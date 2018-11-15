Башкирии не хватает 1700 врачей

В нашей республике лучше не болеть. Именно такой вывод можно сделать после очередного заседания в Курултае Башкирии. Парламентарии определили, что региону не хватает как минимум 1700 врачей.

Главе региона эта цифра не понравилась.

БЫТЬ «ЗЕМСКИМ ДОКТОРОМ» НЕ ВЫГОДНО

В первую очередь, с нехваткой докторов сталкивается село. В деревнях, отдаленных районах и городах обеспеченность врачами в 2,5 раза ниже, чем в городах.

Врио министра здравоохранения Рафаэль Яппаров отметил, что в медицинских учреждениях по-прежнему большая «текучка» кадров. К примеру, за последние шесть лет в сельскую местность по программе «Земский доктор» уехал 1321 медработник. При этом трудовые договоры расторгли 170 земских докторов.

Почему это происходит? В первую очередь, врачи недовольны жилищными условиями. Только 200 «земских» докторов смогли улучшить свои жилищные условия. А некоторым даже пришлось через суд взыскивать свой заслуженный миллион рублей.

ЦЕЛЕВИКОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ

Спикеры также обещали, что специалистов по целевым направлениям будет больше. На сегодняшний день ситуация в этой сфере не самая радужная – в 2018 году из 271 целевика почти треть не доехала до места работы по договору. Виной тому то, что на местах не уделяют должного внимания подбору целевиков и дальнейшему возвращению их на места.

С 1 января 2019 года понятие целевого приема отменяется, вузы переходят к «целевому обучению». Теперь любой муниципалитет, работодатель или министерство может заключить со студентом договор, по условиям которого молодой специалист должен не менее трех лет отработать на конкретном рабочем месте. Субсидии на обучение будет выделять федеральный центр.

А если целевик условия договора нарушит, то он будет обязан вернуть средства, которые власти направили на его подготовку.

ПРИХОДИТСЯ ОБРАЩАТЬСЯ В ПЛАТНЫЕ КЛИНИКИ

Многие жители Башкирии, дабы не сидеть в огромных очередях, обращаются в платные клиники. И это неудивительно, современные частные комплексы выигрывают конкуренцию у государственных больниц.

Бесплатные талоны быстро заканчиваются, к узким специалистам записаться сложно, а то и невозможно из-за их нехватки. Трудности с вызовом педиатра на дом испытывают и молодые мамы.

- Бывает, заболел ребенок, на улице холодно, а он температурит, нужно педиатра домой вызвать. Звонишь, в поликлинике говорят, что доктор на выезде, освободится и приедет. Детей-то в районе сотни, а он один. Так и сидишь, ждешь, в конечном итоге вызываешь педиатра платно, - говорит уфимка Элина В., мать двоих детей.

С каждым годом становится меньше не только врачей, но и самих больниц. Если верить Башстату, если в XX-м веке больницы в республике строились, то в XXI-ом, в основном, закрывались.

В 1913 году в Башкирии работала 51 больница, в 1980-ом их было 360. К началу XXI века все пошло в обратную сторону, в 2000 году их было всего 321. По состоянию на сегодняшний день в республике работают 154 больницы.

В день медработника бывший глава региона Хамитов обещал, что в 2018-2019 годах в деревнях появятся 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Помимо этого, для жителей отдаленных сел обещали закупить 20 передвижных медицинских комплексов.

Новому руководству республики предстоит решить все эти проблемы. Или, по крайней мене, сделать шаг в сторону их решения.