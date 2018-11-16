2018-11-16T16:05:39+03:00
Общество

Семь проблем Уфы, которые важнее вагончика с шаурмой

«Комсомолка» решила подсказать градоначальнику, на что следует обратить внимание в первую очередь
Эльвина АПАРИНА
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Через два дня брат-близнец того вагончика с шаурмой исчез с центральной площади города перед Гостиным двором.Через два дня брат-близнец того вагончика с шаурмой исчез с центральной площади города перед Гостиным двором.
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Недавно занявший кресло мэра Уфы Ульфат Мустафин потребовал разобраться с бизнесом, который «уродует» внешний облик столицы. Градоначальнику не понравился вагончик с шаурмой, который стоит рядом с уфимским цирком.

- Стоит вагончик трамвайный. С шаурмой или шавермой. Прямо на центральной улице, рядом с городской администрацией. Это никого не смущает? – задал Мустафин вопрос на последней оперативке.

Через два дня брат-близнец того вагончика с шаурмой исчез с центральной площади города перед Гостиным двором. Хозяин кафешки сам решил переставить вагончик на зимнюю парковку. И власти города, и бизнесмен отрицают, что на это решение повлиял Мустафин.

Тем не менее, вагоник с площади «уехал». Одной проблемой стало меньше. Но неужели в нашем городе все прекрасно и только вагончики с шаурмой мешают столице превратиться в «прекрасную Уфу будущего»?

«Комсомолка» собрала ТОП-7 городских проблем, решить которые не могут уже десятки лет.

ГРЯЗНЫЕ УЛИЦЫ С БРОДЯЧИМИ ПСАМИ

На первый взгляд Уфа – яркий и чистый город. Улица Ленина, например, светится яркими огоньками. Кругом - красивые магазины и кофейни. Летом на Телецентре зелено, рядом с памятником Салавату фотографируются парочки. В парке Якутова красивое озеро, ухоженная набережная и чистые скамейки.

Но что творится в отдаленных районах, например, в Шакше?

Дорога до остановки «Камаз» – настоящая полоса препятствий. Особенно для молодых мам с колясками. Проходит она по грязи и бездорожью: успевай следить, чтоб коляска не застряла в яме и ее не обдала грязью проезжающая машина.

Жителям северной части города тоже не сладко – уфимцы, живущие на улицах Ушакова и бульваре Плеханова, тоже идут на остановку по грязным, а самое главное, неосвещенным улицам. Здесь же можно встретить толпу бродячих собак, от которых иногда приходится даже убегать или отбиваться.

Заявки на их отлов, между прочим, принимаются только в будни до шести часов. Так что, если собаки напали на вас в пятницу вечером – будьте, добры дождаться понедельника и позвонить в спецавтохозяйство.

НЕ ЖИВЕМ, А ВЫЖИВАЕМ

Трамвайчики с шаурмой портят вид столицы, а как же бараки? Горожане не думают, что они прекрасно вписываются в городской пейзаж. Тысячи уфимцев проживают в бараках, которые вот-вот развалятся. Они вынуждены пользоваться общей кухней, ходить в уличный туалет, набирать воду с колонки и мыться в общественных банях. Далеко ходить не нужно – весь исторический центр, улицы Зенцова, Гоголя, Аксакова забит столетними бараками. Большой барак стоит также на Худайбердина, несколько – в Затоне.

ЗАХОДИ ЗА ДЕНЬГАМИ

Стремительно растет в городе количество киосков, где «быстро» выдают деньги. На каждой остановке красуется минимум по три-четыре таких павильона с кричащими названиями, мол, бери до зарплаты. Разномастные павильоны, завешанные огромными рекламными баннерами, портят внешний вид города и притягивают к себе мошенников. Офисы по выдаче микрокредитов превращаются в рассадники грабежей и криминала.

Тем более Башкирия возглавляет не самый приятный рейтинг – за последний год они оформили микрозаймы на 8,6 миллиарда рублей.

РАЗБИТЫЕ ДОРОГИ

Каждый год в столице ремонтируют несколько десятков километров автодорог. Жаль, на все улицы денег не хватит, остается ждать следующего года. Но больше всего страдают дворы – к примеру, отремонтировали улицу, а мимо дворов проехали, оставив в них огромные ямы.

Но больше всего от отсутствия дорог страдают поселки, что под Уфой. Разбиты дороги в Зинино, Нагаево, Жилино – а ведь они относятся к Октябрьскому району города.

Жители поселка Старые Турбаслы Орджоникидзевского района уже и не помнят, когда в последний раз у них в населенном пункте ремонтировали дорогу.

ЗАБРОШЕННЫЕ ФОНТАНЫ И НЕДОСТРОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

В городе очень много недостроенных объектов. Недавно Радий Хабиров привел в пример фонтан «Танцующие журавли», реконструкция которого началась больше 11 лет назад, но объект все еще закрыт высоким забором.

Что уж далеко ходить – перед мэрией на Горсовете серым профнастилом закрыт от глаз горожан фонтан-часы. Попытки построить его предпринимаются с 2014 года. В этом году было решено выделить 50 миллионов на его строительство.

Пять лет назад за «Юрюзанью» началось строительство бассейна. Как ранее сообщал бывший вице-мэр Александр Филиппов, стройка затормозилась по экономическим причинам. Из-за резкого скачка евро и доллара пришлось изменить проект и отказаться от импортного оборудования. К сожалению, денег не нашлось даже на отечественное, и бассейн попал в список уфимских долгостроев.

На улице Амантая уже пять лет не могут достроить поликлинику – помочь городу с финансированием обещал Радий Хабиров, и жители района надеются, что в скором времени медучреждение откроет свои двери.

МУСОРНЫЕ БАКИ У ПОДЪЕЗДОВ И ГОРОДСКАЯ СВАЛКА

В Уфе до сих пор нет специальных мусорных контейнеров, чтобы сортировать отходы. Хотя нет, есть. Целых четыре штуки в Демском районе столицы и еще несколько в центре города.

Железные баки со времен советского союза расположены близко к подъезду, и жители первого этажа вынуждены наслаждаться «прекрасными» ароматами.

С полигонами ситуация тоже стоит остро – на миллионную Уфу приходится всего один полигон, расположенный в северной части города вблизи поселка Новые Черкассы.

На город-миллионник - всего один полигон

На город-миллионник - всего один полигон

НИКОМУ НЕ НУЖНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

Летом 2018 года в Уфе сгорел дом Веденеева, который ещё в 1992 году был признан памятником архитектурного наследия. Его до сих пор не восстановили, а баннер так и висит. На сайте администрации в разделе «Уфа завтра» на месте исторического объекта возможно появление многофункционального комплекса в сочетании с лубочными фасадами-новоделами «под старину».

Дом Веденеева сгорел летом, но восстанавливать его до сих пор не начали

Дом Веденеева сгорел летом, но восстанавливать его до сих пор не начали

Все остальные памятники архитектурного наследия в Уфе также находятся в плачевном состоянии и давно требуют ремонта. Некоторые прячутся под пыльными баннерами, которые повесили еще в 2015 году в год проведения саммитов ШОС и БРИКС. Действительно, вид города портит маленький красный трамвайчик с шаурмой.

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