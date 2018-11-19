Как выбрать клинику для имплантации зубов?

Если в первом случае мы мало осведомлены о критериях оценки качества, то во втором - узнать стоимость услуг не составит труда. Качественная имплантация или имплантация, которая стоит своих денег. На что обратить внимание при выборе клиники и как обезопасить себя от последствий медицинской халатности, рассказал главный врач стоматологии DentalHall Руслан Раисович Муллабаев.

Обратите внимание на то, где стерилизуют инструменты

- Обработка инструментов - это неотъемлемая часть любой операции, ведь от этого напрямую зависит ваша безопасность. В клиниках, в которых нет отдельных стерилизационных, предварительная очистка, мойка, автоклавирование и хранение инструментов происходит в том же кабинете, в котором проводятся стоматологические манипуляции, - сообщает Руслан Раисович. - Вас это, как минимум, должно насторожить, поскольку в профессиональных клиниках зона лечения полностью изолирована от зоны стерилизации. В DentalHall мы так же создали условия, при которых стерилизация инструментов происходит в специально отведенном для этого помещении. Просто решите для себя: вам необходима экономия или оправдывающий ожидания результат без вреда для здоровья?

В клинике имеется централизованная компрессорная и аспирационная

- Аспирационная система необходима для проведения любых операций. Это оборудование, которое засасывает из полости рта побочные продукты операции, такие как кровь, слюна, дезинфицирующие растворы, собирает и выводит за пределы кабинета. Далее эти субстанции должны разделяться на мокрую и воздушные составляющие (условно зараженный воздух). Мокрая составляющая собирается в специальный резервуар, откуда утилизируется. Воздушная, после фильтрации, отводится за пределы клиники, - объясняет главный врач стоматологии DentalHall.- Вы просто представьте, во многих клиниках эта система установлена рядом с креслом стоматолога, и все вышеописанные процессы происходят в пределах стоматологического кабинета. А ведь практически все оборудование работает от сжатого воздуха, нагнетаемого компрессором, который также нередко располагается в кабинете у врача. И получается, что аспиратор засосал и отдал воздух, компрессор снова его засосал и подал на стоматологическое оборудование. При таком раскладе, ни о какой санитарии не может быть и речи.

Хирургическое кресло должно быть хирургическим

- И это не шутка, потому что специализированное кресло хирурга во многом отличается от стандартного кресла стоматолога. Оно имеет и много настроек положения, и встроенное освещение, и стойку с инструментами, располагающуюся отдельно на колесиках, а не на штанге, встроенной в кресло, - комментирует Руслан Раисович, - что позволяет хирургу поставить ее в максимально комфортное для себя место. Поэтому результат будет напрямую зависеть от удобства врача, и пациента во время операции.

В кабинете хирурга не должны вести прием другие специалисты

- Хочу отметить, что многие владельцы клиник об этом забывают. Кабинет хирурга должен быть абсолютно стерильным. Санитарные нормы категоричным образом запрещают работать в этом помещении другим стоматологам. И это связано с тем, что при лечении или протезировании зубов, образуется много побочных продуктов: зубная пыль, естественные выделения, запахи, выделение которых нарушает стерильность помещения. Практически все хирургические операции сопровождаются вмешательством в мягкие ткани и не только. Стоит подумать, - поясняет главный врач, - насколько негативно скажется подобная халатность на качестве проводимой вам операции?

Никаких обоев, только керамическая плитка

- В кабинете хирурга проводятся многочисленные циклы санитарной обработки дезинфицирующими растворами, которые может выдержать не каждое настенное покрытие. Я даже так скажу, - говорит Руслан Раисович Муллабаев, - большинство покрытий стен просто на это не рассчитано, а помыть полы и протереть пыль на полках за дезинфекцию не считается. Так что, если в кабинете нет плитки, бегите и не оглядывайтесь. И даже не пытайтесь задаваться вопросом, откуда у этой клиники появилась лицензия на хирургию.

Есть ли физиодиспенсер и пьезохирургическое оборудование

- Для проведения операций по имплантации хирургу необходим физиодиспенсер и пьезохирургическое оборудование, с помощью которого врач без осложнений сможет просверлить отверстие в кости у пациента или провести сложную хирургическую операцию, после которой заживление будет происходить гораздо быстрее, за счет минимального травмирования тканей.

Перед имплантацией необходима полная санация полости рта

- В хорошей стоматологической клинике вам должны предложить провести полную санацию полости рта. Потому что необходимо, чтобы в ротовой полости перед имплантацией не было никаких воспалительных и инфекционных процессов. Это, в первую очередь, опасно отторжением импланта, - предупреждает Руслан Раисович. - Если клиника берется за имплантацию без полной санации ротовой полости, стоит задуматься: хотят ли вам помочь или хотят на вас заработать?

Стоматология DentalHall работает по всем требованиям и нормам, предъявляемым СанПин и другими нормативными документами. С заботой о вашем здоровье предлагает комплексную установку немецкого импланта AlphaDent по специальной цене

СПРАВКА «КП»

DentalHall - стоматологическая клиника, работающая по европейским стандартам. Под чутким руководством лучших узкоспециализированных врачей-стоматологов вы сможете получить полный спектр стоматологических услуг различного профиля. Комплексный подход в работе обеспечит вас полной и достоверной информацией о состоянии здоровья вашей полости рта и позволит планомерно провести все необходимые стоматологические манипуляции. Ведь ваш лечащий врач всегда работает в паре с ассистентом, а процесс вашего лечения всегда находится на контроле главного врача и сервисной службы клиники. Ощутите комфорт и удобство, сидя на итальянских креслах, получите гарантированное обезболивание и создайте вместе с нами улыбку, о которой вы только могли мечтать.

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