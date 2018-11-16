Семь проблем Уфы, которые важнее вагончика с шаурмой

Недавно занявший кресло мэра Уфы Ульфат Мустафин потребовал разобраться с бизнесом, который «уродует» внешний облик столицы. Градоначальнику не понравился вагончик с шаурмой, который стоит рядом с уфимским цирком.

- Стоит вагончик трамвайный. С шаурмой или шавермой. Прямо на центральной улице, рядом с городской администрацией. Это никого не смущает? – задал Мустафин вопрос на последней оперативке.

Через два дня брат-близнец того вагончика с шаурмой исчез с центральной площади города перед Гостиным двором. Хозяин кафешки сам решил переставить вагончик на зимнюю парковку. И власти города, и бизнесмен отрицают, что на это решение повлиял Мустафин.

Тем не менее, вагоник с площади «уехал». Одной проблемой стало меньше. Но неужели в нашем городе все прекрасно и только вагончики с шаурмой мешают столице превратиться в «прекрасную Уфу будущего»?

«Комсомолка» собрала ТОП-7 городских проблем, решить которые не могут уже десятки лет.

ГРЯЗНЫЕ УЛИЦЫ С БРОДЯЧИМИ ПСАМИ

На первый взгляд Уфа – яркий и чистый город. Улица Ленина, например, светится яркими огоньками. Кругом - красивые магазины и кофейни. Летом на Телецентре зелено, рядом с памятником Салавату фотографируются парочки. В парке Якутова красивое озеро, ухоженная набережная и чистые скамейки.

Но что творится в отдаленных районах, например, в Шакше?

Дорога до остановки «Камаз» – настоящая полоса препятствий. Особенно для молодых мам с колясками. Проходит она по грязи и бездорожью: успевай следить, чтоб коляска не застряла в яме и ее не обдала грязью проезжающая машина.

Жителям северной части города тоже не сладко – уфимцы, живущие на улицах Ушакова и бульваре Плеханова, тоже идут на остановку по грязным, а самое главное, неосвещенным улицам. Здесь же можно встретить толпу бродячих собак, от которых иногда приходится даже убегать или отбиваться.

Заявки на их отлов, между прочим, принимаются только в будни до шести часов. Так что, если собаки напали на вас в пятницу вечером – будьте, добры дождаться понедельника и позвонить в спецавтохозяйство.

НЕ ЖИВЕМ, А ВЫЖИВАЕМ

Трамвайчики с шаурмой портят вид столицы, а как же бараки? Горожане не думают, что они прекрасно вписываются в городской пейзаж. Тысячи уфимцев проживают в бараках, которые вот-вот развалятся. Они вынуждены пользоваться общей кухней, ходить в уличный туалет, набирать воду с колонки и мыться в общественных банях. Далеко ходить не нужно – весь исторический центр, улицы Зенцова, Гоголя, Аксакова забит столетними бараками. Большой барак стоит также на Худайбердина, несколько – в Затоне.

ЗАХОДИ ЗА ДЕНЬГАМИ

Стремительно растет в городе количество киосков, где «быстро» выдают деньги. На каждой остановке красуется минимум по три-четыре таких павильона с кричащими названиями, мол, бери до зарплаты. Разномастные павильоны, завешанные огромными рекламными баннерами, портят внешний вид города и притягивают к себе мошенников. Офисы по выдаче микрокредитов превращаются в рассадники грабежей и криминала.

Тем более Башкирия возглавляет не самый приятный рейтинг – за последний год они оформили микрозаймы на 8,6 миллиарда рублей.

РАЗБИТЫЕ ДОРОГИ

Каждый год в столице ремонтируют несколько десятков километров автодорог. Жаль, на все улицы денег не хватит, остается ждать следующего года. Но больше всего страдают дворы – к примеру, отремонтировали улицу, а мимо дворов проехали, оставив в них огромные ямы.

Но больше всего от отсутствия дорог страдают поселки, что под Уфой. Разбиты дороги в Зинино, Нагаево, Жилино – а ведь они относятся к Октябрьскому району города.

Жители поселка Старые Турбаслы Орджоникидзевского района уже и не помнят, когда в последний раз у них в населенном пункте ремонтировали дорогу.

ЗАБРОШЕННЫЕ ФОНТАНЫ И НЕДОСТРОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

В городе очень много недостроенных объектов. Недавно Радий Хабиров привел в пример фонтан «Танцующие журавли», реконструкция которого началась больше 11 лет назад, но объект все еще закрыт высоким забором.

Что уж далеко ходить – перед мэрией на Горсовете серым профнастилом закрыт от глаз горожан фонтан-часы. Попытки построить его предпринимаются с 2014 года. В этом году было решено выделить 50 миллионов на его строительство.

Пять лет назад за «Юрюзанью» началось строительство бассейна. Как ранее сообщал бывший вице-мэр Александр Филиппов, стройка затормозилась по экономическим причинам. Из-за резкого скачка евро и доллара пришлось изменить проект и отказаться от импортного оборудования. К сожалению, денег не нашлось даже на отечественное, и бассейн попал в список уфимских долгостроев.

На улице Амантая уже пять лет не могут достроить поликлинику – помочь городу с финансированием обещал Радий Хабиров, и жители района надеются, что в скором времени медучреждение откроет свои двери.

МУСОРНЫЕ БАКИ У ПОДЪЕЗДОВ И ГОРОДСКАЯ СВАЛКА

В Уфе до сих пор нет специальных мусорных контейнеров, чтобы сортировать отходы. Хотя нет, есть. Целых четыре штуки в Демском районе столицы и еще несколько в центре города.

Железные баки со времен советского союза расположены близко к подъезду, и жители первого этажа вынуждены наслаждаться «прекрасными» ароматами.

С полигонами ситуация тоже стоит остро – на миллионную Уфу приходится всего один полигон, расположенный в северной части города вблизи поселка Новые Черкассы.

На город-миллионник - всего один полигон

НИКОМУ НЕ НУЖНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

Летом 2018 года в Уфе сгорел дом Веденеева, который ещё в 1992 году был признан памятником архитектурного наследия. Его до сих пор не восстановили, а баннер так и висит. На сайте администрации в разделе «Уфа завтра» на месте исторического объекта возможно появление многофункционального комплекса в сочетании с лубочными фасадами-новоделами «под старину».

Дом Веденеева сгорел летом, но восстанавливать его до сих пор не начали

Все остальные памятники архитектурного наследия в Уфе также находятся в плачевном состоянии и давно требуют ремонта. Некоторые прячутся под пыльными баннерами, которые повесили еще в 2015 году в год проведения саммитов ШОС и БРИКС. Действительно, вид города портит маленький красный трамвайчик с шаурмой.