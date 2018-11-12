В Уфе при загадочных обстоятельствах погиб молодой мужчина

Накануне в Уфе на Кустаревском озере было обнаружено тело 32-летнего Евгения Погодина. Родные и близкие жителя Демского района башкирской столицы называют обстоятельства его гибели не иначе как загадочными.

ЗАГАДОЧНАЯ ГИБЕЛЬ

По словам соседки мужчины, в тот злополучный день Евгений пришел навестить свою маму на вьетнамский рынок, где она работает продавцом. Как отметили родные, ничто не предвещало беды, но через несколько часов стало известно о его гибели.

- Участковый вчера по двору ходил и расспрашивал мог ли ему кто-то помочь утонуть. Многие сказали – да, - рассказывает соседка Евгения.

По словам девушки, мужчину нашли едва ли не на середине озера, он находился наполовину в воде. Сейчас Кустаревское озеро еще не покрылось льдом полностью, лишь по краям образовалась, тонкая наледь.

- Неужели человек, который провалится в озеро, и если есть за что держаться, не сумел или не попытался выбраться? – возмущается она.

Сейчас в деле о загадочной гибели Евгения Погодина разбираются правоохранительные органы. Близкие мужчины считают, что он не мог утонуть сам.

НЕОБЫЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

По словам соседки мужчины, он был своеобразным человеком. Он каждую зиму работал на железной дороге, убирал снег. Летом, как правило, сидел без работы. Любимым занятием Евгения были рыбалка и ловля птиц.

- Он мог пойти в лес ловить птиц, покупал клетки и там держал птичек. Мне приносил тоже, у меня две птицы жили, - продолжает девушка.

Из-за странных увлечений соседи и знакомые не понимали мужчину и крутили пальцем у виска, едва он отвернется.

- Женя никого не обижал никогда, всегда улыбался, и если нужно было помочь - помогал. Многие его не понимали, кто-то за недоумка держал, из-за того что он мог взять кучу корма и пройти много километров до леса, чтоб птиц покормить, - говорит соседка.

ПОХОРОНЫ ОТКЛАДЫВАЮТСЯ

Сейчас мама, его единственный родной человек, находится в плохом состоянии и попросту не может забрать тело из морга. Ей решили помочь соседи, но пока ничего не выходит.

- Сейчас он в морге. Если родственники хотят узнать подробную причину смерти, то это возможно за отдельную плату. Только при оплате проведут вскрытие и сделают подробный отчёт. У его мамы нет лишних денег, тем более, сейчас к похоронам готовиться, - сокрушается давняя знакомая Евгения.