУНОВ

В дебюте третьего периода тренерский штаб «Динамо» заменил голкипера Михаила Карнаухова на Юнаса Энрота. Но «именинники» не стали жалеть шведского вратаря минчан и уже через 49 секунд после выхода на лед он вытаскивал шайбу из сетки своих ворот. На этот раз игроки «Салавата» забили гостям в меньшинстве. Артем Сергеев вынес шайбу в среднюю зону, Александр Кадейкин обыграл защиту противника и выдал шикарную передачу на Максима Майорова. Последнему оставалось лишь не промахнуться с минимального расстояния, чем нападающий «юлаевцев» и воспользовался – 6:1.

В концовке третьего периода тренерский штаб «Салавата» заменил Юху Метсола на Андрея Кареева, предоставив последнему немного игровой практики. Общую картину Андрей не испортил и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Шестую шайбу Максим Майоров забил в меньшинстве с прекрасной передачи Александра КадейкинаФото: Рустем АХУНОВ

На послематчевой пресс-конференции Николай Цулыгин был, как всегда немногословен. В первую очередь, он поздравил болельщиков с Днем рождения клуба.

- Для нас очень хорошая победа: правильно подошли и подготовились к этой игре, настроились – ребята вышли не отбывать номер, а именно играть, и играть на победу. Молодцы. Особенно приятно победить в день, когда у нашего клуба день рождения. Поэтому хотел поздравить всех болельщиков, клуб, руководство. Приятно, что сегодня выиграли и сделали подарок, - заявил тренер «юлаевцев».

Что касается второго дебюта Никиты Филатова за «Салават Юлаев», Цулыгин отказался делать какие-либо выводы об игре нападающего.

- По одной игре сложно что-то сказать. Старался, пытался что-то создавать. Может быть не все получилось. Будем смотреть дальше игры и уже там будем делать выводы, - подчеркнул главный тренер «Салавата Юлаева».

Следующий матч на домашнем льду подопечные Николая Цулыгина проведут в предстоящий вторник, 27 ноября. Соперниками «Салавата» станут хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста».