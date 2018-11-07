Что будет с башкирским спортом при Радие Хабирове

СЕГОДНЯ 11:44 2018-11-07T13:30:30+03:00

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«Комсомолка» попробовала разобраться, что изменится после смены власти в республике.

Руководители хоккейного «Салавата Юлаева», футбольной «Уфы», волейбольного «Урала» и остальных спортивных клубов находятся сейчас в режиме ожидания. Всем им хочется понять, что же предпримет Радий Хабиров и какой задаст ориентир в области профессионального и любительского спорта. Как известно, сейчас глава решает более насущные вопросы в других сферах и пока до этой темы не добрался. Однако это лишь дело времени.

ЧТО БЫЛО ПРИ ХАМИТОВЕ

Рустэм Хамитов пробыл во главе Башкирии на протяжении восьми лет. За это время структура республиканского спорта изменилась весьма серьезно. Самое главное достижение – ни один из клубов не канул в лету, хотя подобные предпосылки возникали ни раз. Практически все острые углы удалось сгладить и даже осуществить ощутимый прорыв в области профессионального спорта.

Главным достижением экс-руководителя региона в этой области, безусловно, стало создание и бурное развитие футбольного клуба «Уфа». До Хамитова спорт номер один в Башкирии находился в совершенно ужасном состоянии. Ни инфраструктуры, ни достойных клубов, ни игроков, ни какой-либо нормальной системы подготовки. При этом игру любили, и мяч гоняли практически в каждом дворе.

Сегодня ФК «Уфа» уже успел дебютировать в еврокубках и по праву входит в число 16 лучших клубов страны. При этом клуб сумел задать собственный ориентир развития и пытается часть своего бюджета отбивать за счет трансферов. Бурно развивается и академия футбольного клуба, молодые игроки появляются уже сейчас, хотя времени прошло совсем мало. Так, например, юным защитником Игорем Дивеевым уже интересуются ведущие клубы Европы, среди которых есть даже лондонский «Арсенал».

Хамитова и детей: При Хамитове спорт в Башкирии развивался, но без проблем не обошлось. Фото: Спорт-Экспресс

А вот с хоккеем все эти годы было не так здорово. Хамитову достался суперклуб, и даже Кубок Гагарина «Салават Юлаев» выиграл при нем, но все прекрасно понимают, что в той победе куда больше заслуга БФ «Урал» Муртазы Рахимова. Через некоторое время фонд отказался от финансирования клуба и тогда глава твердо заявил, что новый спонсор будет. Сказал – сделал. В «Салават Юлаев» пришла «Башнефть», которая сохранила бюджет на том же уровне. Уфимские хоккеисты даже испугаться не успели.

Существовали серьезные проблемы и у волейбольного «Урала». Все дошло даже до того, что как-то игроки бойкотировали матчи, выходя на площадку просто пожать руки сопернику. Пришлось заново пересматривать всю структуру функционирования клуба, но все-таки из трудной ситуации выбраться удалось. «Урал» сегодня в полном порядке и продолжает участие в Суперлиге. Ситуация достаточно стабильная.

Однако если смотреть за пределы этих трех видов спорта, то ситуация не самая радужная. На самом деле за восемь лет уровень спорта не особо и двинулся вперед. Многие виды живут скорее вопреки, постоянно сталкиваясь с проблемами в финансировании. Приведем лишь парочку примеров: легендарный мотоклуб Кадырова со своими высочайшими достижениями еле волочит свое существование, гандболистки «Уфа-Алисы» по много месяцев не получают зарплаты, а шорт-трекисты так и не дождались обещанного собственного дворца и теперь за Елистратовым нет никого. Таланты продолжают рождаться и медали на Олимпиадах по-прежнему завоевываются, но их определенно могло быть намного больше.

ХАБИРОВ НЕ СТАНЕТ НИЧЕГО ЛОМАТЬ

Новому врио главы Башкирии Радию Хабирову пока откровенно не до спорта. Сейчас руководитель региона пытается разобраться с вопросами здравоохранения, строительства и ЖКХ. В настоящий момент нет информации даже о разговорах Хабирова с руководителями ведущих клубов. Также по-прежнему не понятно, кто будет курировать эти вопросы.

Что касается «Уфы», тот тут все спокойно. Вряд ли клуб ждут какие-то коренные преобразования. Гендиректор Шамиль Газизов зарекомендовал себя настоящим профессионалом и способен руководить клубом самостоятельно без каких-либо указок сверху. Пока основная задача – удержать клуб в премьер-лиге, с этим в нынешнем сезоне могут возникнуть проблемы.

Вопросы могут быть лишь по дальнейшему развитию. Темп был задан хороший, и от того поддержит ли его нынешняя власть, зависит очень многое. В частности, Хамитов презентовал строительство нового чисто футбольного стадиона. Захочет ли его строить Хабиров, когда по всей Башкирии не хватает поликлиник? Ответа пока никто не знает.

Можно вспомнить опыт нового главы на прежнем месте работы, в Красногорске. Там при нем поднялся местный «Зоркий», а сам Хабиров был частым гостем на стадионе и лично наблюдал за игрой команды. Так что к футболу он, как минимум, не равнодушен и вставлять палки в колеса точно не станет. А в будущем, чем черт не шутит, вдруг возьмет и поможет с титульным спонсором, которого так и не дождались при Хамитове, и тогда у «Уфы» появится возможность сделать шаг к медалям.

Радий Хабиров в Красногорске не раз был замечен на футболе

С «Салаватом Юлаевым» каких-то шатаний также не ожидается. Хабиров для республики полностью свой, и он прекрасно знает, что этот клуб значит для Башкирии: бренд, гордость, команда с огромной армией болельщиков. В нынешнем сезоне в руководстве «юлаевцев» как никогда спокойно, поэтому каких-то резких шагов тоже не требуется. С «Башнефтью» у нынешнего главы отношения хорошие, это он уже продемонстрировал, поэтому никакого пересмотра условий спонсирования ждатьтоже не стоит.

Безусловно, через какое-то время наверняка последуют перестановки в совете директоров, Хабирову определенно понадобятся свои люди в клубе, чтобы держать руку на пульсе. Однако, например, тот же гендиректор Тагир Ибрагимов уже продемонстрировал себя хорошим управленцем, так как с его приходом после долгой чехарды, наконец, внутри все успокоилось и уже давненько не случалось никаких скандалов.

Примерно то же самое касается и «Урала», там руководят профессионалы, и они продемонстрировали, что могут работать самостоятельно. Без внешнего вмешательства у них только лучше получается.

А вот все остальное – это вызов для Радия Хабирова. Регион большой, имеются действующие олимпийские чемпионы, есть отличная школа фехтования, традиции в шорт-треке, тренируются героические паралимпийцы, но это все находится в плачевном состоянии. Масса видов спорта, в которых продолжают появляться талантливые ребята, застряли в глухих девяностых и до сих пор вынуждены ютиться в сгнивающих спортзалах. И это в лучшем случае, обычно этих спортзалов нет и вовсе.

Если Хабиров сможет решить этот вопрос, то Башкирия уже в ближайшие годы вполне может превратиться в одного из спортивных лидеров России. Быть, как минимум, на уровне соседней Татарии, уж точно возможно. Но для этого нужно будет провести кропотливую работу, грамотно распределить финансирование, чтобы денег хватало всем, а не только ключевым клубам. Это как раз то, чего не удалось Хамитову и его подчиненным, и то, что должен попытаться сделать Хабиров. Да и не будем забивать, что врио главы сам спортсмен в прошлом. Он занимался борьбой и прекрасно понимает значимость этой сферы жизни.