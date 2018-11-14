2018-11-15T14:39:01+03:00
Общество

Уфимский адвокат рассказал, что может грозить преподавателю, подозреваемому в домогательствах

Расследование громкого дела продолжается
Павел КРАЙНОВ
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Уфимский колледж оказался в центре сексуального скандала. Фото: соцсетиУфимский колледж оказался в центре сексуального скандала. Фото: соцсети
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История с обвинением преподавателя одного из уфимских колледжей вновь привлекла внимание общественности к такому явлению, как «харассмент», или по-другому – сексуальные домогательства. Поначалу две студентки обвили 60-летнего преподавателя в развратных действиях, затем с заявлением в правоохранительные органы обратились еще две выпускницы. Все девушки утверждают, что их пожилой учитель позволял себе совершенно недопустимое поведение по отношению к ним.

На данный момент следователи возбудили уголовное дело по факту развратных действий, а преподаватель пока является подозреваемым. Мера пресечения в отношении мужчины пока не избрана, а обвинения – не предъявлены.

ДВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛА

По предварительной версии две несовершеннолетние девушки пришли к преподавателю домой, якобы, для сдачи зачета. Там он, по их словам, стал к ним приставать: разделся и попросил сделать ему массаж, затем стал хватать их за разные части тела и подтягивать к себе. Сам мужчина категорически отрицает все обвинения.

Ситуация осложняется еще и тем, что супруга педагога написала в полицию заявление о пропаже принадлежащих ей драгоценностей. Пропажа семейного золота обнаружилась, якобы, после того, как девушки ушли из квартиры.

Пока продолжается следствие, сложно делать какие-либо выводы. Уже на данном этапе в защиту пожилого мужчины выступили его многочисленные ученики – в социальной сети они создали группу в его поддержку.

ЧТО МОЖЕТ ГРОЗИТЬ

О том, что может грозить мужчине, в случае, если заявления студенток окажутся правдой, рассказал уфимский адвокат Роман Петров.

- В этой истории все упирается в то, какие имеются доказательства у той и другой стороны. Если имели место быть развратные действия в отношении несовершеннолетних, то статья считается тяжкой и срок лишения свободы по ней может достигать 10 лет. Если будут доказательства и суд признает его вину, мужчина может, как говорится, поехать по полной, - говорит адвокат.

По его словам, с другой стороны, показаний самих девочек может оказаться не достаточно.

- Если учитывать, что в отношении них также возбуждено дело по краже, что опять-таки без улик не доказуемо, то в истории с развратными действиями должны быть еще какие-то доказательства, - подчеркнул он.

Что касается доказательной базы, на которой строится обвинение в сексуальных домогательствах, юрист отметил, что следствию предстоит детально разобраться в показаниях студенток.

- Когда нет прямых улик, следствие обходится косвенными. В отношении несовершеннолетних, как правило, назначается психиатрическая экспертиза, которая должна показать их склонность ко лжи. Если упростить, то врачи-психиатры должны будут выяснить, насколько девочки говорят правду, - говорит Роман Петров.

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