Убийцу из Уфы, которого выпустили после пожизненного приговора, подозревают в поножовщине

Фигурантом нового уголовного дела в Уфе стал бывший пожизненно заключенный Анвар Масалимов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. 63-летнего мужчину подозревают в вооруженном нападении на своего же друга. Инцидент произошел вчера, 19 ноября. Известно, что бывший зэк вместе со своим 56-летним приятелем и его супругой распивали спиртные напитки дома у Масалимова.

В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого экс-уголовник схватил нож и ударил им в живот друга. Потерпевшему удалось выжить, сейчас он находится в больнице.

В произошедшем разбираются сотрудники полиции. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Задержанный взят под стражу.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ ОСВОБОЖДЕННЫЙ ПОЖИЗНЕННИК

Напомним, что Анвар Масалимов вышел из «Полярной совы» в 2016 году.

Большую часть жизни он провел за решеткой: 15 лет за первое убийство, 26 за второе. Пожизненное ему дали за жестокую расправу над собутыльником, когда в далеком 1991 году он задушил знакомого, а потом расчленил тело топором.

Поначалу его приговорили к расстрелу, но Масалимов обжаловал приговор, написал прошение о помиловании главе государства. Дальше в России ввели мораторий на смертную казнь, и указом президента казнь заменили на пожизненное заключение. Так душегуб и оказался в «Полярной сове».

Пока он отбывал срок, боролся за свободу: писал жалобы, подавал апелляции и в конце концов добился своего. В 2016 Президиум Вологодского областного суда решил, что Масалимов достаточно времени провел за решеткой.

Опасного убийцу выпустили досрочно — после 25 лет тюрьмы. Именно после этого срока пожизненно заключенные имеют право проситься на свободу.

Впрочем, через год после освобождения Массалимов вновь вернулся за решетку. Его подозревали в очередном преступлении. Но тогда выяснилось, что мужчина ни при чем, а по делу он стал проходить как свидетель.

Теперь же Массалимов рискует стать обвиняемым по очередному уголовному делу.

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