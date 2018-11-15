2018-11-15T15:29:46+03:00
Происшествия

26-летний житель Башкирии скончался в Москве при загадочных обстоятельствах

Поездка на заработки для Игоря Иксанова завершилась трагедией
Павел КРАЙНОВ
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Уроженец Уфы 26-летний Игорь Иксанов погиб при загадочных обстоятельствах в Москве. Молодого мужчину обнаружили в ночь на 4 ноября под окнами 12-этажного дома, куда он приехал в гости к своему другу и земляку. У него остались жена и годовалая дочка.

Родные Игоря возмущены тем, как продвигается следствие по делу о его гибели. Родная сестра парня, Светлана, уверена, что в этой истории много белых пятен.

- Игорь перебрался в Москву три года назад. Он только на ноги встал, собирался новую машину покупать. В тот день он приехал в гости к своему другу, которого сам пригласил в столицу в начале августа. В два часа ночи он должен был вернуться домой, но жена его так и не дождалась. Что же теперь будет с его дочкой, Анечкой! Она настоящая копия отца. Такая трагедия, - говорит Светлана Изибаева.

По словам женщины, ни ей, ни супруге Игоря следователи толком ничего не рассказывают. Дополнительные вопросы возникают и к свидетелям – их показания не сходятся. Друг и очевидец происшествия после случившегося долго не сообщал родным погибшего о трагедии. На звонки жены Игоря он отвечал лишь, что перезвонить позже и рассказал обо всем только на следующий день.

- О том, что братишка погиб, я вовсе узнала только на третьи сутки. Незадолго до трагедии он говорил, что одолжил крупную сумму денег своему другу – 50 тысяч рублей. И да, странно еще и то, что на балконе той квартиры, куда он приехал в гости, полицейские обнаружили следы борьбы. Но никого так и не арестовали, - возмущается Светлана.

Игоря Иксанова похоронили 8 ноября Жеребятьевском кладбище в Московской области. Родные намерены добиваться полного расследования фактов его смерти.

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